رياضة

كلوب: لم أتعلم شيئًا من خسارة النهائيات

تحرير:علي الزيني ٣١ مايو ٢٠١٩ - ٠٦:٠٤ م
يورجن كلوب
يورجن كلوب
أكد يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، أن فريقه مختلفًا تمامًا عن الذي ظهر في الموسم الماضي بنهائي دوري أبطال أوروبا، مشيرًا إلى أنه يتمنى أن يتغير حظه مع المباريات النهائية للبطولات، التي عانى فيها كثيرًا. جاء ذلك في المؤتمر الصحفي، الذي عقد مساء اليوم الجمعة، استعدادا لنهائي دوري أبطال أوروبا، الذي سيقام غدًا السبت، بين ليفربول وتوتنهام، قائلًا: "إذا كنت أنا السبب في خسارة 6 نهائيات لذلك يجب على الجميع أن يقلق بشأني، أصبحنا أكثر نضجًا، ولدينا فرصة من أجل التتويج باللقب الأوروبي، لا أعتقد أنه لدي مسيرة غير محظوظة".
وواصل كلوب تصريحاته، قائلًا: "جاهزون لمواجهة الغد، لو ظننت أن لتوتنهام الأفضلية سأكون مجنونا، بوكيتينو سيكون مجنونا أيضا لو اعتقد أن الأفضلية لنا، ربما يقول الناس أننا الأوفر حظا لأننا جمعنا نقاطا أكثر في الدوري، لكن التفوق سيكون للأفضل في الميدان". وأضاف مدرب ليفربول: "سأشعر بالإحباط لو علمت أن الشعب
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المصائب لا تأتي فرادى.. صدمة جديدة لجهاد جريشة

صدمة جديدة تلقاها الحكم الدولي المصري جهاد جريشة، بعدما قررت لجنة الحكام بالفيفا استبعاده من المشاركة في مباريات مونديال الشباب المقام حالياً في بولندا، ومن المنتظر عودة جريشة إلى القاهرة خلال الساعات القليلة القادمة على خلفية هذا القرار. وقررت لجنة الحكام بالاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، استبعاد الحكم رسمياً بسبب إيقافه لمدة 6 أشهر من جانب الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، بعد مخاطبة رسمية من "الكاف" إلى الفيفا لكي لا يستكمل جريشة مشواره في مونديال الشباب.
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محمد صلاح يزين قائمة ليفربول لنهائي دوري الأبطال

زين محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني ونادي ليفربول الإنجليزي، القائمة التي أعلنها الألماني يورجن كلوب استعدادًا لخوض المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا لموسم 2018-2019، أمام مواطنه توتنهام هوتسبير، والتي ستقام على ملعب واندا موتريبليتانو معقل نادي أتلتيكو مدريد في إسبانيا، غدا السبت في تمام الساعة التاسعة مساءً، وستغادر بعثة ليفربول مطار جون لينون الدولي اليوم الجمعة، متجهة إلى مدريد، استعدادًا لتدوين الظهور الثاني لهم على التوالي في نهائي دوري الأبطال، بعد الخسارة العام الماضي أمام ريال مدريد.
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صلاح والفرصة الثانية في نهائي دوري الأبطال

تبدد حلم نجم المنتخب الوطني محمد صلاح في التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، بعد مشاركته في المباراة النهائية أمام ريال مدريد لمدة 25 دقيقة فقط، قبل التعرض لإصابة بسبب مدافع الريال سيرجيو راموس، ليخرج صلاح باكيًا ويخسر الليفر بنتيجة 3-1، لتتاح له فرصة العودة إلى النهائي من جديد بمواجهة توتنهام هذه المرة، غدًا السبت. نعم، لم يقدم صلاح نفس مستويات الموسم الماضي، بتراجع حصيلته التهديفية من 44 إلى 26 في جميع المسابقات، وفشله في التسجيل في 8 مباريات متتالية، إلا أنه سقط ضحية لمستويات العام الماضي فقط.
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كلوب عن نهائي الشامبيونزليج:ليفربول يستحق بطولة كبرى

تحدث يورجن كلوب المدير الفنى لفريق ليفربول الإنجليزى عن سعادته بالتأهل إلى نهائى دورى أبطال أوروبا على حساب فريق برشلونة الإسبانى وتحقيق ريمونتادا كبيرة فى اللقاء الذى جمع بينهما على ملعب أنفيلد بعد الهزيمة فى لقاء الذهاب، وعن اللقاء المرتقب أمام نظيره فريق توتنهام في نهائي البطولة، قال كلوب فى حوار صحفى عبر الموقع الرسمي للنادي: "سعيد للغاية بما تحقق ولا أعلم كيف حدث، ولكن الأمور تسير على ما يرام، وكانت ليلة استثنائية أمام البارسا، وبفضل الجمهور الذى حضر فى الملعب أيضا".
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نجم ليفربول: محمد صلاح أثبت أنه من الأفضل في العالم

أكد أندري روبيرتسون، مدافع فريق ليفربول الإنجليزي، أن المصري محمد صلاح، زميله في صفوف الريدز، يعد من أفضل لاعبي العالم في الوقت الحالي، مشيرًا إلى أن الرد على المشككين من أفضل الأمور التي يمكن أن يواجهها لاعب كرة القدم طوال حياته في الملاعب. وأوضح روبيرتسون، في تصريحات نقلتها صحيفة «ميرور» الإنجليزية، اليوم الأربعاء، أنه واجه على المستوى الشخصي العديد من الانتقادات اللاذعة خلال مسيرته الكروية لكنه تمكن من الرد على كل من شككوا به الآن وأثبت نفسه.
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