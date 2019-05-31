جريمة

حبس عصابة الشرطة المزيفة بعد سرقة عربي بمصر القديمة

تحرير:يونس محمد ٣١ مايو ٢٠١٩ - ٠٩:١٦ م
ارشيفية
ارشيفية
استعجلت نيابة مصر القديمة، اليوم الجمعة، تحريات الأجهزة الأمنية حول 5 أشخاص، ألقى القبض عليهم لاتهامهم بانتحال صفة رجال مباحث لسرقة المواطنين. وأوضحت تحقيقات النيابة، أن بداية الواقعة تعود عندما تلقى قسم شرطة مصر القديمة، بلاغًا من تاجر أجنبى الجنسية، يفيد بتعرضه للسرقة على يد 5 أشخاص في أثناء ذهابه لشراء بضائع للاتجار بها. وكشفت التحقيقات عن أن المتهمين كونوا عصابة انتحلت صفة رجال شرطة للنصب على المواطنين وسقط رجل الأعمال فى فخهم عندما لجأ إلى شركة لاستيراد بعض من البضائع، خاصة أنه مستقر فى مصر منذ فترة.
وأثناء ذهابه لشراء البضائع مصطحبًا معه أحد المعارف وفى كمين أمنى وهمى منصوب، قام خمسة عاطلين باستيقافه، وتفتيشه فعثروا على مبلغ نصف مليون جنيه، واستولوا عليه بحجة أنهم ضباط شرطة واشتباههم في أن الأموال مزورة، ثم فروا هاربين. وقال المجنى عليه خلال تحقيقات النيابة العامة: إنه عقب تعرضه لواقعة السرقة
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التحقيق في تسمم 16 شخصا داخل المركز الأوليمبي

تباشر أجهزة الأمن التحقيق في واقعة إصابة 16 شخصا بحالة تسمم جماعي إثر تناولهم وجبة فاسدة داخل المركزي الأوليمبي بمنطقة المعادي في محافظة القاهرة، وهرعت سيارات الإسعاف إلى مقر المركز ونقلت المصابين إلى مستشفى الدمرداش حيث جرى تقديم الإسعافات الأولية لهم، ووضعهم تحت الملاحظة الدقيقة للاطمئنان على حالتهم الصحية، وانتقلت قوة من قسم شرطة المعادي إلى محل الواقعة للوقوف على ملابساتها والتأكد من وجود شبهة جنائية من عدمه وسماع أقوال المسؤولين وطاقم العاملين.
تصادم

«غيبوبة سكر» تتسبب في مصرع وإصابة 9 أشخاص بالقليوبية

لقى سائق سيارة نقل مصرعه، وأصيب 8 آخرين، اليوم الجمعة، إثر حادث تصادم على الطريق الزراعي بين سيارة نقل أصيب قائدها بغيبوبة سكر، مما أدى إلى اصطدامه بـ4 سيارات أخرى، جرى نقل الجثة والمصابين إلى المستشفى وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات، وتم إعادة فتح الطريق بعد توقف لمدة دامت نصف ساعة تقريبًا. تلقى اللواء رضا طبلية مساعد وزير الداخلية مدير أمن القليوبية، إخطارًا يفيد بمصرع سائق إثر إصابته بغيبوبة سكر أثناء القيادة فاصطدم بعدد من السيارات على الطريق الزراعي.
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«ميراث الدم».. 3 أشقاء يهشمون رأس أخيهم أمام زوجته

سلاح نواجه به صعوبات الحياة، سند ومكسب حقيقي في هذه الدنيا، نور الظلام وعدة بالبلاء وعون على الأعداء، كلمات تصف أهمية الأخوة باعتبار أن الأخ هو الصديق ونسيم الروح، لم تجد العبارات السابقة مكانا في قلوب 3 أشقاء غلبتهم المادة وحب المال والرغبة في تحقيق ثروة حتى لو كلفهم الأمر قتل ابن أبيهم وأمهم الذي تربطهم به أواصر الدم، وشهدت قرية التبع التابعة لمركز سيدي سالم في محافظة كفر الشيخ جريمة قتل يندى لها الجبين وتقشعر لها الأبدان ملخصها "الإخوة أعداء وقتلة".
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أمن الجيزة يتصدى لإشغالات المنطقة الأثرية بالهرم

أعدت إدارة شرطة المرافق في الجيزة، بالتنسيق مع الأحياء ومجالس المدن المختصة بدوائر الأقسام المختلفة، حملات أمنية لرفع الإشغالات والمعوقات من الطريق العام، وضبط الكافيتريات والمقاهي المخالفة والباعة الجائلين نظرًا لانتشارهم بما يعوق سير المواطنين ورفع الأكشاك المخالفة وضبط المخالفين، واستهدفت الحملة المنطقة الأثرية دائرة قسم الأهرام، وذلك حرصًا على المظهر الحضاري، دون عشوائية أو تجاوزات تشوه طبيعة المنطقة الأثرية، باعتبارها مقصدا سياحيا هاما، وتم تحرير محاضر بوقائع الضبط وإحالتها إلى النيابات المختصة لاتخاذ شئونها.
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حبس سيدة لسرقتها 200 ألف بـ«طريقة الاحتكاك»

أمرت نيابة الدرب الأحمر، اليوم الإثنين، بحبس سيدة، لاتهامها بارتكاب واقعة سرقة 200 ألف جنيه من عاملين بأحد مراكز المنسوجات بالغورية، بالاشتراك مع ابنتها، عن طريق الاحتكاك بالمواطنين فى المواصلات العامة. وكشفت تحقيقات النيابة، عن أن الواقعة بدأت بتلقي قسم شرطة الدرب الأحمر، بلاغا من "عاملَين" بأحد مراكز المنسوجات كائن بمنطقة الغورية دائرة القسم، قالا فيه إنهما صرفا مبلغ مليون و150 ألف جنيه خاص بمحل عملهما من أحد البنوك بدائرة قسم شرطة الأزبكية، وإيداعه داخل حقيبتين بلاستيكيتين.
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سقوط عصابة الأفارقة.. تخصص سرقة المواطنين بالقاهرة

ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، اليوم الأحد، القبض على شخصين يحملان جنسية إحدى الدول الإفريقية، لتورطهما فى سرقة 50 ألف جنيه من صاحب ورشة ألوميتال، عقب خروجه من أحد البنوك، وذلك بعد تلقى قسم شرطة البساتين بلاغا من مالك ورشة ألوميتال قرر بأنه عقب قيامه بصرف مبلغ مالى قدره 50 ألف جنيه، من أحد البنوك، كائن بدائرة قسم شرطة المعادى، توجه لمسكنه مستقلا السيارة ملكه، وقام بترك السيارة أسفل العقار سكنه، وبداخلها المبلغ المالى وعقب عودته لاستقلال السيارة، اكتشف كسر الزجاج وسرقة المبلغ المالى ولم يتهم أو يشتبه فى أحد بارتكاب الواقعة.
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دفاع اقتحام السجون: بيت المقدس وراء تفجير خط الغاز

قال المحامي علاء علم الدين دفاع المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"اقتحام السجون"، اليوم السبت، إن تنظيم أنصار بيت المقدس هو المسئول عن تفجير خط الغاز الطبيعي الواصل بين مصر وفلسطين في أثناء أحداث 25 يناير. وأوضح دفاع المتهمين في مرافعته أمام محكمة جنايات القاهرة، خلال إعادة محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي، أن تنظيم بيت المقدس هو أيضا المسؤول عن كل التعديات التي شهدتها رفح والعريش والشيخ زويد في تلك الفترة. كما أشار إلى أن تنظيم بيت المقدس سبق أن أصدر بيانًا وقت أحداث يناير 2011 أعلن فيه مسؤوليته عن تفجير خطوط الغاز 13 مرة على التوالي.
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السيطرة على حريق مخزن بويات كرداسة وشقة الهرم

سيطرت الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، اليوم السبت، على حريقين داخل مخزن بويات بكرداسة والأخر بشقة سكنية بمنطقة الهرم، ولم ينتج عنهم إصابات أو وفيات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وباشرت النيابة التحقيقات. تمكنت قوات الحماية المدنية بالجيزة، من السيطرة على حريق هائل داخل مخزن بويات في منطقة كرداسة دون إصابات، وتم تبريد المكان لمنع تجدد اشتعال النيران، وأمر اللواء دكتور مصطفى شحاتة، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، بسرعة معرفة اسباب الحريق.
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