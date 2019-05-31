لجنة ثلاثية بالأهلي للتخطيط لقطاع كرة القدم

تحرير:أحمد سعيد ٣١ مايو ٢٠١٩ - ٠٩:٥٥ م

محمود الخطيب

قرر محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي والمفوض من المجلس بشئون كرة القدم تشكيل لجنة للتخطيط لقطاع كرة القدم برئاسة طه إسماعيل وتضم في عضويتها كلًا من زكريا ناصف وخالد بيبو، جاءت هذه الاختيارات في ضوء الخبرات الفنية والإدارية الكبيرة التي يتمتع بها هذا الثلاثي والذي يمثل أجيالا كروية مختلفة ساهمت في نجاحات كثيرة للنادي. وتقوم لجنة التخطيط التي شكلها محمود الخطيب بإعداد خطة شاملة للنهوض بقطاع كرة القدم بما يحقق الاحترافية الكاملة في الأداء فنيًا وإداريًا على كافة مستويات القطاع ويضع الأهلي في المكانة التي تليق بتاريخه وتسعد جماهيره.

هذا وتبدأ اللجنة أول اجتماعاتها في الثانية ظهر الأحد المقبل لتقييم ودراسة الموقف قبل وضع تصور جديد لقطاع الكرة. ويجتمع مجلس إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب عصر غدا السبت، لاستكمال الاجتماع التكميلي الذي عقده الجمعة الماضى لمناقشة مصير مشاركة الفريق فى بطولة الدورى الممتاز. وتمسك مسئولو الأهلي بموقفهم