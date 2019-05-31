حكم نهائي دوري الأبطال يتحدث عن استعداده للموقعة

تحرير:علي الزيني ٣١ مايو ٢٠١٩ - ٠٥:٢٨ م

دامير سكومينا

"لم أحدد تلك الأهداف لنفسي في البداية، لكني أشعر بأنني بذلت قصارى جهدي على مدار السنوات الماضية، لذا أشعر بفخر شديد لاختياري لهذه المباراة".. بهذه الكلمات تحدث الحكم السلوفيني دامير سكومينا، في تصريحات للموقع الرسمي للاتحاد الأوروبي لكرة القدم، عن إدارته لثاني نهائي أوروبي، بعدما قاد المباراة النهائية للدوري الأوروبي عام 2017، والتي جمعت بين أياكس الهولندي ومانشستر يونايتد الإنجليزي، قبل ساعات من إدارته لنهائي دوري أبطال أوروبا، بين فريقي ليفربول وتوتنهام هوتسبير الإنجليزيين، غدًا السبت، على ملعب واندا متروبوليتانو معقل فريق أتلتيكو مدريد.

وكشف دامير عن بدء مشواره التحكيمي بعمر 15 عامًا، قائلًا: "كنت ألعب كرة القدم، لكن الأطباء أبلغوني بضرورة التوقف، لأنهم اعتقدوا أنني أعاني من مشكلة صحية، لذا تحولت إلى التحكيم من أجل الاستمرار في هذه الرياضة، بعد سنوات قليلة، خضعت لاختبار طبي وعلمت بأن حالتي الصحية باتت على ما يرام، لذا كانت لدي حرية