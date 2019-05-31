كيف سخرت «هوليوود ريبورتر» من «ولد الغلابة»؟

ما زال مسلسل "ولد الغلابة" يتعرض لهجوم عبر مواقع التواصل الاجتماعي بسبب سرقة مشاهد من المسلسل الأمريكي الشهير Breaking Bad ولم يقتصر الأمر على هذا فقط

تحرير:التحرير ٣١ مايو ٢٠١٩ - ٠٧:٤٧ م

المقارنات الدائرة حول اقتباس مسلسل "ولد الغلابة" للنجم أحمد السقا، من نظيره الأمريكي الشهير Breaking Bad للنجم العالمي براين كرانستون، لا تنتهي، في حين أنها كانت مقتصرة على الصحف والمواقع وشبكات التواصل الاجتماعي العربية، ولكن هذه المرة تخطت النطاق الإقليمي نحو العالمية، إذ نشر موقع مجلة "Hollywood Reporter هوليوود ريبورتر"، اليوم الجمعة، تقريرا صحفيا كشف خلاله اقتباس قصة "ولد الغلابة"، من Breaking Bad، إذ إن المشاهدين لاحظوا أوجه تشابه ملحوظة بين العملين، بداية من المؤامرة إلى رسم الشخصيات وصولا إلى نقل بعض المشاهد كما هي دون تغيير.

"حتى الصالحين قد يسلكوا مسارات غير شرعية عندما تضطرهم الظروف"، هذه الفكرة الجدلية كانت محورا لأحداث مسلسل Breaking Bad، ومن بعده "ولد الغلابة" الذي يعرض حاليًا ضمن الموسم الرمضاني عبر شاشة mbc مصر، ما جعل الكثيرين يشعرون أن صناع "ولد الغلابة" قد اقتبسوا فكرته من العمل الأمريكي خاصة مع التشابه الكبير

"حتى الصالحين قد يسلكوا مسارات غير شرعية عندما تضطرهم الظروف"، هذه الفكرة الجدلية كانت محورا لأحداث مسلسل Breaking Bad، ومن بعده "ولد الغلابة" الذي يعرض حاليًا ضمن الموسم الرمضاني عبر شاشة mbc مصر، ما جعل الكثيرين يشعرون أن صناع "ولد الغلابة" قد اقتبسوا فكرته من العمل الأمريكي خاصة مع التشابه الكبير بينهما وقد لاحظ ذلك الجمهور، حيث بدأت حملات المقارنة بين المسلسلين على مواقع التواصل الاجتماعي في الازدياد.

وفي تقرير موقع "هوليوود"، أُشير إلى ذلك، فعلى الرغم من أن العديد من صناع الدراما حول العالم اقتبسوا قصة Breaking Bad في أعمال أخرى، إلا أن "ولد الغلابة" كان الأكثر تشابها، وهو الأمر الذي جعل المشاهدين بدلا من أن يشيدوا بأداء النجم أحمد السقا، والذي أكد التقرير أنه اسم رئيسي في السينما المصرية وخاصة في أدوار الأكشن، أصبح شغلهم الشاغل الحديث عن أوجه الشبه الرئيسية بين شخصيته وشخصية برايان كرانستون "والتر وايت" في Breaking Bad.

ولفت تقرير هوليوود إلى أن "ولد الغلابة" يعرض في فترة فنية هامة في جميع أنحاء الشرق الأوسط، حيث يحرص الجميع على مشاهدة الأعمال المعروضة على التليفزيون، كما أشار إلى تعليقات رواد التواصل الاجتماعي، الذين لاحظوا التشابه بين قصة المسلسلين، إذ يعمل بطلا المسلسلين في مهنة التدريس، ثم يتجهان أيضا إلى تجارة المخدرات.

ويتناول مسلسل Breaking Bad الذي استمر عرضه لخمسة مواسم كاملة منذ 2011 وحتى 2015، حول مدرس الكيمياء والتر "راين كرانستون" الذي يكتشف إصابته بمرض السرطان ويفاجئه الأطباء أنه في مرحلة متأخرة، فيقرر أن يرمي كل مبادئه وقيمه وراء ظهره ويلجأ إلى تصنيع المخدرات كي يترك ميراثًا لعائلته بعد رحيله، ويتحول -بمرور الوقت- إلى واحد من أقوى تجار المخدرات في أمريكا، من تأليف وإنتاج فينس جيليجان، وتم تصويره وإنتاجه في مدينة ألباكركي.

ويلعب مسلسل ولد الغلابة على نفس التيمة، إذ تدور أحداثه حول رجل صعيدي يعمل مدرسا للتاريخ يدعى "عيسى" يجسده أحمد السقا، يضطر للعمل في مهنتين بسبب الظروف المادية التي يتعرض لها خلال الأحداث، حيث أيضا يعمل ليلا سائقا لدى تاجر مخدرات، ومع تصاعد الأحداث يُجبر على فعل أشياء تتعارض مع مبادئه، وبعد مرض والدته يتحول إلى تاجر مخدرات، ثم يقتل منافسيه ويتوحش ويسيطر على سوق المخدرات.

ولم يقتصر الاقتباس على مجرد الحبكة الرئيسية، فقد استنسخ صناع "ولد الغلابة" مشاهد كاملة من المسلسل الأمريكي، وبينها مشهد لاقى رواجا واسعا عبر الشبكات الاجتماعية جاء ضمن أحداث الحلقة الثالثة والعشرين، على الرغم من أن مسلسل "ولد الغلابة"، شهد العديد من المفاجآت غير المتوقعة لمتابعيه على مدار الحلقات الماضية، إلا أن الحلقة الثالثة والعشرين من المسلسل المذاع عبر فضائية MBC مصر، لاقت رواجًا واسعًا عبر الشبكات الاجتماعية، حيث يظهر "عيسى" وإلى جواره رفيقة رحلته "فرح" التي تُجسدها الفنانة مي عمر، وأمامهما ملايين الجنيهات على طاولة، وهما ينظران إليها باندهاش، ونفس المشهد قدمه المسلسل الأمريكي في السابق.

نهاية المسلسل الأجنبي كانت سيئة لبطل العمل ومات نتيجة أفعاله الإجرامية، فهل تحمل نهاية المسلسل العربي نهاية مشابهة، لتلقن الخارجين على القانون درسًا حتى لو كانت أفعالهم بسبب الظروف؟

"ولد الغلابة" بطولة أحمد السقا، محمد ممدوح، مي عمر، إنجي المقدم، تأليف أيمن سلامة، وإخراج محمد سامي، إنتاج صادق أنور الصباح.