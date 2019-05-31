حميد الشاعري: تركت ليبيا بسبب حرق الآلات الموسيقية

تحرير:التحرير ٣١ مايو ٢٠١٩ - ١٠:١٤ م

حميد الشاعري

حل المطرب الكبير حميد الشاعري ضيفا على الإعلامية عايشة عثمان فى برنامجها «عايشة شو» المذاع عبر فضائية القاهرة والناس، وتحدث من خلال البرنامج عن حياته، ومن الممثل الذي يريده أن يجسد سيرته الذاتيه، وهل بالفعل لديه نية لفعل هذا أم لا، كما أبدى رأيه فى الفنان محمد رمضان، ووصفه بالفنان الكبير، وكشف عن الأسباب التى دفعته ليترك ليبيا ويأتي إلى مصر، ومن المطرب الذي يراه أنه متربعا على عرش الأغنية الشعبية حاليا، كما ذكر أفضل أغنية بالنسبة له وزعها فى حياته، ورد على من يقول أنه تدخل من أجل تلحين ابنه نديم أغنية للهضبة، وهذه تصريحاته.

1- أريد تقديم فيلم عن حياتي، ولا أجد أجدر من تامر حسني لتمثيل سيرتي الذاتية، وهناك رغبة من الكاتب مدحت العدل في كتابة العمل. 2-بليغ حمدي والفنان محمد فوزي، هما أهم موسيقيين في تاريخ مصر، ومحمد فوزي عبقري وسابق لعصره، وبليغ حمدي عمل نقلة في الموسيقى. 3- محمد رمضان، فنان كبير، والموسيقى التي يقدمها طالما