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«المالية» تخفض سعر الدولار الجمركي للسلع غير الأساسية

تحرير:أ.ش.أ ٣١ مايو ٢٠١٩ - ٠٩:٣٦ م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أعلنت مصلحة الجمارك، اليوم الجمعة، أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري، والتي سيتم العمل بها اعتبارا من غد السبت وحتى نهاية يونيو. وأوضحت الجمارك، في بيان لها اليوم، أن تثبيت سعر الدولار الجمركي على معدلاته الحالية 16 جنيها بالنسبة للسلع الإستراتيجية والضرورية وغيرها من السلع الواردة بجدول التعريفة الجمركية.
وجاءت أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه كالتالي: العملة السعر بالجنيه دولار أمريكي 16 يورو 8239ر17 جنيه إسترليني 2047ر20 دولار كندي 8623ر11 كرون دنمركي 3867ر2 كرون نرويجي 8280ر1 كرون سويدي 6770ر1 فرنك سويسري 8541ر15 100 ين ياباني 5852ر14 ريـال سعودي 2667ر4 دينار كويتي 5640ر52 درهم إماراتي 3563ر4 دولار
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دولارات

زيادة كبيرة في تحويلات المصريين بالخارج خلال مارس

سجل إجمالي تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال شهر مارس الماضي، زيادة نسبتها 23.3% والبالغ قدرها 426.1 مليون دولار، لتسجل 2.3 مليار دولار مقابل 1.8 مليار دولار في فبراير 2019، وفقا لبيان صادر عن البنك المركزي. وسجل إجمالي تحويلات المصريين ‏العاملين بالخارج ارتفاعا خلال 2018 بنحو 778.2 مليون دولار، وبنسبة 3.1% لتسجل نحو 25.5 مليار دولار بنهاية 2018، مقابل نحو 24.7 مليار دولار خلال عام 2017. وحققت تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال شهر ديسمبر 2018، زيادة قدرها 270.2 مليون دولار، لتسجل نحو 2.2 مليار دولار.
عمرو-طلعت-وزير الاتصالات-وتكنولوجيا المعلومات-وزير الاتصالات -وتقنية المعلومات -بالمملكة العربية -السعودية

تفاصيل اجتماعات وزير الاتصالات المصري في السعودية

التقى الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، المهندس عبد الله بن عامر السواحة، وزير الاتصالات وتقنية المعلومات بالمملكة العربية السعودية، لبحث سبل تطوير التعاون. جاء ذلك خلال زيارة طلعت للمملكة؛ وتناول اللقاء استعراض أبرز مشروعات التعاون المشترك بين البلدين في المجالات ذات الصلة في إطار المباحثات السابقة التي تمت بين الوزيرين خلال زيارة وزير الاتصالات وتقنية المعلومات بالمملكة العربية السعودية لمصر في أبريل الماضي؛ والتي شملت مجالات مختلفة أبرزها التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي وبناء القدرات، ودعم الإبداع وريادة الأعمال.
بورصة (1)

البورصة تخسر 63.7 مليار جنيه خلال مايو

منيت البورصة المصرية خلال تعاملات شهر مايو الحالي بخسائر بلغت نحو 7ر63 مليار جنيه ليبلغ رأسمال السوقي لأسهم الشركات نحو 745 مليار جنيه، مقابل 7ر808 مليار جنيه خلال الشهر السابق له بانخفاض بلغ نسبته 9ر7%. وأظهر التقرير الشهرى للبورصة المصرية انخفاض أداء مؤشرات السوق الرئيسية والثانوية بشكل جماعي، حيث تراجع مؤشر السوق الرئيسي /إيجي اكس 30/ بنسبة 7ر7 في المائة ليسجل مستوى 31ر13771 نقطة، فيما انخفض مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة /إيجي اكس 70/ بنحو 85ر7 في المائة ليبلغ مستوى 4ر597 نقطة، وشملت الانخفاضات مؤشر/إيجي اكس 100/ الأوسع نطاقا الذي تراجع بنحو 17ر8 في المائة ليبلغ مستوى 84ر1521 نقطة.
سوق-السمك-الاسماك

التموين تعرض أسماكا ولحوما بالعيد.. تعرف على أسعارها

وزارة التموين والتجارة الداخلية فى محاولة منها للمساهمة فى تخفيض الأسعار طرحت كميات كبيرة من السلع المرتبطة بعيد الفطر، والتى تتوقع أن يقبل المواطنون على شرائها خلال الأيام القليلة القادمة بأسعار تقل عن السوق الخارجية بنسبة تصل إلى نحو الـ20%، وفقا لتصريحات الدكتور على المصيلحى وزير التموين، والشركة القابضة للصناعات الغذائية، وتم بالفعل البدء فى ضخ تلك السلع بالأسواق منذ بداية الأسبوع الجاري ويستمر الضخ كلما زاد الطلب على الشراء وفقا لاحتياجات المواطنين.
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الدولار-الجنيه

ارتفع بنسبة 5.7%| الجنيه المصري أفضل العملات في 2019

قالت وكالة «بلومبرج» الأمريكية إن الجنيه المصري من أفضل العملات أداءً خلال العام الجاري 2019، لافتة إلى أن الجنيه يعد حاليا في المركز الثاني بعد الروبل الروسي بالنسبة للعملات التي يتبعها مؤشر بلومبرج. وارتفع الجنيه المصري بقيمة بلغت نحو 104 قروش أمام الدولار الأمريكي منذ بداية العام الحالي ليصل إلى مستوى 16.91 جنيه للبيع، في مقابل نحو 17.95 جنيه نهاية العام الماضي 2018، ومع نمو تحويلات المصريين في الخارج وانتعاش عائدات الصادرات والسياحة، ليرتفع الجنيه بنسبة 5.7% أمام العملة الخضراء.
دولارات

هبوط جديد لسعر الدولار أمام الجنيه في البنوك

واصلت أسعار صرف الدولار الأمريكي تراجعها بشكل ملحوظ أمام الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية اليوم، الأحد، في عدد من البنوك العاملة في مصر، لتفقد العملة الخضراء ما يقرب من قرشين في أقل من ساعة واحدة. وانخفض سعر الدولار في كل من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك البركة، وبنك إتش إس بي سي بواقع قرشين ليسجل نحو 16.93 جنيه للبيع، و16.83 جنيه للشراء، كما انخفض سعر الدولار في البنك العربي الإفريقي بواقع قرش واحد فقط ليسجل نحو 16.94 جنيه للبيع، و16.84 جنيه للشراء.
دولارات

الدولار يواصل خسائره أمام الجنيه.. وCIB أقل سعر

واصلت أسعار صرف الدولار الأمريكي تراجعها أمام الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية اليوم، الثلاثاء، في عدد من البنوك العاملة في مصر. وانخفض سعر الدولار في كل من البنك التجاري الدولي، وبنك الكويت الوطني، وبنك عودة بواقع قرش واحد فقط، ليسجل أقل سعر بنحو 17.06 جنيه للبيع، و17.96 جنيه للشراء، كما انخفض سعر الدولار في بنك البركة بواقع قرش واحد فقط أيضا ليسجل نحو 17.09 جنيه للبيع، و16.99 جنيه للشراء، بينما بلغ متوسط سعر الشراء فى البنوك نحو 16.97 جنيه، ونحو 17.07 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك المركزي.
دولارات

الدولار ينخفض في 10 بنوك.. والبنك الأهلي أقل سعر

شهدت أسعار صرف الدولار الأمريكي تراجعا ملحوظا أمام الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية اليوم، الإثنين، في عدد من البنوك العاملة في مصر. وانخفض سعر الدولار في كل من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك عودة، والبنك العربي الإفريقي، وبنك الكويت الوطني، بواقع قرش واحد فقط، ليسجل أقل سعر بنحو 17.07 جنيه للبيع، و16.97 جنيه للشراء، كما انخفض سعر الدولار في بنك قناة السويس بواقع قرشين، ليسجل نحو 17.07 جنيه للبيع، و16.97 جنيه للشراء، وتراجع سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي بواقع 3 قروش، ليسجل نحو 17.08 جنيه للبيع، و16.98 جنيه للشراء.
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