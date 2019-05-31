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السعودية تكشف عدد المعتمرين في موسم رمضان 2019

تحرير:أ.ش.أ ٣١ مايو ٢٠١٩ - ٠٨:٥١ م
مكة المكرمة - صورة أرشيفية
مكة المكرمة - صورة أرشيفية
أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية، أن الإحصاءات التراكمية لمؤشر العمرة الأسبوعى سجلت إصدار7,584,424 تأشيرة حتى تاريخ 25 رمضان لهذا العام، وجاء مجموع القادمين إلى المملكة 7,201,851 معتمرًا، فى حين بلغ عدد المعتمرين المتواجدين داخل المملكة 1,056,618 معتمرًا، منهم 732,559 فى مكة المكرمة، بينما يتواجد 324,059 فى المدينة المنورة، فيما سجلت مغادرة 6,145,233 معتمرًا بعد أن أدّوا العمرة والزيارة. وأفادت وكالة الأنباء السعودية (واس) بأنه جاء ذلك بحسب مؤشر العمرة الأسبوعى الذى أطلقته وزارة الحج والعمرة مع مطلع العام الهجرى الحالي.
وأوضحت الوكالة أن هذا المؤشر يقيس خمسة جوانب رئيسة تتمثل فى عرض أعداد تأشيرات العمرة الصادرة، وإجمالى أعداد المعتمرين القادمين إلى المملكة عبر المنافذ الجوية والبرية والبحرية، وأعدادهم فى مكة المكرمة والمدينة المنورة، بالإضافة إلى أعداد المعتمرين المغادرين بعد أن من الله عليهم بأداء مناسك العمرة، وأعداد
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القمة-الإسلامية

فلسطين وأنشطة إيران على طاولة القمة الإسلامية اليوم

في الثامن عشر من شهر مايو الجاري، وجه العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، الدعوة لقادة وزعماء الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، لحضور أعمال القمة العادية رقم 14، التي تعقد في مدينة مكة المكرمة، اليوم الجمعة. والقمة تأتي في أعقاب قمتين طارئتين للدول الأعضاء في جامعة الدول العربية، ومجلس التعاون الخليجي، استضافتهما مكة، أمس الخميس. القمة الإسلامية المقرر عقدها مساء اليوم، ستناقش عددا من القضايا الرئيسية، أبرزها تطورات القضية الفلسطينية، والأوضاع الراهنة في سوريا واليمن وليبيا والسودان والصومال.
دمار-سوريا (2)

اعتراف رسمي.. التحالف الدولي: قتلنا 1300 مدني في سوريا والعراق

أقر التحالف الدولي بقيادة واشنطن، اليوم الجمعة، بمقتل أكثر من 1302 من المدنيين "دون قصد" منذ بدء عملياته العسكرية في عام 2014، للقضاء على تنظيم "داعش" الإرهابي في سوريا والعراق، مشيرا في بيان نقلت "فرانس برس" تفاصيله، إلى أن القوات التابعة للتحالف شنت 34.502 غارة بين أغسطس من عام 2014 ونهاية أبريل من العام الجاري، مضيفا أنه خلال هذه الفترة واستنادًا إلى المعلومات المتاحة فإن ما لا يقل عن 1302 مدني قتلوا "دون قصد" نتيجة تلك الغارات، موضحا أنه لا يزال هناك 111 تقريرا حول مقتل مدنيين يتم النظر فيها ولم يتم الكشف عنها بعد.
جيش الاحتلال في القدس

حاول يصلي في الأقصى.. استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال

استشهد فتى فلسطيني بعد إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي النار عليه أثناء محاولته الدخول للقدس من منطقة جرون الحمص شرق بيت لحم جنوب الضفة الغربية، وقالت مصادر فلسطينية إن الفتى الذي يبلغ من العمر 16 عاما من مدينة الخليل، استشهد برصاص جنود الاحتلال خلال محاولته الدخول إلى القدس للصلاة في المسجد الاقصى، وذلك أثناء محاولته مع آخرين اجتياز الأسلاك قرب حاجز مزموريا في منطقة جرون الحمص إلى الشرق من بيت لحم، بعد أن فرضت سلطات الاحتلال إجراءات أمنية مشددة على الحواجر المؤدية إلى مدينة القدس.
التجنيد في الجيش الإسرائيلي

جيش الاحتلال يعتقل فلسطينيا طعن إسرائيليين في القدس

اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، شابًا فلسطينيًا، بعد أن طعن اثنين في مدينة القدس المحتلة، على ما أفادت به وسائل إعلام إسرائيلية، الجمعة. وبحسب «سكاي نيوز عربية»، ذكرت تقارير صحفية إسرائيلية أن عملية الطعن أسفرت عن إصابة طفيفة لأحدهم، وخطيرة للآخر الذي يبلغ من العمر 45 عامًا. وأكدت التقارير أن سيارات الإسعاف هرعت إلى مكان الحادث، لإسعاف المصابين. وبحسب المعلومات الأولية التي أفاد بها مراسل «سكاي نيوز عربية» في القدس، اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي الشاب الفلسطيني بعد إطلاق النار عليه في منطقة باب العامود في مدينة القدس المحتلة.
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سلطان القحطاني

«حساب المواطن» يودع 2.5 مليار ريال للدفعة الـ18

قال سلطان القحطاني المتحدث الرسمي لبرنامج حساب المواطن، إن 44% من إجمالي المستفيدين تحصلوا على الاستحقاق الكامل بمتوسط دعم بلغ 1000 ريال للأسرة الواحدة، مبينًا أن أرباب الأسر المستفيدين من البرنامج تجاوزوا 2.2 مليون مستفيد، بينما بلغ عدد التابعين أكثر من 8.6 ملايين مستفيد، فيما بلغ عدد المستقلين المستوفين لشروط الأهلية والاستحقاق في دفعة شهر مايو أكثر من 1.4 مليون مستفيد. وأودع البرنامج 2.5 مليار ريال مخصص دعم لمستفيدي الدفعة الثامنة عشرة لشهر مايو من العام الجاري، حيث بلغ إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة 14.5 مليون ريال.
المجاهرة-بالافطار.jpg4 (1)

تصل للحبس.. عقوبات الإجهار بالإفطار في الدول العربية

مع حلول شهر رمضان المبارك كل عام، يكثر الجدل حول المجاهرين بالإفطار في نهار هذا الشهر الفضيل الذي يعد صيامه ركنا من أركان الإسلام الخمسة، ومدى الجرم الذي يرتكبه هؤلاء المفطرون في العلن، إذ يعد الإفطار في نهار رمضان بغير عذر من الأمور المحرمة شرعا، لأنه ترك ما فرضه الله تعالى نظرًا لقدسية هذا الشهر. وبعض الدول الإسلامية تفرض قوانين وشروطا خاصة خلال شهر رمضان المبارك، تجرم إفطار المواطنين والأجانب العلني في نهار رمضان، وفي المقابل هناك دول أخرى لا تتبع قوانين خاصة صريحة وواضحة ترتب عقوبات جزائية على الإفطار جهرًا في هذا الشهر.
هلال-رمضان

3 دول إسلامية تعلن الثلاثاء أول أيام رمضان

أعلنت كل من سلطنة عمان وجزر القمر والمغرب، أن الثلاثاء، هو أول أيام شهر رمضان، على خلاف معظم الدول العربية والإسلامية. وأعلنت نحو 18 دولة عربية أبرزها السعودية ومصر، أنّ أول أيام رمضان يوافق، الاثنين 6 مايو، إذ أعلنت المحكمة العليا في السعودية، أن الاثنين هو غرة رمضان بعد ثبوت رؤية الهلال مساء الأحد، كما أكدت دور الإفتاء في مصر والأردن والسودان وليبيا، ثبوت رؤية الهلال مساء الأحد، وأن الإثنين، هو أول أيام رمضان. كما أعلنت هيئة الرؤية الشرعية في المنامة، ثبوت رؤية الهلال، مساء الأحد، ليكون الاثنين غرة رمضان في البحرين.
الملك-سلمان

الملك سلمان: نخدم الإسلام بعيدا عن كل ما يشوه صورته

قال العاهل السعودى الملك سلمان بن عبدالعزيز، إن بلاده كانت ولا تزال تدعو إلى الحفاظ على التسامح والوسطية والاعتدال التى يدعو إليها الإسلام. وأضاف الملك سلمان، فى كلمة وجهها للمواطنين والمسلمين في كل مكان بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، نقلتها قناة "العربية الإخبارية" مساء اليوم الأحد، إن بلاده أخذت على عاتقها خدمة الإسلام والقضايا الإسلامية وكل ما يسهم فى نشر الدين الإسلامى بعيدًا عن كل ما يشوه صورته الحقيقية. وأكد أن بلاده كانت ولا تزال تدعو إلى الحفاظ على الصورة الوضاءة التى يتحلى بها هذا الدين الحنيف من تسامح واعتدال ووسطية.
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