التحقيق في تسمم 16 شخصا داخل المركز الأوليمبي

٣١ مايو ٢٠١٩ - ٠٧:٢٦ م

حالة تسمم - تعبيرية

تباشر أجهزة الأمن التحقيق في واقعة إصابة 16 شخصا بحالة تسمم جماعي إثر تناولهم وجبة فاسدة داخل المركزي الأوليمبي بمنطقة المعادي في محافظة القاهرة، وهرعت سيارات الإسعاف إلى مقر المركز ونقلت المصابين إلى مستشفى الدمرداش حيث جرى تقديم الإسعافات الأولية لهم، ووضعهم تحت الملاحظة الدقيقة للاطمئنان على حالتهم الصحية، وانتقلت قوة من قسم شرطة المعادي إلى محل الواقعة للوقوف على ملابساتها والتأكد من وجود شبهة جنائية من عدمه وسماع أقوال المسؤولين وطاقم العاملين.

البداية تعود إلى تلقي مأمور قسم شرطة المعادي إشارة من مستشفى الدمرداش باستقبال 16 شخصا، تعرضوا لحالة تسمم غذائي داخل المركز الأوليمبي بدائرة القسم. المصابون هم كل من: محمود جابر 25 سنة، عبد الحميد مصطفي 8 سنوات، إياد مصطفى 8 سنوات، عبد الرحمن عبد اللطيف 12 سنة، روميساء محمد 8 سنوات، رهف معتز 7 سنوات،