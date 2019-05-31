رياضة

حكم نهائي دوري الأبطال يتحدث عن استعداده للموقعة

تحرير:علي الزيني ٣١ مايو ٢٠١٩ - ٠٥:٢٨ م
دامير سكومينا
دامير سكومينا
"لم أحدد تلك الأهداف لنفسي في البداية، لكني أشعر بأنني بذلت قصارى جهدي على مدار السنوات الماضية، لذا أشعر بفخر شديد لاختياري لهذه المباراة".. بهذه الكلمات تحدث الحكم السلوفيني دامير سكومينا، في تصريحات للموقع الرسمي للاتحاد الأوروبي لكرة القدم، عن إدارته لثاني نهائي أوروبي، بعدما قاد المباراة النهائية للدوري الأوروبي عام 2017، والتي جمعت بين أياكس الهولندي ومانشستر يونايتد الإنجليزي، قبل ساعات من إدارته لنهائي دوري أبطال أوروبا، بين فريقي ليفربول وتوتنهام هوتسبير الإنجليزيين، غدًا السبت، على ملعب واندا متروبوليتانو معقل فريق أتلتيكو مدريد.
وكشف دامير عن بدء مشواره التحكيمي بعمر 15 عامًا، قائلًا: "كنت ألعب كرة القدم، لكن الأطباء أبلغوني بضرورة التوقف، لأنهم اعتقدوا أنني أعاني من مشكلة صحية، لذا تحولت إلى التحكيم من أجل الاستمرار في هذه الرياضة، بعد سنوات قليلة، خضعت لاختبار طبي وعلمت بأن حالتي الصحية باتت على ما يرام، لذا كانت لدي حرية
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بعد الرحيل عن الزمالك.. جروس يحدد وجهته المُقبلة

ظهر السويسري كريستيان جروس، المدير الفني الأسبق للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في نادي الصيد مساء اليوم الجمعة لحضور نهائي بطولة الدورة السويسرية للبنات تحت 16 سنة، وتواجد جروس رفقة السفير السويسري بمصر ووفد من السفارة لحضور نهائي البطولة التي تنظمها السفارة، وأكد خلال تصريحاته للصحفيين الحاضرين لنهائي البطولة، أنه قريب من تدريب أهلي جدة السعودي، مؤكدًا أن مسؤولي الأهلي المصري لم يتفاوضوا معه لقيادة الفريق. وأعلن رئيس نادي الزمالك تعيين خالد جلال في منصب المدير الفني للفريق الأبيض بشكل رسمي بعد التعادل مع ضيفه الإنتاج الحربي.
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وادي دجلة يعلن تجديد عقد مدربه تاكيس جوناس

أعلن نادي وادي دجلة تجديد التعاقد مع اليوناني تاكيس جوناس، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم لمدة موسم، بعدما توصل الطرفان للاتفاق، حيث تولى جونياس، المدرب السابق لفريق إرجوتيليس اليوناني، قيادة وادي الغزلان مطلع الموسم الحالي، وخاض معهم 35 مباراة حقق الفوز في 10 وخسر في 15، احتل بها المركز الرابع عشر في ترتيب جدول بطولة الدوري الممتاز، ولم يضمن الفريق بقاءه في المسابقة المحلية، ويتبقى له مواجهة وحيدة أمام الإنتاج الحربي، ويكفيه التعادل أو الفوز بأي نتيجة لحسم البقاء ضمن الكبار.
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بوتشيتينو يكشف حقيقة مشاركة هاري كين أمام ليفربول

أكد ماورسيو بوتشيتينو المدير الفني لفريق توتنهام الإنجليزي، أنه لم يحسم موقف مشاركة هاري كين مهاجم الفريق في نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا، أمام نظيره ليفربول، جاء ذلك في المؤتمر الصحفي، الذي عقد مساء اليوم الجمعة، استعدادا لنهائي دوري أبطال أوروبا، الذي سيقام غدًا السبت، بين الريدز والسبيرز، قائلًا: "لا أعرف ماذا سيحدث، الفريق سيخوض مران اليوم وبعده يمكن أن نحدد شكل الفريق، دائما القرار صعب وغدًا موعد لقرار جديد، نحن نمتلك الكثير من المعلومات سنحاول أن نستخدمها من أجل تحقيق الفوز، أنت فقط تستطيع اختيار 11 لاعبًا للتشكيل، وهذا أكثر موقف مؤلم".
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كلوب: لم أتعلم شيئًا من خسارة النهائيات

أكد يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، أن فريقه مختلفًا تمامًا عن الذي ظهر في الموسم الماضي بنهائي دوري أبطال أوروبا، مشيرًا إلى أنه يتمنى أن يتغير حظه مع المباريات النهائية للبطولات، التي عانى فيها كثيرًا. جاء ذلك في المؤتمر الصحفي، الذي عقد مساء اليوم الجمعة، استعدادا لنهائي دوري أبطال أوروبا، الذي سيقام غدًا السبت، بين ليفربول وتوتنهام، قائلًا: "إذا كنت أنا السبب في خسارة 6 نهائيات لذلك يجب على الجميع أن يقلق بشأني، أصبحنا أكثر نضجًا، ولدينا فرصة من أجل التتويج باللقب الأوروبي، لا أعتقد أنه لدي مسيرة غير محظوظة".
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صلاح VS كين.. من يحسم صراع نهائي دوري الأبطال؟

تتجه الأنظار يوم السبت المقبل، إلى العاصمة الإسبانية مدريد، التي تحتضن نهائي دوري أبطال أوروبا بين ليفربول وتوتنهام، وستكون هناك منافسة من نوع خاص بين نجم المنتخب الوطني محمد صلاح وهاري كين، وخاض صلاح في دوري الأبطال 39 مباراة طوال مسيرته سجل خلالها 17 هدفًا، بينما خاض كين 18 مباراة سجل خلالها 14 هدفًا، ويملك كين في رصيده 125 هدفًا في 181 مباراة خاضها في الدوري الإنجليزي وهو لا يزال في عمر 25 عامًا، وسيتطلع بكل تأكيد لتحطيم رقم ألان شيرر، الهداف التاريخي للدوري برصيد 260 هدفًا.
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محمد صلاح يخطف الأنظار في رحلة ليفربول إلى إسبانيا

قام ألكسندر تشامبرلين، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، بتصوير الدولي المصري محمد صلاح زميله في الفريق أثناء نومه، في طائرة الفريق المتجهة إلى مدينة ماربيلا الإسبانية، حيث سيعسكر الريدز هناك استعدادًا لمواجهة نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا أمام نظيره توتنهام، على ملعب استاد واندا متروبوليتانو معقل فريق أتلتيكو مدريد، حيث نشر اللاعب الإنجليزي الفيديو عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، معلقًا عليه قائلا: "الملك المصري يحتاج للنوم كثيرا".
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قناة فرنسية: ريال مدريد بدأ التحرك لضم محمد صلاح

ذكرت تقارير صحفية فرنسية، مساء الأربعاء، أن نادي ريال مدريد الإسباني، فتح خط اتصال مع النجم المصري محمد صلاح، هداف فريق ليفربول الإنجليزي، استعدادًا لبدء المفاوضات مع ناديه لضمه لصفوف الميرنجي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. وأشارت قناة «كنال بلس» الفرنسية، خلال تقرير تم بثه مساء الأربعاء، إلى تحرك مسؤولي نادي ريال مدريد، لبدء مرحلة التفاوض مع صلاح، المتوج مؤخرًا بالحذاء الذهبي كهداف لبطولة الدوري الإنجليزي موسم 2018- 2019 للعام الثاني على التوالي.
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