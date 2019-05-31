لماذا حذف مؤلف ولد الغلابة رده على اتهامه بالسرقة؟

تحرير:محمد عبد المنعم ٣١ مايو ٢٠١٩ - ٠٩:٣٣ م

ولد الغلابة

لأول مرة خرج مؤلف مسلسل «ولد الغلابة» أيمن سلامة ليرد على الاتهامات التى أثيرت خلال الفترة الماضية عبر مواقع التواصل الاجتماعي والتى تفيد بأن العمل تم سرقته من المسلسل الشهير Breaking Bad، ونشر بيان عبر صفحته بـ«فيسبوك»، يدافع فيه عن العمل، وأكد أنه ليس مسروق وقال "لو أردنا تمصير هذا المسلسل فإننا قطعا كنا سنشتري الفورمات وكنا سنكتب ذلك في التترات»، ولكن بعد دقائق تفاجأ الجميع بحذف المنشور، وتواصلت "التحرير" مع المؤلف ليوضح لنا حقيقة ما حدث وقال إنه ليس لديه أى جديد عما ذكره فى البيان، وأنه أراد توصيل رسالة تنقلها المواقع والصحافة عنه».

وقال أيمن فى بيانه «أخيرا شاهدت بعض حلقات Breaking Bad، بعد الضجة المثارة على السوشيال ميديا وشممت رائحة فيلم الكيف بداخله، وقصة المسلسل ببساطة عن مدرس كيمياء يصاب بالسرطان ويخبره الطبيب بأنه على وشك الموت فيقرر تأمين حياة ابنه الوحيد فيقرر تصنيع المخدرات، في ولد الغلابة مدرس تاريخ صاحب قيم ومبادئ