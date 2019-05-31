بعد الرحيل عن الزمالك.. جروس يحدد وجهته المُقبلة

تحرير:أحمد سعيد ٣١ مايو ٢٠١٩ - ٠٩:٣٢ م

جروس

ظهر السويسري كريستيان جروس، المدير الفني الأسبق للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في نادي الصيد مساء اليوم الجمعة لحضور نهائي بطولة الدورة السويسرية للبنات تحت 16 سنة، وتواجد جروس رفقة السفير السويسري بمصر ووفد من السفارة لحضور نهائي البطولة التي تنظمها السفارة، وأكد خلال تصريحاته للصحفيين الحاضرين لنهائي البطولة، أنه قريب من تدريب أهلي جدة السعودي، مؤكدًا أن مسؤولي الأهلي المصري لم يتفاوضوا معه لقيادة الفريق. وأعلن رئيس نادي الزمالك تعيين خالد جلال في منصب المدير الفني للفريق الأبيض بشكل رسمي بعد التعادل مع ضيفه الإنتاج الحربي.

وعقب المباراة، طالب رئيس الزمالك، كريستيان جروس، بالخروج من ملعب بتروسبورت إلى المطار، كما رفض وجود جروس في غرفة ملابس اللاعبين، مؤكدًا أن عقده انتهى مع الزمالك، وأنه لن يدرب الفريق مرة أخرى. وهاجم رئيس نادي الزمالك المدرب السويسري عقب اللقاء، مرددًا عبارة: "اطلع على المطار يا فاشل"، كما أعلن تعيين