بوتشيتينو يكشف حقيقة مشاركة هاري كين أمام ليفربول

تحرير:علي الزيني ٣١ مايو ٢٠١٩ - ٠٨:٢٦ م

بوتشيتينو

أكد ماورسيو بوتشيتينو المدير الفني لفريق توتنهام الإنجليزي، أنه لم يحسم موقف مشاركة هاري كين مهاجم الفريق في نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا، أمام نظيره ليفربول، جاء ذلك في المؤتمر الصحفي، الذي عقد مساء اليوم الجمعة، استعدادا لنهائي دوري أبطال أوروبا، الذي سيقام غدًا السبت، بين الريدز والسبيرز، قائلًا: "لا أعرف ماذا سيحدث، الفريق سيخوض مران اليوم وبعده يمكن أن نحدد شكل الفريق، دائما القرار صعب وغدًا موعد لقرار جديد، نحن نمتلك الكثير من المعلومات سنحاول أن نستخدمها من أجل تحقيق الفوز، أنت فقط تستطيع اختيار 11 لاعبًا للتشكيل، وهذا أكثر موقف مؤلم".

وواصل حديثه، قائلًا: "قدمنا بطولة لا تصدق، واستمتعنا بها كثيرًا، كان من دواعي سروري تدريب هؤلاء اللاعبين، مستعدون للمواجهة وكل فريق يعرف منافسه جيدًا لكننا نثق في أنفسنا". بوتشيتينو انتقل للحديث عن يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، قائلًا: "أعتقد أنه عظيم، أنا معجب به كثيرًا، وأحبه كثيرًا، وهو

وواصل حديثه، قائلًا: "قدمنا بطولة لا تصدق، واستمتعنا بها كثيرًا، كان من دواعي سروري تدريب هؤلاء اللاعبين، مستعدون للمواجهة وكل فريق يعرف منافسه جيدًا لكننا نثق في أنفسنا".



بوتشيتينو انتقل للحديث عن يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، قائلًا: "أعتقد أنه عظيم، أنا معجب به كثيرًا، وأحبه كثيرًا، وهو سيئ الحظ بعض الشيء، هذه هي المرة الثالثة التي يصل فيها إلى النهائي، وأصعب شيء هو التأهل لهذه المرحلة".



واختتم مدرب توتنهام، قائلًا: "التحضير للمباراة مختلف تمامًا، أهم شيء هو أن تكون حُرًا لتلعب كما لو كنت صغيرًا، طفلًا في السابعة أو الثامنة من عمره، مفتاح الفوز هو عدم التفكير في أن هناك مليون شخص يشاهدونك".



ويستعد توتنهام لمواجهة ليفربول، غدًا السبت، في نهائي دوري أبطال أوروبا، على ملعب واندا ميتروبوليتانو معقل فريق أتلتيكو مدريد.