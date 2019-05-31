بعد الرحيل عن الزمالك.. جروس يكشف عن وجهته المُقبلة

تحرير:أحمد سعيد ٣١ مايو ٢٠١٩ - ٠٩:٣٢ م

جروس

كشف السويسري كريستيان جروس، المدير الفني السابق للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، والذي انتهى تعاقده يوم أمس الخميس عن اقترابه من تولي مسئولية تدريب فريق أهلي جدة السعودي، مؤكدًا أن مسؤولي النادي الأهلي المصري لم يتفاوضوا معه لقيادة الفريق خلال الفترة القادمة. وظهر جروس مساء اليوم الجمعة في نادي الصيد لحضور نهائي بطولة الدورة السويسرية للبنات تحت 16 سنة، وتواجد جروس رفقة السفير السويسري بمصر ووفد من السفارة لحضور نهائي البطولة التي تنظمها السفارة.

وعقب مباراة الأمس، طالب رئيس الزمالك، كريستيان جروس، بالخروج من ملعب بتروسبورت إلى المطار، كما رفض وجود جروس في غرفة ملابس اللاعبين، مؤكدًا أن عقده انتهى مع الزمالك، وأنه لن يدرب الفريق مرة أخرى. وهاجم رئيس نادي الزمالك المدرب السويسري عقب اللقاء، مرددًا عبارة: "اطلع على المطار يا فاشل"، كما أعلن تعيين