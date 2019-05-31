كلوب: لم أتعلم شيئًا من خسارة النهائيات

تحرير:علي الزيني ٣١ مايو ٢٠١٩ - ٠٦:٠٤ م

يورجن كلوب

أكد يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، أن فريقه مختلفًا تمامًا عن الذي ظهر في الموسم الماضي بنهائي دوري أبطال أوروبا، مشيرًا إلى أنه يتمنى أن يتغير حظه مع المباريات النهائية للبطولات، التي عانى فيها كثيرًا. جاء ذلك في المؤتمر الصحفي، الذي عقد مساء اليوم الجمعة، استعدادا لنهائي دوري أبطال أوروبا، الذي سيقام غدًا السبت، بين ليفربول وتوتنهام، قائلًا: "إذا كنت أنا السبب في خسارة 6 نهائيات لذلك يجب على الجميع أن يقلق بشأني، أصبحنا أكثر نضجًا، ولدينا فرصة من أجل التتويج باللقب الأوروبي، لا أعتقد أنه لدي مسيرة غير محظوظة".

وواصل كلوب تصريحاته، قائلًا: "جاهزون لمواجهة الغد، لو ظننت أن لتوتنهام الأفضلية سأكون مجنونا، بوكيتينو سيكون مجنونا أيضا لو اعتقد أن الأفضلية لنا، ربما يقول الناس أننا الأوفر حظا لأننا جمعنا نقاطا أكثر في الدوري، لكن التفوق سيكون للأفضل في الميدان". وأضاف مدرب ليفربول: "سأشعر بالإحباط لو علمت أن الشعب