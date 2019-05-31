وادي دجلة يعلن تجديد عقد مدربه تاكيس جوناس

تحرير:علي الزيني ٣١ مايو ٢٠١٩ - ٠٨:٤٥ م

تاكيس جوناس

أعلن نادي وادي دجلة تجديد التعاقد مع اليوناني تاكيس جوناس، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم لمدة موسم، بعدما توصل الطرفان للاتفاق، حيث تولى جونياس، المدرب السابق لفريق إرجوتيليس اليوناني، قيادة وادي الغزلان مطلع الموسم الحالي، وخاض معهم 35 مباراة حقق الفوز في 10 وخسر في 15، احتل بها المركز الرابع عشر في ترتيب جدول بطولة الدوري الممتاز، ولم يضمن الفريق بقاءه في المسابقة المحلية، ويتبقى له مواجهة وحيدة أمام الإنتاج الحربي، ويكفيه التعادل أو الفوز بأي نتيجة لحسم البقاء ضمن الكبار.

وعانى تاكيس جوناس في بداية مشواره مع دجلة لكن في آخر 10 مباريات تعرض للخسارة في مرة وحيدة وجمع 17 نقطة، وحصل على إشادة الجميع، بعدما قدم فريق الغزلان كرة مميزة تحت قيادته. فريق وادي دجلة تنتظره مباراة مهمة يوم الاثنين المقبل، الموافق 3 من شهر يونيو أمام نظيره الإنتاج الحربي، والتي ستُحدد بنسبة كبيرة