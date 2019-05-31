«المالية» تخفض سعر الدولار الجمركي للسلع غير الأساسية

تحرير:أ.ش.أ ٣١ مايو ٢٠١٩ - ٠٩:٣٦ م

صورة أرشيفية

أعلنت مصلحة الجمارك، اليوم الجمعة، أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري، والتي سيتم العمل بها اعتبارا من غد السبت وحتى نهاية يونيو. وأوضحت الجمارك، في بيان لها اليوم، أن تثبيت سعر الدولار الجمركي على معدلاته الحالية 16 جنيها بالنسبة للسلع الإستراتيجية والضرورية وغيرها من السلع الواردة بجدول التعريفة الجمركية.

وجاءت أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه كالتالي: العملة السعر بالجنيه دولار أمريكي 16 يورو 8239ر17 جنيه إسترليني 2047ر20 دولار كندي 8623ر11 كرون دنمركي 3867ر2 كرون نرويجي 8280ر1 كرون سويدي 6770ر1 فرنك سويسري 8541ر15 100 ين ياباني 5852ر14 ريـال سعودي 2667ر4 دينار كويتي 5640ر52 درهم إماراتي 3563ر4 دولار