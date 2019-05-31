فنون

تليفزيون

سينما

موسيقى

كتب

كيف سخرت «هوليوود ريبورتر» من «ولد الغلابة»؟

ما زال مسلسل "ولد الغلابة" يتعرض لهجوم عبر مواقع التواصل الاجتماعي بسبب سرقة مشاهد من المسلسل الأمريكي الشهير Breaking Bad ولم يقتصر الأمر على هذا فقط
تحرير:التحرير ٣١ مايو ٢٠١٩ - ٠٧:٤٧ م
ولد الغلابة
ولد الغلابة
المقارنات الدائرة حول اقتباس مسلسل "ولد الغلابة" للنجم أحمد السقا، من نظيره الأمريكي الشهير Breaking Bad للنجم العالمي براين كرانستون، لا تنتهي، في حين أنها كانت مقتصرة على الصحف والمواقع وشبكات التواصل الاجتماعي العربية، ولكن هذه المرة تخطت النطاق الإقليمي نحو العالمية، إذ نشر موقع مجلة "Hollywood Reporter هوليوود ريبورتر"، اليوم الجمعة، تقريرا صحفيا كشف خلاله اقتباس قصة "ولد الغلابة"، من Breaking Bad، إذ إن المشاهدين لاحظوا أوجه تشابه ملحوظة بين العملين، بداية من المؤامرة إلى رسم الشخصيات وصولا إلى نقل بعض المشاهد كما هي دون تغيير.
"حتى الصالحين قد يسلكوا مسارات غير شرعية عندما تضطرهم الظروف"، هذه الفكرة الجدلية كانت محورا لأحداث مسلسل Breaking Bad، ومن بعده "ولد الغلابة" الذي يعرض حاليًا ضمن الموسم الرمضاني عبر شاشة mbc مصر، ما جعل الكثيرين يشعرون أن صناع "ولد الغلابة" قد اقتبسوا فكرته من العمل الأمريكي خاصة مع التشابه الكبير
اقرأ المزيد
مسلسل-بدل-الحدوته 3

بدل الحدوتة 3.. عودة لولي وجيمي لمزرعة البطاطس

في الحلقة 25 من مسلسل بدل الحدوتة 3، وصلت لولي (دنيا سمير غانم) بطلة الحدوتة الثالثة إلى السجل المدني للبحث عن والدها ووالدتها اللذين اختفيا منذ 20 عاما خلال طريقهما لمزرعة البطاطس للاحتماء من نهاية العالم، لكن لولي التي تعيش من نهاية التسعينيات في المزرعة معتقدة أن العالم انتهى، خرجت مع جيمي (هشام ماجد) الذي دخل المزرعة صدفة ليخبئ أموالا سرقها من المعلم الكموني (محمد ثروت)، وبعدما تاهت من جيمي في موقف عبود، لتصل بالصدفة إلى السجل المدني وتبدأ رحلة البحث داخل المصلحة الحكومية عن والديها.
مسلسل-محمد-رجب (5)

علامة استفهام (25).. فؤاد ومروة يطلبان قتل نوح وجاسر

شهدت الحلقة 25 من «علامة استفهام» تصاعد الأحداث بمسلسل يتسم بالغموض بشكل كبير، وأصاب متابعيه بالحيرة، حيث كشف السيناريست إسلام حافظ والمخرج سميح النقاش عن المزيد من تفاصيل الحدوتة بعدما علم نوح (محمد رجب) أن رحاب (مريهان حسين) التي يحبها قتلت «آلاء» خطيبة جاسر شقيقه، التي صدمتها سيارة في الحلقات الأولى من المسلسل، وقرر نوح مواجهتها، لكنها ألقت الاتهام على قنديل (إسلام حافظ)، وعند إعادة المشهد مرة أخرى بتفاصيل مختلفة اتهمت (جاسر) محمد ناصر، ليظل المشاهدون في دائرة الغموض تلك.
زي-الشمس (2)

«زي الشمس» الحلقة 25.. فريدة تعترف بحقيقة نسب ابنها

بدأت الحلقة الـ25 من مسلسل «زي الشمس»، بلقاء نور دينا الشربيني، بمحامي شقيقتها "جمال سليمان"، لتبلغه أنها ستترافع عنه، في نفس الوقت يعود "سليمان" بذاكرته إلى الوراء من خلال "فلاش باك" ليتذكر كيف كان يساعد فريدة شقيقة نور قديمًا على ضم حضانة أبنائها من طليقها "عمر" أحمد السعدني، الذي كان يهدد "فريدة" في هذه الفترة بتدمير حياتها لو لم تتخل عن أبنائها، إلا أن "فريدة" رفضت تهديد زوجها من أجل الحضانة، لأنه ما زال والد أبنائها قبل أي شيء. وفي الوقت ذاته شاهدنا "عمر" يتصل بأولاده من السجن كي يطمئن عليهم، بعد اتهامه بقتل والدتهم "فريدة".
اقرأ المزيد من الأخبار
مى-عمر-ومحمد-سامى

مي عمر: هذا رأيي في محمد ممدوح وردي على الانتقادات

تعرضت الفنانة مي عمر، للانتقادات خلال الفترة الماضية، بسبب ترشيح زوجها المخرج محمد سامي لها من أجل المشاركة في مسلسل "ولد الغلابة" أمام الفنان أحمد السقا، وشن رواد مواقع التواصل الاجتماعي هجوما كبيرا عليها، واتهامات بأن زوجها وراء زيادة مساحة دورها في المسلسل. ومن جانبها، حرصت على أن ترد على كل هذه الاتهامات، في لقاء مع برنامج "عرب وود"، وصرحت بأن من رشحها للعمل لا يهم الجمهور، وإنما الأهم بالنسبة لهم هو كيف أدت هذه الشخصية، وهل كانت جيدة أم لا.
ولد-الغلابة (1)

ولد الغلابة 22..هذا شرط عيسى ليبدأ في صناعة المخدرات

شهدت الحلقة الثانية والعشرون من مسلسل «ولد الغلابة» المذاع عبر فضائية MBC مصر، العديد من الأحداث المثيرة خاصة بعد ذهاب "عيسى" الذي يجسده الفنان أحمد السقا إلى مخزن المدرسة، ليبحث عن المخدرات التي خبأها هناك ولم يجدها، وشك في "غفير" المدرسة، وذهب إليه وهدده وأخبره أن هناك شيئًا ضاع منه ملكًا لمجرم، وإذا لم يعده فسيتم قتله، ولكنه لم يصل إلى شيء وذهب على الفور إلى "فرح" التي تجسدها الفنانة مي عمر، وأخبرها بما حدث، وبعدها لاحقه أقارب «رشوان» الذي يجسده عماد زيادة، ليعرفوا من أين جاء بالمخدرات، ولكن "عيسى" تعامل معهم بذكاء.
ولد-الغلابة (1)

ولد الغلابة 19.. عيسى وفرح يقتلان عبدالقادر وشقيقه

شهدت الحلقة التاسعة عشر من مسلسل "ولد الغلابة"، اشتعال الأحداث أكثر بموت "عبدالقادر" الذي يجسده الفنان أحمد فهيم، بداخل حجز قسم الشرطة بعد تناوله حلوى "أم على" المسمومة والتي أرسلتها له "فرح" التي تُجسدها الفنانة مي عمر، مع شقيقه "عيد " والذي يُجسده الفنان مصطفى عباس، والذي تعرض هو الآخر للقتل على يد "عيسى" الذي يُجسده النجم أحمد السقا، حيث استدرجه لداخل شقة "فرح" من أجل مقابلة تجار المخدرات واستلام البضاعة، ومن ثم قتله وقام بنقل جثته من القاهرة إلى الصعيد لدفنه، وشهدت الحلقة تحقيقات موسعة من الشرطة في مقتل "عبدالقادر".
انجى-المقدم-مسلسل-ولد-الغلابة

إنجى المقدم: «صفية» أرهقتنى نفسيًا بـ«ولد الغلابة»

صفية امرأة صعيدية ذات جبروت، تحاول أن تنتقم من شقيقها بعد أن قتل الشخص، الذى كانت تحبه، هذا هو الدور الذى تلعبه الفنانة إنجى المقدم من خلال مسلسل «ولد الغلابة» المذاع عبر فضائية MBC مصر، وتتحدى من خلال هذا الدور نفسها أولا، خاصة أنها المرة الأولى التى تتحدث فيها باللهجة الصعيدية، كما أن الجمهور رآها العام الماضى من خلال مسلسل «ليالى أوجينى» بشخصية مختلفة تماما عن التى تجسدها فى "ولد الغلابة"، ولكنها استطاعت أن تخطف قلوب الجمهور إليها وأشادوا بأدائها خاصة بعد مشهد المواجهة بينها وبين شقيقها عيسى الذى يجسده الفنان أحمد السقا.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org