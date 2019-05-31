ولد الغلابة 26.. صفية تنتقم من عيسى بعد زواجه من فرح

تحرير:محمد عبد المنعم ٣١ مايو ٢٠١٩ - ٠٨:٢٠ م

أحمد السقا وكريم عفيفي

بدأت الحلقة السادسة والعشرون من مسلسل «ولد الغلابة» المذاع عبر فضائية MBC مصر، باعتراف عيسى الذي يجسده الفنان أحمد السقا، إلى فرح التى تجسدها الفنانة مى عمر بحبه لها، وعلى الفور أخذها وذهب إلى والدها ليطلب يدها وتزوجها بالفعل، وساعد عيسى شقيقه حمزه الذي يجسده الفنان كريم عفيفي، على الهرب من السجن، وكانت تشك صفية التى تجسدها إنجي المقدم، فى أن عيسي هو من وراء هروبه، ولكنه حمزه أرسل فيديو لها ليخبرها أنه هرب بمساعدة بعض المساجين وأنه متواجد فى السودان، ولكنها لم تصدق هذه اللعبة.

فجأة وقع بين يدي صفية تسجيل من عيسي يشرح فيه لشقيقه صديق الذي يجسده إدوارد، ماسيحدث وحقيقة الفيديو الذي أرسله حمزة. أثناء زواج عيسى من فرح، أخذت صفية زوجته القديمة زينب التى تجسدها الفنانة هبة مجدي، وذهبتا إليه للانتقام منه، وحينما وصلتا أخبرت صفية والد فرح أن الثنائي يتاجران فى المخدرات وقاما بقتل