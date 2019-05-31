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العاصمة الإدارية تنظم غدا أطول مائدة إفطار في العالم

تحرير:أ.ش.أ ٣١ مايو ٢٠١٩ - ٠٩:٢٩ م
تجهيزات مائدة أطول مائدة إفطار في العالم بالعاصمة الإدارية
تجهيزات مائدة أطول مائدة إفطار في العالم بالعاصمة الإدارية
تنظم شركة العاصمة الإدارية الجديدة، غدا السبت، أطول مائدة إفطار جماعي في العالم بطول ثلاثة آلاف متر بموقع العاصمة نفسها، لتسجل بذلك الرقم القياسي وتدخل بها موسوعة "جينيس" العالمية. وكشف العميد خالد الحسيني المتحدث باسم شركة العاصمة الإدارية الجديدة، عن أن الحدث سيشارك فيه ممثلين من كافة أطياف المجتمع يبلغ عددهم سبعة آلاف شخص، وذلك تحت رعاية وحضور اللواء أحمد زكي عابدين رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية بمشاركة مسئولين من مؤسسة "جينيس" العالمية.
وقال إنه سيتم ضمن فعاليات الغد تنفيذ زيارات قبل الإفطار لأهم أحياء ومشروعات العاصمة الإدارية بغرض تعريف المواطن المصري والعالمي بأحد أضخم المشروعات العمرانية في العالم، كما سيتم على هامش الحدث تنظيم فعاليات لسهرة رمضانية متميزة في قلب العاصمة الإدارية، تضم فقرات فنية لفنانين متميزين، بالإضافة إلى تشغيل
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الطيب: الضرب الرمزي للزوجة المتكبرة «مباح»

قال فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، إن ضرب الزوجة ليس مطلقًا ولم يقل بذلك الإسلام ولا القرآن ولا يمكن أن تأتي به أي شريعة أو أي نظام يحترم الإنسان، ولكن الضرب الرمزي يأتي في حالة المرأة الناشز كحل ثالث إن لم يصلح معها النصح والهجر. وأضاف خلال برنامجه الرمضاني على التليفزيون المصري، أن موضوع ضرب الزوجة الناشز أسيء فهمه وتعرض القرآن والفقه الإسلامي الصحيح للظلم في هذه المسألة، بسبب ما توقعه كلمة الضرب من جرس ثقيل على النفس البشرية التي لا تقبل أن يضرب إنسان إنسانًا، فالإسلام نفسه لا يقبل أيضًا بذلك.
السيسى

السيسي يؤكد: ندعم جامبيا في الزراعة ومختلف المجالات

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، حرص مصر على العمل على تعزيز التعاون مع جامبيا في شتى المجالات، واستعداد مصر الكامل لدعم جامبيا في مختلف المجالات، في إطار الحرص على تعزيز التعاون الثنائي ونقل الخبرة المصرية في مجال الزراعة واستصلاح الأراضي. جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي اليوم الجمعة رئيس جمهورية جامبيا آداما بارو، وذلك بمقر إقامته بمكة المكرمة. وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، أن السيسي أعرب عن اعتزاز مصر بالعلاقات الأخوية المتميزة التي تربط مصر بشقيقتها جامبيا في مختلف الأبعاد السياسية والثقافية والدينية.
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السيسي يؤدي مناسك العمرة على هامش زيارته للسعودية

أدى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الجمعة، مناسك العمرة على هامش مشاركته في القمتين العربية والإسلامية المنعقدتين في مكة. وكان السيسي قد توجه، أمس، إلى المملكة العربية السعودية، للمشاركة في كلٍ من القمة العربية الطارئة، والقمة العادية لمنظمة التعاون الإسلامي، واللتين تعقدان على التوالي بمكة المكرمة على مدار يومي 30 و31 مايو الجاري. وتأتي مشاركة الرئيس بالقمتين العربية والإسلامية في إطار حرص مصر على تدعيم وتطوير أواصر العلاقات مع جميع الدول الأعضاء في المنظمتين بالعالمين العربي والإسلامي، والمساهمة بفعالية في جهود تعزيز آليات العمل المشترك.
دار-الهضبة-للطب-النفسى-وعلاج-الادمان (2)

«دورات وطقوس روحانية».. رمضان في مراكز التأهيل النفسي

«الهدوء يسود أرجاء المكان.. أشخاص يصلون ويمارسون طقوس رمضانية وروحانية.. أنشطة ترفيهية ودورات رمضانية وصالات جيم.. محاضرات وعلاج نفسي وكورسات تدريبية على مدار اليوم».. هكذا تبدو حياة من يعانون بعض الأمراض والاضطرابات النفسية في شهر رمضان الكريم داخل مراكز التأهيل النفسي. يمضي الوقت ثقيلا على المرضى النفسيين داخل مراكز التأهيل التي يقبعون بها، يتلهفون لفترات الراحة والترفيهية للقاء بعضهم البعض، يرفعون أيديهم ليتضرعوا إلى السماء أثناء الصلاة كي يخلصهم رب العباد ممن أصابهم، يشتاقون للعودة لحياتهم الطبيعية التي اعتادوا عليها.
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اطول-مائدة -في تاريخ-مصر-تنتظر الصائمين (14)

«فقير وغني».. مائدة إفطار بطول 4 كيلو في العاشر(صور)

«مش بتاعة حد وكلنا واحد».. شعار رفعه عامة الناس بمدينة العاشر من رمضان، بمحافظة الشرقية، قبل ساعات من أذان مغرب اليوم الخميس، سعيًا منهم لإنجاح الحدث الأهم والأكبر في تاريخ المدينة، وربما مصر والشرق الأوسط، إذ التف الجميع حول مائدة إفطار واحدة جمعت بين صفوفها الغني والفقير، أعالي الناس وأبسطهم حالا، لتوثق لحظةً وشعارًا قلما يتجسدَّ بالفعل على أرض الواقع دون مبالغةً أو إفراط، وتبرهن على أن «الكل في واحد» ولا فرق بين دين أو عرق أو جماعة، فالكل مصري وينتمي لأرض هذا البلد، وهو ما سعى إليه القائمون على تنفيذ فكرة «المائدة».
إفطار-قرية-بلجاي-في-الدقهلية‎ (3)

«بلجاي».. قرية بالدقهلية على مائدة إفطار واحدة (صور)

"البلد هتفطر مع بعض".. نظّمت قرية بلجاي التابعة لمركز المنصورة بمحافظة الدقهلية، اليوم الجمعة، مائدة إفطار جماعية كبيرة وممتدة بطول الشارع الرئيسي، عامرة بخيرات الشهر الكريم، في أجواء سادتها المودة والمحبة. ضم الإفطار أكثر من 1700 شخص، في مشهد يحدث لأول مرة، وحرص أبناء القرية من رجال وأطفال على تجهيز وتنظيم المطبخ والمائدة الرمضانية، فيما عزفت النساء عن المشاركة والتزمن المنازل مكتفين بالمشاركة في دعم المائدة بما لذّ وطاب من أصناف شهية وحلوى وعصائر.
مصطفى-مدبولى-رئيس-الوزراء

«العاصمة الإدارية»: نستهدف كافة شرائح المواطنين

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد من أنباء تُفيد بطرح أراض بالعاصمة الإدارية الجديدة للأفراد بنظام البيع خلال الفترة المقبلة. وأوضح المركز الإعلامي، أنه تواصل مع شركة العاصمة الإدارية الجديدة, التي نفت تلك الأنباء تماماً, مُؤكدة أنه لا نية لطرح أراض بالعاصمة الإدارية الجديدة بنظام البيع للأفراد خلال الفترة المقبلة, وإنما سيتم طرح أراض للشركات والمطورين العقاريين فقط بنظام البيع والشراكة، مُشددةً على أن كل ما يُثار في هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة البلبلة بين المواطنين.
تعاملات بنكية (3)

منها الصدقة الجارية.. 4 بنوك تقدم شهادات ادخار خيرية

مع حلول شهر رمضان الكريم تزداد أعمال الخير والتبرعات، إذ يتسابق الملايين من المواطنين لجني الثواب، وبحسب الدراسات الإحصائية، يتصاعد إنفاق المصريين على أعمال الخير بصورة سنوية خلال شهر رمضان، وتقدم بعض البنوك المحلية العاملة في مصر مجموعة من شهادات الادخار الخاصة بالأعمال الخيرية وتنمية المجتمع، بحيث يتم توجيه عائد هذه الشهادات لصالح المؤسسات المجتمعية والخيرية، بهدف تحسين معيشة المواطنين، وفي إطار دعم وتطبيق فكرة الشمول المالي التى تتبناها الدولة.
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