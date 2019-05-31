رياضة

بعد الرحيل عن الزمالك.. جروس يحدد وجهته المُقبلة

تحرير:أحمد سعيد ٣١ مايو ٢٠١٩ - ٠٩:٣٢ م
جروس
جروس
ظهر السويسري كريستيان جروس، المدير الفني الأسبق للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في نادي الصيد مساء اليوم الجمعة لحضور نهائي بطولة الدورة السويسرية للبنات تحت 16 سنة، وتواجد جروس رفقة السفير السويسري بمصر ووفد من السفارة لحضور نهائي البطولة التي تنظمها السفارة، وأكد خلال تصريحاته للصحفيين الحاضرين لنهائي البطولة، أنه قريب من تدريب أهلي جدة السعودي، مؤكدًا أن مسؤولي الأهلي المصري لم يتفاوضوا معه لقيادة الفريق. وأعلن رئيس نادي الزمالك تعيين خالد جلال في منصب المدير الفني للفريق الأبيض بشكل رسمي بعد التعادل مع ضيفه الإنتاج الحربي.
وعقب المباراة، طالب رئيس الزمالك، كريستيان جروس، بالخروج من ملعب بتروسبورت إلى المطار، كما رفض وجود جروس في غرفة ملابس اللاعبين، مؤكدًا أن عقده انتهى مع الزمالك، وأنه لن يدرب الفريق مرة أخرى. وهاجم رئيس نادي الزمالك المدرب السويسري عقب اللقاء، مرددًا عبارة: "اطلع على المطار يا فاشل"، كما أعلن تعيين
اقرأ المزيد
تاكيس-مدرب-وادى-دجلة‎

وادي دجلة يعلن تجديد عقد مدربه تاكيس جوناس

أعلن نادي وادي دجلة تجديد التعاقد مع اليوناني تاكيس جوناس، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم لمدة موسم، بعدما توصل الطرفان للاتفاق، حيث تولى جونياس، المدرب السابق لفريق إرجوتيليس اليوناني، قيادة وادي الغزلان مطلع الموسم الحالي، وخاض معهم 35 مباراة حقق الفوز في 10 وخسر في 15، احتل بها المركز الرابع عشر في ترتيب جدول بطولة الدوري الممتاز، ولم يضمن الفريق بقاءه في المسابقة المحلية، ويتبقى له مواجهة وحيدة أمام الإنتاج الحربي، ويكفيه التعادل أو الفوز بأي نتيجة لحسم البقاء ضمن الكبار.
ماوريسيو -بوتشيتينو‎

بوتشيتينو يكشف حقيقة مشاركة هاري كين أمام ليفربول

أكد ماورسيو بوتشيتينو المدير الفني لفريق توتنهام الإنجليزي، أنه لم يحسم موقف مشاركة هاري كين مهاجم الفريق في نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا، أمام نظيره ليفربول، جاء ذلك في المؤتمر الصحفي، الذي عقد مساء اليوم الجمعة، استعدادا لنهائي دوري أبطال أوروبا، الذي سيقام غدًا السبت، بين الريدز والسبيرز، قائلًا: "لا أعرف ماذا سيحدث، الفريق سيخوض مران اليوم وبعده يمكن أن نحدد شكل الفريق، دائما القرار صعب وغدًا موعد لقرار جديد، نحن نمتلك الكثير من المعلومات سنحاول أن نستخدمها من أجل تحقيق الفوز، أنت فقط تستطيع اختيار 11 لاعبًا للتشكيل، وهذا أكثر موقف مؤلم".
كلوب‎

كلوب: لم أتعلم شيئًا من خسارة النهائيات

أكد يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، أن فريقه مختلفًا تمامًا عن الذي ظهر في الموسم الماضي بنهائي دوري أبطال أوروبا، مشيرًا إلى أنه يتمنى أن يتغير حظه مع المباريات النهائية للبطولات، التي عانى فيها كثيرًا. جاء ذلك في المؤتمر الصحفي، الذي عقد مساء اليوم الجمعة، استعدادا لنهائي دوري أبطال أوروبا، الذي سيقام غدًا السبت، بين ليفربول وتوتنهام، قائلًا: "إذا كنت أنا السبب في خسارة 6 نهائيات لذلك يجب على الجميع أن يقلق بشأني، أصبحنا أكثر نضجًا، ولدينا فرصة من أجل التتويج باللقب الأوروبي، لا أعتقد أنه لدي مسيرة غير محظوظة".
اقرأ المزيد من الأخبار
جروس

حسن المستكاوي: ما حدث مع جروس إهانة للزمالك

انتقد الناقد الرياضي حسن المستكاوي الطريقة التي أنهى بها نادي الزمالك تعاقده مع السويسري كريسيتان جروس، وذلك بعد ساعات من تفريط الفريق المتوج مؤخرًا بلقب بطولة الكونفيدرالية الإفريقية، في فوز مهم محليًا وسقط في فخ التعادل مع ضيفه الإنتاج الحربي بنتيجة (1-1)، في اللقاء المؤجل من الجولة الحادية والثلاثين من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2018-2019، وتقدم المغربي خالد بوطيب للزمالك في الدقيقة (46) لكن الإنتاج الحربي تعادل سريعًا عن طريق معاذ الحناوي من ضربة جزاء (54) بعد مباراة حافلة بالندية والإثارة بين الفريقين.
نادي الزمالك

عمرو أديب عن الزمالك: نادٍ غير مفهوم على الإطلاق

حث الإعلامي عمرو أديب، مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، على إرسال برقية شكر لغريمه الزمالك، وذلك بعد ساعات من تفريط الفريق المتوج مؤخرًا بلقب بطولة الكونفيدرالية الإفريقية، في فوز مهم محليًا وسقط في فخ التعادل مع ضيفه الإنتاج الحربي بنتيجة (1-1)، مساء أمس الخميس، في اللقاء المؤجل من الجولة الحادية والثلاثين من عمر مسابقة الدوري الممتاز، وتقدم المغربي خالد بوطيب للزمالك في الدقيقة (46) لكن الإنتاج الحربي تعادل سريعًا عن طريق معاذ الحناوي من ضربة جزاء (54) بعد مباراة حافلة بالندية والإثارة بين الفريقين.
جروس (2)

كشف حساب جروس مع الزمالك بين التتويج والرحيل المهين

بطريقة مهينة، طالب رئيس نادي الزمالك، السويسري كريستيان جروس، بالخروج من ملعب بتروسبورت إلى المطار، بعد تعادل الأبيض أمام الإنتاج الحربي بنتيجة (1-1)، مساء أمس الخميس، في اللقاء المؤجل من الجولة الواحدة والثلاثين من عمر مسابقة الدوري الممتاز. ورفض رئيس الزمالك وجود جروس في غرفة ملابس اللاعبين، عقب انتهاء المباراة، مؤكدا أن عقده انتهى مع الزمالك، وأنه لن يدرب الفريق مرة أخرى، كما هاجم المدرب السويسري عقب اللقاء مرددًا عبارة: "اطلع على المطار يا فاشل"، علاوة على أن رئيس القلعة البيضاء توجه إلى غرفة خلع الملابس عقب المباراة، ليعلن رحيل جروس.
خالد-جلال

ماذا قدم خالد جلال مع الزمالك في ولايته الأولى؟

أعلن رئيس نادي الزمالك تعيين خالد جلال في منصب المدير الفني للفريق الأبيض بشكل رسمي بعد التعادل مع ضيفه الإنتاج الحربي، وأكد رئيس القلعة البيضاء أن خالد جلال سيقود التدريبات، موضحا أن المدرب السويسري كريستيان جروس عقده انتهى ولن يجدد، وسيخرج للمطار ليعود لبلاده، وأوضح رئيس القلعة البيضاء أن جروس ظالم ورحيله أنقذ الزمالك من تجديد عقده لمدة شهرين، وهو ما يكلف النادي نحو 12 مليون جنيه قيمة رواتب الجهاز الفني، مؤكدا أن جروس تجاهل عدة لاعبين، على رأسهم محمد حسن وأحمد مدبولي ومحمد عنتر، بجانب أيمن حفني.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org