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هواتف يصلها نسخة أندرويد Q.. منها هواوي Mate 20 Pro

تحرير:أحمد البرماوي ٣١ مايو ٢٠١٩ - ٠٤:٥١ م
Mate 20 Pro
Mate 20 Pro
أعادت شركة جوجل هاتف Huawei Mate 20 Pro إلى قائمة الهواتف التي سيصلها النسخة التجريبية من الإصدار الأخير أندرويد Q، يأتي ذلك في إطار فترة السماح المقدرة بـ3 أشهر من قبل شركة جوجل إلى شركة هواوي، وهو نفس التوقيت الذي نجحت فيه هواوي برفع الحظر الموقع عليها من قبل الحكومة الأمريكية في إنهاء التعامل بين كل من الاتحاد العالمي لكروت الذاكرة SD وشبكة حلفاء WIFI وجمعية Bluetooth مع هواوي، حيث عاد اسم شركة هواوي إلى القائمة الشركات التي تدعم كروت ذاكرة SD وخاصية Bluetooth وWIFI مما يعني أن أجهزة هواوي الذكية ستستمر في دعم الثلاثة مميزات المذكورة.
وحسب موقع "فون أرينا"، يبدو أن Android 9 Pie لن يكون آخر إصدار من أندرويد يتم طرحه على هواتف هواوي الرائدة التي صدرت في 2018، ولكن الموقع استبعد أن تكون الهواتف القادمة من هواوي مثل Mate 30 تعمل بنظام أندرويد، وقد تعتمد على نظام هواوي الجديد الذي لم يصدر بشكل رسمي حتى اليوم. وأشار الموقع إلى أن وضع
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أبل تنتهك خصوصية مستخدمي تطبيق iTunes

iTunes هو تطبيق مجاني من شركة أبل، يتيح تنظيم وتشغيل الموسيقى الرقمية والفيديو عبر أجهزة الكمبيوتر، ويشتمل على متجر إلكتروني وإمكانية مزامنة الملفات مع ثلاثة أجهزة من شركة أبل، وهي "آي بود، آي فون، آي باد". تبيع أبل من خلال المتجر الإلكتروني الموسيقى والأفلام والبودكاست، وتطبيقات نظام تشغيل آي فون، وتوجد أيضا بعض المواد المجانية. في مفاجأة غير متوقعة لمحبي أيفون، رفعت iTunes دعوى قضائية تدّعى أن أبل ترسل بيانات المستخدم الشخصية إلى طرف ثالث لزيادة إيراداتها.
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احذر.. تقنية جديدة تصنع فيديو مفبركا من صورة واحدة

في الوقت الذي تحاول فيه التكنولوجيا مساعدتنا في جعل حياتنا أكثر رفاهية، قام الباحثون بالكشف عن وسيلة جديدة لها قدرة على فبركة فيديو لأي شخص بمجرد امتلاك صورة وحيدة له، وذلك من خلال نظام الذكاء الاصطناعي، هل جلست التكنولوجيا على عرش جديد يهدد حياة الناس وتركت وظيفتها الأساسية المتمثلة في اختراع سبل تريح الجميع من عناء الحياة؟ فمن المحتمل أن تثير هذه التقنية القلق في الفترة التي تسبق انتخابات الولايات المتحدة لعام 2020، فمن المتوقع صنع فيديوهات مفبركة للمرشحين.
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هل مازلت تفكر في شراء هاتف هواوي بعد الآن؟

أصبحت مجموعة الهواتف الذكية من هواوي، خيارًا متزايد الشعبية لعشاق التكنولوجيا في جميع أنحاء العالم، باستثناء الولايات المتحدة، في الواقع، باعت الشركة عددا هائلا من الهواتف الذكية أكثر من أي شركة أخرى غير سامسونج. ليأتي خبر حظر جوجل لجميع خدماتها عن هواوي، بمثابة صدمة للملايين من محبي هواتف هواوي، جاء ذلك المنع نتيجة لأمر تنفيذي يحظر على الشركات الأمريكية تقديم الخدمات إلى الشركة المصنعة الصينية، كما هو الحال مع هواتف سامسونج، تعمل أجهزة هواوي على نظام تشغيل أندرويد من جوجل.
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بكاميرا Pop-Up.. هواوي تطرح Y9 Prime 2019 في مصر

أطلقت هواوي مصر هاتف Y9 Prime 2019 الذي يعد نقلة في عالم الهواتف المتوسطة حيث يأتي بشاشة عرض كاملة وكاميرا Pop-Up، وقال "كيث لي" – نائب رئيس هواوي مصر، " نحن في هواوي نقدم التطور والابتكار، ولم تعد تكتفي فئة المستخدمين الشباب بهاتف ذكي متوسط الإمكانيات، بل أخذت هذه الفئة تتطلع لمزيد من الإمكانيات والمزايا المبتكرة في هواتفهم، لذا نقدم هاتف هواوي Y9 Prime 2019 للسوق المصرية، الذي يمثل فئة جديدة من نوعها في سوق الهواتف الذكية، حيث إنه يقارب فئة الهواتف الرائدة في الإمكانيات والمزايا، بل إنه يحتوي على مزايا لم تكن موجودة في الهواتف المتطورة".
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هل مازلت تفكر في شراء هاتف هواوي بعد الآن؟

أصبحت مجموعة الهواتف الذكية من هواوي، خيارًا متزايد الشعبية لعشاق التكنولوجيا في جميع أنحاء العالم، باستثناء الولايات المتحدة، في الواقع، باعت الشركة عددا هائلا من الهواتف الذكية أكثر من أي شركة أخرى غير سامسونج. ليأتي خبر حظر جوجل لجميع خدماتها عن هواوي، بمثابة صدمة للملايين من محبي هواتف هواوي، جاء ذلك المنع نتيجة لأمر تنفيذي يحظر على الشركات الأمريكية تقديم الخدمات إلى الشركة المصنعة الصينية، كما هو الحال مع هواتف سامسونج، تعمل أجهزة هواوي على نظام تشغيل أندرويد من جوجل.
Honor View 20 هواوى (2)

تعرف على اسم نظام التشغيل الجديد الخاص بهواوي

انتشرت العديد من التقارير خلال الفترة الأخيرة، حول عمل شركة هواوي الصينية على نظام تشغيل جديد خاص بالهواتف الذكية، والذي يعرف بهونج مينج، في الوقت الذي تشتعل فيه الحرب بين الولايات المتحدة وهواوي، إضافة إلى انضمام جوجل للحرب وإعلانها توقف دعم تطبيقاتها لهواتف هواوي. في مفاجأة غير متوقعة، أعلنت هواوي مؤخرًا، أنها تعمل على نظام التشغيل الخاص بها كبديل لنظام الأندرويد، وبفضل العديد من العلامات التجارية التي قدمتها هواوي، كشفت الشركة مؤخرًا عن اسم نظام التشغيل الجديد والذي لم يكن هونج مينج.
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نائب رئيس هواوي لأمريكا.. لا مزيد من بناء الجدران

قال كين هو، نائب رئيس مجلس إدارة شركة هواوي العالمية: "تم فرض قيود على هواوي بناءً على مزاعم لا أساس لها وذلك من أجل تعطيل عمليات أعمالنا، ونعتقد أن هذا السلوك غير مبرر على الإطلاق"، مشيرا إلى أنه في أوروبا يعتمد ما يقرب من ثلاثة أرباع مستخدمي الهواتف الذكية على هاتف يعمل بنظام Android. تمثل حسابات Huawei نحو 20% من هذا السوق، مثل هذه القرارات المتهورة يمكن أن تسبب الكثير من الضرر للمستهلكين والشركات في أوروبا، هذا يضع سابقة خطيرة، ويتعارض مع قيم مجتمع الأعمال الدولي، ويقطع سلسلة التوريد العالمية ويعطل المنافسة العادلة في السوق.
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