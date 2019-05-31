«المالية» تخفض سعر الدولار الجمركي للسلع غير الأساسية
تحرير:أ.ش.أ
٣١ مايو ٢٠١٩ - ٠٩:٣٦ م
صورة أرشيفية
أعلنت مصلحة الجمارك، اليوم الجمعة، أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري، والتي سيتم العمل بها اعتبارا من غد السبت وحتى نهاية يونيو.
وأوضحت الجمارك، في بيان لها اليوم، أن تثبيت سعر الدولار الجمركي على معدلاته الحالية 16 جنيها بالنسبة للسلع الإستراتيجية والضرورية وغيرها من السلع الواردة بجدول التعريفة الجمركية.
وجاءت أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه كالتالي:
العملة السعر بالجنيه
دولار أمريكي 16
يورو 8239ر17
جنيه إسترليني 2047ر20
دولار كندي 8623ر11
كرون دنمركي 3867ر2
كرون نرويجي 8280ر1
كرون سويدي 6770ر1
فرنك سويسري 8541ر15
100 ين ياباني 5852ر14
ريـال سعودي 2667ر4
دينار كويتي 5640ر52
درهم إماراتي 3563ر4
دولار
وجاءت أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه كالتالي:
العملة السعر بالجنيه
دولار أمريكي 16
يورو 8239ر17
جنيه إسترليني 2047ر20
دولار كندي 8623ر11
كرون دنمركي 3867ر2
كرون نرويجي 8280ر1
كرون سويدي 6770ر1
فرنك سويسري 8541ر15
100 ين ياباني 5852ر14
ريـال سعودي 2667ر4
دينار كويتي 5640ر52
درهم إماراتي 3563ر4
دولار إسترالي 0927ر11
دينار بحريني 4413ر42
ريـال عماني 5572ر41
ريـال قطري 3956ر4
دينار أردني 5988ر22
يوان صيني 3168ر2
وأشارت إلى أنه تم تحديد سعر الدولار الجمركي 86ر16 جنيه لبعض السلع منها الألعاب النارية وأصناف مفروشات والأحذية الرياضية.