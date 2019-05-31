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ولد الغلابة 26.. صفية تنتقم من عيسى بعد زواجه من فرح

تحرير:محمد عبد المنعم ٣١ مايو ٢٠١٩ - ٠٨:٢٠ م
أحمد السقا وكريم عفيفي
أحمد السقا وكريم عفيفي
بدأت الحلقة السادسة والعشرون من مسلسل «ولد الغلابة» المذاع عبر فضائية MBC مصر، باعتراف عيسى الذي يجسده الفنان أحمد السقا، إلى فرح التى تجسدها الفنانة مى عمر بحبه لها، وعلى الفور أخذها وذهب إلى والدها ليطلب يدها وتزوجها بالفعل، وساعد عيسى شقيقه حمزه الذي يجسده الفنان كريم عفيفي، على الهرب من السجن، وكانت تشك صفية التى تجسدها إنجي المقدم، فى أن عيسي هو من وراء هروبه، ولكنه حمزه أرسل فيديو لها ليخبرها أنه هرب بمساعدة بعض المساجين وأنه متواجد فى السودان، ولكنها لم تصدق هذه اللعبة.
فجأة وقع بين يدي صفية تسجيل من عيسي يشرح فيه لشقيقه صديق الذي يجسده إدوارد، ماسيحدث وحقيقة الفيديو الذي أرسله حمزة. أثناء زواج عيسى من فرح، أخذت صفية زوجته القديمة زينب التى تجسدها الفنانة هبة مجدي، وذهبتا إليه للانتقام منه، وحينما وصلتا أخبرت صفية والد فرح أن الثنائي يتاجران فى المخدرات وقاما بقتل
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حميد الشاعرى

حميد الشاعري: تركت ليبيا بسبب حرق الآلات الموسيقية

حل المطرب الكبير حميد الشاعري ضيفا على الإعلامية عايشة عثمان فى برنامجها «عايشة شو» المذاع عبر فضائية القاهرة والناس، وتحدث من خلال البرنامج عن حياته، ومن الممثل الذي يريده أن يجسد سيرته الذاتيه، وهل بالفعل لديه نية لفعل هذا أم لا، كما أبدى رأيه فى الفنان محمد رمضان، ووصفه بالفنان الكبير، وكشف عن الأسباب التى دفعته ليترك ليبيا ويأتي إلى مصر، ومن المطرب الذي يراه أنه متربعا على عرش الأغنية الشعبية حاليا، كما ذكر أفضل أغنية بالنسبة له وزعها فى حياته، ورد على من يقول أنه تدخل من أجل تلحين ابنه نديم أغنية للهضبة، وهذه تصريحاته.
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لماذا حذف مؤلف ولد الغلابة رده على اتهامه بالسرقة؟

لأول مرة خرج مؤلف مسلسل «ولد الغلابة» أيمن سلامة ليرد على الاتهامات التى أثيرت خلال الفترة الماضية عبر مواقع التواصل الاجتماعي والتى تفيد بأن العمل تم سرقته من المسلسل الشهير Breaking Bad، ونشر بيان عبر صفحته بـ«فيسبوك»، يدافع فيه عن العمل، وأكد أنه ليس مسروق وقال "لو أردنا تمصير هذا المسلسل فإننا قطعا كنا سنشتري الفورمات وكنا سنكتب ذلك في التترات»، ولكن بعد دقائق تفاجأ الجميع بحذف المنشور، وتواصلت "التحرير" مع المؤلف ليوضح لنا حقيقة ما حدث وقال إنه ليس لديه أى جديد عما ذكره فى البيان، وأنه أراد توصيل رسالة تنقلها المواقع والصحافة عنه».
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رد مؤلف «ولد الغلابة» على اتهامه بسرقة Breaking Bad

رد أيمن سلامة مؤلف مسلسل «ولد الغلابة» على كل الاتهامات التى تعرض لها العمل خلال الفترة الماضية واتهامة بالسرقة من المسلسل الأمريكي الشهير Breaking Bad. وقال عبر صفحته بـ«فيسبوك»: «أخيرا شاهدت بعض حلقات Breaking Bad، بعد الضجة المثارة على السوشيال ميديا وشممت رائحة فيلم الكيف بداخله، وقصة المسلسل ببساطة عن مدرس كيمياء يصاب بالسرطان ويخبره الطبيب بأنه على وشك الموت فيقرر تأمين حياة ابنه الوحيد فيقرر تصنيع المخدرات، في ولد الغلابة مدرس تاريخ صاحب قيم ومبادئ اضطره الفقر الشديد إلى الاستدانة بالربا.
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ولد-الغلابة

رد مؤلف «ولد الغلابة» على اتهامه بسرقة Breaking Bad

رد أيمن سلامة مؤلف مسلسل «ولد الغلابة» على كل الاتهامات التى تعرض لها العمل خلال الفترة الماضية واتهامة بالسرقة من المسلسل الأمريكي الشهير Breaking Bad. وقال عبر صفحته بـ«فيسبوك»: «أخيرا شاهدت بعض حلقات Breaking Bad، بعد الضجة المثارة على السوشيال ميديا وشممت رائحة فيلم الكيف بداخله، وقصة المسلسل ببساطة عن مدرس كيمياء يصاب بالسرطان ويخبره الطبيب بأنه على وشك الموت فيقرر تأمين حياة ابنه الوحيد فيقرر تصنيع المخدرات، في ولد الغلابة مدرس تاريخ صاحب قيم ومبادئ اضطره الفقر الشديد إلى الاستدانة بالربا.
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كيف سخرت «هوليوود ريبورتر» من «ولد الغلابة»؟

المقارنات الدائرة حول اقتباس مسلسل "ولد الغلابة" للنجم أحمد السقا، من نظيره الأمريكي الشهير Breaking Bad للنجم العالمي براين كرانستون، لا تنتهي، في حين أنها كانت مقتصرة على الصحف والمواقع وشبكات التواصل الاجتماعي العربية، ولكن هذه المرة تخطت النطاق الإقليمي نحو العالمية، إذ نشر موقع مجلة "Hollywood Reporter هوليوود ريبورتر"، اليوم الجمعة، تقريرا صحفيا كشف خلاله اقتباس قصة "ولد الغلابة"، من Breaking Bad، إذ إن المشاهدين لاحظوا أوجه تشابه ملحوظة بين العملين، بداية من المؤامرة إلى رسم الشخصيات وصولا إلى نقل بعض المشاهد كما هي دون تغيير.
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«ولد الغلابة» 25.. «عيسى» يعرض على «فرح» الزواج

انطلقت الحلقة الخامسة والعشرون من مسلسل "ولد الغلابة"، بإخفاء "عيسى" -الذي يجسده النجم أحمد السقا- وفرح -وتقدم الشخية الفنانة مي عمر- الأموال التي حصلوا عليها من الاتجار في المخدرات، وذلك بوضعها فوق سطح العقار الذي تقطن فيه "فرح" في القاهرة، وفي الوقت نفسه داهمت الشرطة منزل "صديق" -ويلعب الدور الفنان إدوارد" للبحث عن حمزة -ويجسده كريم عفيفي- الذي هربه "عيسى" من عربة الترحيلات قبل تنفيذ حكم الإعدام عليه، كما كشفت أحداث الحلقة الماضية، حيث أخذت قوات الشرطة تفتش المنزل، لكن دون جدوى.
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ولد الغلابة 19.. عيسى وفرح يقتلان عبدالقادر وشقيقه

شهدت الحلقة التاسعة عشر من مسلسل "ولد الغلابة"، اشتعال الأحداث أكثر بموت "عبدالقادر" الذي يجسده الفنان أحمد فهيم، بداخل حجز قسم الشرطة بعد تناوله حلوى "أم على" المسمومة والتي أرسلتها له "فرح" التي تُجسدها الفنانة مي عمر، مع شقيقه "عيد " والذي يُجسده الفنان مصطفى عباس، والذي تعرض هو الآخر للقتل على يد "عيسى" الذي يُجسده النجم أحمد السقا، حيث استدرجه لداخل شقة "فرح" من أجل مقابلة تجار المخدرات واستلام البضاعة، ومن ثم قتله وقام بنقل جثته من القاهرة إلى الصعيد لدفنه، وشهدت الحلقة تحقيقات موسعة من الشرطة في مقتل "عبدالقادر".
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