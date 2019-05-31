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لماذا حذف مؤلف ولد الغلابة رده على اتهامه بالسرقة؟

تحرير:محمد عبد المنعم ٣١ مايو ٢٠١٩ - ٠٩:٣٣ م
ولد الغلابة
ولد الغلابة
لأول مرة خرج مؤلف مسلسل «ولد الغلابة» أيمن سلامة ليرد على الاتهامات التى أثيرت خلال الفترة الماضية عبر مواقع التواصل الاجتماعي والتى تفيد بأن العمل تم سرقته من المسلسل الشهير Breaking Bad، ونشر بيان عبر صفحته بـ«فيسبوك»، يدافع فيه عن العمل، وأكد أنه ليس مسروق وقال "لو أردنا تمصير هذا المسلسل فإننا قطعا كنا سنشتري الفورمات وكنا سنكتب ذلك في التترات»، ولكن بعد دقائق تفاجأ الجميع بحذف المنشور، وتواصلت "التحرير" مع المؤلف ليوضح لنا حقيقة ما حدث وقال إنه ليس لديه أى جديد عما ذكره فى البيان، وأنه أراد توصيل رسالة تنقلها المواقع والصحافة عنه».
وقال أيمن فى بيانه «أخيرا شاهدت بعض حلقات Breaking Bad، بعد الضجة المثارة على السوشيال ميديا وشممت رائحة فيلم الكيف بداخله، وقصة المسلسل ببساطة عن مدرس كيمياء يصاب بالسرطان ويخبره الطبيب بأنه على وشك الموت فيقرر تأمين حياة ابنه الوحيد فيقرر تصنيع المخدرات، في ولد الغلابة مدرس تاريخ صاحب قيم ومبادئ
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ولد-الغلابة

رد مؤلف «ولد الغلابة» على اتهامه بسرقة Breaking Bad

رد أيمن سلامة مؤلف مسلسل «ولد الغلابة» على كل الاتهامات التى تعرض لها العمل خلال الفترة الماضية واتهامة بالسرقة من المسلسل الأمريكي الشهير Breaking Bad. وقال عبر صفحته بـ«فيسبوك»: «أخيرا شاهدت بعض حلقات Breaking Bad، بعد الضجة المثارة على السوشيال ميديا وشممت رائحة فيلم الكيف بداخله، وقصة المسلسل ببساطة عن مدرس كيمياء يصاب بالسرطان ويخبره الطبيب بأنه على وشك الموت فيقرر تأمين حياة ابنه الوحيد فيقرر تصنيع المخدرات، في ولد الغلابة مدرس تاريخ صاحب قيم ومبادئ اضطره الفقر الشديد إلى الاستدانة بالربا.
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كيف سخرت «هوليوود ريبورتر» من «ولد الغلابة»؟

المقارنات الدائرة حول اقتباس مسلسل "ولد الغلابة" للنجم أحمد السقا، من نظيره الأمريكي الشهير Breaking Bad للنجم العالمي براين كرانستون، لا تنتهي، في حين أنها كانت مقتصرة على الصحف والمواقع وشبكات التواصل الاجتماعي العربية، ولكن هذه المرة تخطت النطاق الإقليمي نحو العالمية، إذ نشر موقع مجلة "Hollywood Reporter هوليوود ريبورتر"، اليوم الجمعة، تقريرا صحفيا كشف خلاله اقتباس قصة "ولد الغلابة"، من Breaking Bad، إذ إن المشاهدين لاحظوا أوجه تشابه ملحوظة بين العملين، بداية من المؤامرة إلى رسم الشخصيات وصولا إلى نقل بعض المشاهد كما هي دون تغيير.
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بدل الحدوتة 3.. عودة لولي وجيمي لمزرعة البطاطس

في الحلقة 25 من مسلسل بدل الحدوتة 3، وصلت لولي (دنيا سمير غانم) بطلة الحدوتة الثالثة إلى السجل المدني للبحث عن والدها ووالدتها اللذين اختفيا منذ 20 عاما خلال طريقهما لمزرعة البطاطس للاحتماء من نهاية العالم، لكن لولي التي تعيش من نهاية التسعينيات في المزرعة معتقدة أن العالم انتهى، خرجت مع جيمي (هشام ماجد) الذي دخل المزرعة صدفة ليخبئ أموالا سرقها من المعلم الكموني (محمد ثروت)، وبعدما تاهت من جيمي في موقف عبود، لتصل بالصدفة إلى السجل المدني وتبدأ رحلة البحث داخل المصلحة الحكومية عن والديها.
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ولد-الغلابة

رد مؤلف «ولد الغلابة» على اتهامه بسرقة Breaking Bad

رد أيمن سلامة مؤلف مسلسل «ولد الغلابة» على كل الاتهامات التى تعرض لها العمل خلال الفترة الماضية واتهامة بالسرقة من المسلسل الأمريكي الشهير Breaking Bad. وقال عبر صفحته بـ«فيسبوك»: «أخيرا شاهدت بعض حلقات Breaking Bad، بعد الضجة المثارة على السوشيال ميديا وشممت رائحة فيلم الكيف بداخله، وقصة المسلسل ببساطة عن مدرس كيمياء يصاب بالسرطان ويخبره الطبيب بأنه على وشك الموت فيقرر تأمين حياة ابنه الوحيد فيقرر تصنيع المخدرات، في ولد الغلابة مدرس تاريخ صاحب قيم ومبادئ اضطره الفقر الشديد إلى الاستدانة بالربا.
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أحمد السقا يرقص في كواليس «ولد الغلابة».. (فيديو)

نشر الفنان أحمد السقا فيديو عبر صفحته الرسمية على «فيسبوك» من كواليس مسلسل «ولد الغلابة» المذاع عبر فضائية MBC مصر، وظهر من خلاله وهو يرقص فى اللوكيشن على الطريقة الصعيدية ممسكًا بعصا، على أغنية العمل «يا جبل ما يهزك ريح»، وسط حضور كل العاملين فى اللوكيشن، وكتب: «شكرا كل رجالة ولد الغلابة»، ووجد هذا الفيديو رواجا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اقتربت مشاهداته من نصف المليون بعد طرحه بساعات قليلة. وتدور أحداث العمل حول "عيسى" الذي يعاني الفقر ويضطر للعمل في مهنتين بسبب الظروف المادية التي يتعرض لها خلال الأحداث، إذ يتاجر فى المخدرات.
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«ولد الغلابة» متهم بالسرقة من Breaking Bad

على الرغم من أن مسلسل "ولد الغلابة"، شهد العديد من المفاجآت غير المتوقعة لمتابعيه على مدار الحلقات الماضية، إلا أن الحلقة الثالثة والعشرين من المسلسل المذاع عبر فضائية MBC مصر، لاقت رواجًا واسعًا عبر الشبكات الاجتماعية، حيث تحول فيها رسميًا بطل العمل "عيسى" الذي يُجسده النجم أحمد السقا، من "ولد الغلابة" الفقير إلى آخر غني يتاجر في المخدرات ويلعب بـ"البيضة والحجر". ووقف عشاق المسلسل تحديدًا أمام مشهد لـ"عيسى" وإلى جواره رفيقة رحلته "فرح" التي تُجسدها الفنانة مي عمر، وأمامهما ملايين الجنيهات على طاولة، وهما ينظران إليها باندهاش.
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ولد الغلابة9.. مشهد مؤثر بين عيسى وصفية يبكي الجمهور

بدأت الحلقة التاسعة من مسلسل "ولد الغلابة" المذاع على قناة mbc مصر، بمشهد القبض على "حمزة" كريم عفيفي، بعدما قتل شقيقته "قمر" ريم سامي، واعترف حمزة بفعلته أمام النيابة وأنه غير نادم، وحينما اتهمت الشرطة ضاحي بأنه متزوج من قاصر، قال إنه فعل هذا لأن شقيقها "عيسى" أحمد السقا، رفض أن يزوجها إياه، ولكن "عيسى" قال إنه كان موافقًا، وهو ما صدم الجميع، وحينما عاد إلى المنزل، واجهته شقيقته "صفية" إنجي المقدم، بكونه يتاجر في المخدرات، دافع عن نفسه بأنه فعل هذا لأن والده لم يترك له شيئًا يحتمي به من الزمن، فى مشهد مؤثر وقاسٍ أبكى الجمهور.
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