رد مؤلف «ولد الغلابة» على اتهامه بسرقة Breaking Bad

بعد الضجة الكبيرة التى حدثت على مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص سرقة مسلسل ولد الغلابة من المسلسل الأمريكي الشهير Breaking Bad خرج المؤلف ليدافع عن عمله.

تحرير:محمد عبد المنعم ٣١ مايو ٢٠١٩ - ٠٨:٢٨ م

رد أيمن سلامة مؤلف مسلسل «ولد الغلابة» على كل الاتهامات التى تعرض لها العمل خلال الفترة الماضية واتهامة بالسرقة من المسلسل الأمريكي الشهير Breaking Bad. وقال عبر صفحته بـ«فيسبوك»: «أخيرا شاهدت بعض حلقات Breaking Bad، بعد الضجة المثارة على السوشيال ميديا وشممت رائحة فيلم الكيف بداخله، وقصة المسلسل ببساطة عن مدرس كيمياء يصاب بالسرطان ويخبره الطبيب بأنه على وشك الموت فيقرر تأمين حياة ابنه الوحيد فيقرر تصنيع المخدرات، في ولد الغلابة مدرس تاريخ صاحب قيم ومبادئ اضطره الفقر الشديد إلى الاستدانة بالربا.

وتابع «لأن التاريخ في نظر أبناء بلدي لا قيمة له فلا أحد يأخذ فيه دروسا وأول مشهد بالمسلسل يلخص حالة الفقر التي دخلت إليها مصر حين استدان الخديوي سعيد من أوروبا ليعطي السلطان العثماني رشاوي كي يظل على عرش مصر ومن بعده جاء إسماعيل واستدان ثم عجز عن السداد فأرغمته الدول الدائنة بوجود وزراء من أوروبا

وتابع «لأن التاريخ في نظر أبناء بلدي لا قيمة له فلا أحد يأخذ فيه دروسا وأول مشهد بالمسلسل يلخص حالة الفقر التي دخلت إليها مصر حين استدان الخديوي سعيد من أوروبا ليعطي السلطان العثماني رشاوي كي يظل على عرش مصر ومن بعده جاء إسماعيل واستدان ثم عجز عن السداد فأرغمته الدول الدائنة بوجود وزراء من أوروبا في الوزارة المصرية لمراقبة اقتصادها ثم جاء توفيق ولجأ إلى الإنجليز، هذه بداية رحلتنا مع الفقر وهذه هي المقولة الفكرية للمسلسل "لو كان الفقر رجلا لقتلته" وعندما تنزلق قدما صاحب المبادئ في وحل الشر فإنه من الصعب عليه أن يعود إلى صوابه فنحن ندق ناقوس الخطر أمام أصحاب المبادئ لكي لا يسيروا في هذا الطريق.

وأضاف في بيانه «عيسى الغانم عندما جاءه درس خصوصي فرح وقال لأمه وشك حلو جالي درس خصوصي أهو، وهرول إلى عزت ولم يكن يدرك أنه قد دخل دائرة الانتقام التي وضعها ضاحي حوله وحول شقيقته الصغرى قمر والتي أقنعها بالزواج سرا منه وهكذا وجد عيسي نفسه في مأزق وجودي خاصة بعدما هدده ضاحي بالكمبيالات وإيصالات الأمانة فصار أمامه إما أن يظل على مبادئه فتموت أمه ونيسه ولا تتزوج أخته ويدخل هو السجن وإما أن يعمل مع ضاحي وظن أنه أذكى من ضاحي وأنه سيفعل ذلك مرة أو اثنتين ثم يتراجع ولكن انزلقت قدماه وتطور الأمر بمقتل أخته الصغرى على يد شقيقه حمزة وبطلاق صفية من عامر وبفضيحة عيسى.

وأكمل حديثه قائلا «وأما صفية فهي صوت الحق والضمير ونحن في حقيقة الأمر ندين المجتمع بهذه الشخصية فالمشاهدين الكرام يتعاطفون مع عيسى القاتل ..المجرم .. تاجر المخدرات.. ويرفضون تصرفات صفية الباحثة عن الحق والعدل .. أليس ذلك دليلا على وجود خلل اجتماعي ما؟ وحقيقة الأمر إنني حين شاهدت حلقات المسلسل الأجنبي اكتشفت أن ولد الغلابة لا يمت بصلة لهذا العمل الأمريكي ولكن ربما تكون التيمة الدرامية هي جعلت الناس تربط بين العملين، فهناك 36 تيمة تدور حولها كل الأعمال الدرامية وليس معنى أن المدرس تاجر في المخدرات أننا قد سطونا على قصة المسلسل فالمدرس أو أستاذ الجامعة تاجر في المخدرات في الكيف وفي أعمال أخرى كثيرة ولم أجد في Breaking Bad، ونيسة أو حمزة أو صفية أو قمر أو حب فرح التي كانت زوجة لعزت او هناك ضاحي الذي كان زميله في الصغر ولما رفض أن يزوجه شقيقته قرر الانتقام منه.

واختتم منشوره -الذي حذفه بعد دقائق، بقوله: «لو كنا قد اعتمدنا أو مصرنا هذا المسلسل فإننا قطعا كنا سنشتري الفورمات وكنا سنكتب ذلك في التترات».

يذكر أن موقع مجلة "Hollywood Reporter هوليوود ريبورتر"، نشر اليوم الجمعة، تقريراً صحفياً كشف خلاله اقتباس قصة" ولد الغلابة"، من Breaking Bad، حيث إن المشاهدين لاحظوا أوجه تشابه ملحوظة بين العملين، بداية من المؤامرة إلى رسم الشخصيات وصولا إلى نقل بعض المشاهد كما هي دون تغيير.

"حتى الصالحين قد يسلكوا مسارات غير شرعية عندما تضطرهم الظروف"، هذه الفكرة الجدلية كانت محورا لأحداث مسلسل Breaking Bad، ومن بعده "ولد الغلابة" الذي يعرض حاليًا ضمن الموسم الرمضاني عبر شاشة mbc مصر، ما جعل الكثيرين يشعرون أن صناع "ولد الغلابة" قد اقتبسوا فكرته من العمل الأمريكي خاصة مع التشابه الكبير بينهما وقد لاحظ ذلك الجمهور، حيث بدأت حملات المقارنة بين المسلسلين على مواقع التواصل الاجتماعي.

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