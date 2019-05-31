حبس عصابة الشرطة المزيفة بعد سرقة عربي بمصر القديمة

تحرير:يونس محمد ٣١ مايو ٢٠١٩ - ٠٩:١٦ م

ارشيفية

استعجلت نيابة مصر القديمة، اليوم الجمعة، تحريات الأجهزة الأمنية حول 5 أشخاص، ألقى القبض عليهم لاتهامهم بانتحال صفة رجال مباحث لسرقة المواطنين. وأوضحت تحقيقات النيابة، أن بداية الواقعة تعود عندما تلقى قسم شرطة مصر القديمة، بلاغًا من تاجر أجنبى الجنسية، يفيد بتعرضه للسرقة على يد 5 أشخاص في أثناء ذهابه لشراء بضائع للاتجار بها. وكشفت التحقيقات عن أن المتهمين كونوا عصابة انتحلت صفة رجال شرطة للنصب على المواطنين وسقط رجل الأعمال فى فخهم عندما لجأ إلى شركة لاستيراد بعض من البضائع، خاصة أنه مستقر فى مصر منذ فترة.

وأثناء ذهابه لشراء البضائع مصطحبًا معه أحد المعارف وفى كمين أمنى وهمى منصوب، قام خمسة عاطلين باستيقافه، وتفتيشه فعثروا على مبلغ نصف مليون جنيه، واستولوا عليه بحجة أنهم ضباط شرطة واشتباههم في أن الأموال مزورة، ثم فروا هاربين. وقال المجنى عليه خلال تحقيقات النيابة العامة: إنه عقب تعرضه لواقعة السرقة