رياضة

وادي دجلة يعلن تجديد عقد مدربه تاكيس جوناس

تحرير:علي الزيني ٣١ مايو ٢٠١٩ - ٠٨:٤٥ م
تاكيس جوناس
تاكيس جوناس
أعلن نادي وادي دجلة تجديد التعاقد مع اليوناني تاكيس جوناس، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم لمدة موسم، بعدما توصل الطرفان للاتفاق، حيث تولى جونياس، المدرب السابق لفريق إرجوتيليس اليوناني، قيادة وادي الغزلان مطلع الموسم الحالي، وخاض معهم 35 مباراة حقق الفوز في 10 وخسر في 15، احتل بها المركز الرابع عشر في ترتيب جدول بطولة الدوري الممتاز، ولم يضمن الفريق بقاءه في المسابقة المحلية، ويتبقى له مواجهة وحيدة أمام الإنتاج الحربي، ويكفيه التعادل أو الفوز بأي نتيجة لحسم البقاء ضمن الكبار.
وعانى تاكيس جوناس في بداية مشواره مع دجلة لكن في آخر 10 مباريات تعرض للخسارة في مرة وحيدة وجمع 17 نقطة، وحصل على إشادة الجميع، بعدما قدم فريق الغزلان كرة مميزة تحت قيادته. فريق وادي دجلة تنتظره مباراة مهمة يوم الاثنين المقبل، الموافق 3 من شهر يونيو أمام نظيره الإنتاج الحربي، والتي ستُحدد بنسبة كبيرة
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بعد الرحيل عن الزمالك.. جروس يحدد وجهته المُقبلة

ظهر السويسري كريستيان جروس، المدير الفني الأسبق للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في نادي الصيد مساء اليوم الجمعة لحضور نهائي بطولة الدورة السويسرية للبنات تحت 16 سنة، وتواجد جروس رفقة السفير السويسري بمصر ووفد من السفارة لحضور نهائي البطولة التي تنظمها السفارة، وأكد خلال تصريحاته للصحفيين الحاضرين لنهائي البطولة، أنه قريب من تدريب أهلي جدة السعودي، مؤكدًا أن مسؤولي الأهلي المصري لم يتفاوضوا معه لقيادة الفريق. وأعلن رئيس نادي الزمالك تعيين خالد جلال في منصب المدير الفني للفريق الأبيض بشكل رسمي بعد التعادل مع ضيفه الإنتاج الحربي.
ماوريسيو -بوتشيتينو‎

بوتشيتينو يكشف حقيقة مشاركة هاري كين أمام ليفربول

أكد ماورسيو بوتشيتينو المدير الفني لفريق توتنهام الإنجليزي، أنه لم يحسم موقف مشاركة هاري كين مهاجم الفريق في نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا، أمام نظيره ليفربول، جاء ذلك في المؤتمر الصحفي، الذي عقد مساء اليوم الجمعة، استعدادا لنهائي دوري أبطال أوروبا، الذي سيقام غدًا السبت، بين الريدز والسبيرز، قائلًا: "لا أعرف ماذا سيحدث، الفريق سيخوض مران اليوم وبعده يمكن أن نحدد شكل الفريق، دائما القرار صعب وغدًا موعد لقرار جديد، نحن نمتلك الكثير من المعلومات سنحاول أن نستخدمها من أجل تحقيق الفوز، أنت فقط تستطيع اختيار 11 لاعبًا للتشكيل، وهذا أكثر موقف مؤلم".
كلوب‎

كلوب: لم أتعلم شيئًا من خسارة النهائيات

أكد يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، أن فريقه مختلفًا تمامًا عن الذي ظهر في الموسم الماضي بنهائي دوري أبطال أوروبا، مشيرًا إلى أنه يتمنى أن يتغير حظه مع المباريات النهائية للبطولات، التي عانى فيها كثيرًا. جاء ذلك في المؤتمر الصحفي، الذي عقد مساء اليوم الجمعة، استعدادا لنهائي دوري أبطال أوروبا، الذي سيقام غدًا السبت، بين ليفربول وتوتنهام، قائلًا: "إذا كنت أنا السبب في خسارة 6 نهائيات لذلك يجب على الجميع أن يقلق بشأني، أصبحنا أكثر نضجًا، ولدينا فرصة من أجل التتويج باللقب الأوروبي، لا أعتقد أنه لدي مسيرة غير محظوظة".
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إبراهيم-عثمان-فييرا‎ (2)

رئيس الإسماعيلي: كنا الأحق بالفوز على الأهلي

أكد إبراهيم عثمان رئيس مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، أن فريقه كان الأحق بالفوز على الأهلي، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الأربعاء، وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لهدف، موجهًا الشكر إلى اللاعبين والجهاز الفنى على ما قدموه فى اللقاء من أداء قتالي ورجولى، جاء ذلك في تصريحات للموقع الرسمي للنادي، قائلا: "الفريق يضم أكثر من لاعب شاب، أرى أنهم كانوا الأحق بالانتصار فى ظل حجم الفرص المهدرة في المباراة، أوجه الشكر لأعضاء الجهاز الفنى من أبناء النادى على الجهود المبذولة مع اللاعبين الذين كانوا يفتقدون للثقة".
بيراميدز-والداخلية (4)

بيراميدز يعود لطريق الانتصارات عبر بوابة النجوم

استعاد الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز نغمة الانتصارات، بالفوز على نظيره النجوم إف سي، بهدفين نظيفين، سجلهما محمد فاروق والإكوادوري جون سيفوينتي، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء، على ملعب استاد الدفاع الجوي، ضمن مواجهات الجولة الثالثة والثلاثين من منافسات الدوري الممتاز، ليرفع بيراميدز رصيده إلى 69 نقطة ويرتقي إلى المركز الثاني ويتبقى له لقاء وحيد أمام حرس الحدود يوم 30 مايو الجاري، في المقابل تجمد رصيد النجوم عند 25 نقطة في المركز الأخير بجدول الترتيب، وتأكد هبوط الفريق لدوري القسم الثاني في وقت سابق.
بتروجيت

بتروجيت يرفض خوض مواجهة المقاولون العرب

رفض نادي بتروجيت خوض فريقه مباراة المقاولون العرب، المقرر إقامتها في الثالث من شهر يونيو المقبل، ضمن مواجهات الجولة الأخيرة من الدوري إلا في حالة إقامة مباريات الأسبوع كله في وقت واحد، تحقيقًا لمبدأ تكافؤ الفرص، وطلب النادي البترولي من اتحاد الكرة عدم استبدال أي مباراة للفرق الأخرى تطبيقا للمنافسة النزيهة، مطالبًا بخوض ذئاب الجبل مواجهته أمام الأهلي أولا، وأن يلعب الزمالك مع حرس الحدود والجونة، جاء ذلك في بيان أصدره نادي بتروجيت مساء اليوم الأربعاء.
الزمالك وحسنية اغادير (2)

إصابة الونش بكسر في الأنف.. والزمالك راحة اليوم

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة السويسري كريستيان جروس، المدير الفني، منح لاعبي الفريق راحة من التدريبات، الجمعة، وذلك بعد الفوز الذي حققه، مساء الخميس، على نظيره وادي دجلة، بهدفين لهدف، تقدم الفارس الأبيض عن طريق عمر السعيد، وأضاف محمود علاء، الهدف الثاني من ركلة جزاء، فيما أحرز هدف الغزلان، محمد هلال، في لقاء مؤجل من الجولة التاسعة والعشرين من منافسات الدوري الممتاز، على أن يستأنف الفارس الأبيض تدريباته غدا السبت استعدادًا لمواجهة الداخلية، المقررة إقامتها الأحد المقبل.
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