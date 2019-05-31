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رد مؤلف «ولد الغلابة» على اتهامه بسرقة Breaking Bad

بعد الضجة الكبيرة التى حدثت على مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص سرقة مسلسل ولد الغلابة من المسلسل الأمريكي الشهير Breaking Bad خرج المؤلف ليدافع عن عمله.
تحرير:محمد عبد المنعم ٣١ مايو ٢٠١٩ - ٠٨:٢٨ م
ولد الغلابة
ولد الغلابة
رد أيمن سلامة مؤلف مسلسل «ولد الغلابة» على كل الاتهامات التى تعرض لها العمل خلال الفترة الماضية واتهامة بالسرقة من المسلسل الأمريكي الشهير Breaking Bad. وقال عبر صفحته بـ«فيسبوك»: «أخيرا شاهدت بعض حلقات Breaking Bad، بعد الضجة المثارة على السوشيال ميديا وشممت رائحة فيلم الكيف بداخله، وقصة المسلسل ببساطة عن مدرس كيمياء يصاب بالسرطان ويخبره الطبيب بأنه على وشك الموت فيقرر تأمين حياة ابنه الوحيد فيقرر تصنيع المخدرات، في ولد الغلابة مدرس تاريخ صاحب قيم ومبادئ اضطره الفقر الشديد إلى الاستدانة بالربا.
وتابع «لأن التاريخ في نظر أبناء بلدي لا قيمة له فلا أحد يأخذ فيه دروسا وأول مشهد بالمسلسل يلخص حالة الفقر التي دخلت إليها مصر حين استدان الخديوي سعيد من أوروبا ليعطي السلطان العثماني رشاوي كي يظل على عرش مصر ومن بعده جاء إسماعيل واستدان ثم عجز عن السداد فأرغمته الدول الدائنة بوجود وزراء من أوروبا
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لماذا حذف مؤلف ولد الغلابة رده على اتهامه بالسرقة؟

لأول مرة خرج مؤلف مسلسل «ولد الغلابة» أيمن سلامة ليرد على الاتهامات التى أثيرت خلال الفترة الماضية عبر مواقع التواصل الاجتماعي والتى تفيد بأن العمل تم سرقته من المسلسل الشهير Breaking Bad، ونشر بيان عبر صفحته بـ«فيسبوك»، يدافع فيه عن العمل، وأكد أنه ليس مسروق وقال "لو أردنا تمصير هذا المسلسل فإننا قطعا كنا سنشتري الفورمات وكنا سنكتب ذلك في التترات»، ولكن بعد دقائق تفاجأ الجميع بحذف المنشور، وتواصلت "التحرير" مع المؤلف ليوضح لنا حقيقة ما حدث وقال إنه ليس لديه أى جديد عما ذكره فى البيان، وأنه أراد توصيل رسالة تنقلها المواقع والصحافة عنه».
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كيف سخرت «هوليوود ريبورتر» من «ولد الغلابة»؟

المقارنات الدائرة حول اقتباس مسلسل "ولد الغلابة" للنجم أحمد السقا، من نظيره الأمريكي الشهير Breaking Bad للنجم العالمي براين كرانستون، لا تنتهي، في حين أنها كانت مقتصرة على الصحف والمواقع وشبكات التواصل الاجتماعي العربية، ولكن هذه المرة تخطت النطاق الإقليمي نحو العالمية، إذ نشر موقع مجلة "Hollywood Reporter هوليوود ريبورتر"، اليوم الجمعة، تقريرا صحفيا كشف خلاله اقتباس قصة "ولد الغلابة"، من Breaking Bad، إذ إن المشاهدين لاحظوا أوجه تشابه ملحوظة بين العملين، بداية من المؤامرة إلى رسم الشخصيات وصولا إلى نقل بعض المشاهد كما هي دون تغيير.
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بدل الحدوتة 3.. عودة لولي وجيمي لمزرعة البطاطس

في الحلقة 25 من مسلسل بدل الحدوتة 3، وصلت لولي (دنيا سمير غانم) بطلة الحدوتة الثالثة إلى السجل المدني للبحث عن والدها ووالدتها اللذين اختفيا منذ 20 عاما خلال طريقهما لمزرعة البطاطس للاحتماء من نهاية العالم، لكن لولي التي تعيش من نهاية التسعينيات في المزرعة معتقدة أن العالم انتهى، خرجت مع جيمي (هشام ماجد) الذي دخل المزرعة صدفة ليخبئ أموالا سرقها من المعلم الكموني (محمد ثروت)، وبعدما تاهت من جيمي في موقف عبود، لتصل بالصدفة إلى السجل المدني وتبدأ رحلة البحث داخل المصلحة الحكومية عن والديها.
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أحمد السقا يرقص في كواليس «ولد الغلابة».. (فيديو)

نشر الفنان أحمد السقا فيديو عبر صفحته الرسمية على «فيسبوك» من كواليس مسلسل «ولد الغلابة» المذاع عبر فضائية MBC مصر، وظهر من خلاله وهو يرقص فى اللوكيشن على الطريقة الصعيدية ممسكًا بعصا، على أغنية العمل «يا جبل ما يهزك ريح»، وسط حضور كل العاملين فى اللوكيشن، وكتب: «شكرا كل رجالة ولد الغلابة»، ووجد هذا الفيديو رواجا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اقتربت مشاهداته من نصف المليون بعد طرحه بساعات قليلة. وتدور أحداث العمل حول "عيسى" الذي يعاني الفقر ويضطر للعمل في مهنتين بسبب الظروف المادية التي يتعرض لها خلال الأحداث، إذ يتاجر فى المخدرات.
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ولد الغلابة 23.. الحكم بالإعدام على حمزة

تلقى عيسى الذي يجسده الفنان أحمد السقا رسالة صادمة في الحلقة الثالثة والعشرين من مسلسل «ولد الغلابة» المذاع عبر فضائية MBC مصر، حيث أخبره أحدهم فى رسالة أن أخاه حمزة الذي يجسده الفنان كريم عفيفي حكم عليه بالإعدام. على الفور اتجه عيسى إلى أشقائه ليجد معهم حلا لما حدث، ولكن مازالت صفية التى تجسدها الفنانة إنجي المقدم، تحمل شقيقها عيسى نتائج كل ما حدث لهم، وتلومه، وعاتبته بشده، وقالت له إنها لن ترتاح حتى تراه يعدم، وبدأ عيسى فى تصنيع المخدرات، وتوزيعها ويساعده فى هذا شقيقه صديق الذي يجسده الفنان إدوارد.
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ولد الغلابة 19.. عيسى وفرح يقتلان عبدالقادر وشقيقه

شهدت الحلقة التاسعة عشر من مسلسل "ولد الغلابة"، اشتعال الأحداث أكثر بموت "عبدالقادر" الذي يجسده الفنان أحمد فهيم، بداخل حجز قسم الشرطة بعد تناوله حلوى "أم على" المسمومة والتي أرسلتها له "فرح" التي تُجسدها الفنانة مي عمر، مع شقيقه "عيد " والذي يُجسده الفنان مصطفى عباس، والذي تعرض هو الآخر للقتل على يد "عيسى" الذي يُجسده النجم أحمد السقا، حيث استدرجه لداخل شقة "فرح" من أجل مقابلة تجار المخدرات واستلام البضاعة، ومن ثم قتله وقام بنقل جثته من القاهرة إلى الصعيد لدفنه، وشهدت الحلقة تحقيقات موسعة من الشرطة في مقتل "عبدالقادر".
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ولد الغلابة 17.. أول لقاء بين عيسى وحمزة بعد قتل قمر

بدأت الحلقة السابعة عشرة من مسلسل «ولد الغلابة» بذهاب "عيد" شقيق عبدالقادر إلى إخوة "عيسى" الذي يجسده الفنان أحمد السقا، ليخبرهم بما فعله شقيقهم الأكبر و"فرح" التي تجسدها مي عمر، مع شقيقه، وأنهما من قتلا "ضاحي" الذي جسده محمد ممدوح، و"عزت" الذي جسده هادي الجيار، وحينما هاتف الأول هدده بأنه سيقتله إذا أخبر أشقاءه بشيء، وطلبت "صفية" التي تجسدها إنجي المقدم، من "صديق" الذي يجسده إدوارد، أن يلاحق الرجل، ولكن هبة مجدي قابلته لتعطله، وبعدها هاتفت عيسى وأخبرته أنها فعلت ما طلب منها، وعلى الفور تحدث عيسى مع شقيق عبدالقادر ليخبره بمكانه.
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