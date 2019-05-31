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حميد الشاعري: تركت ليبيا بسبب حرق الآلات الموسيقية

تحرير:التحرير ٣١ مايو ٢٠١٩ - ١٠:١٤ م
حميد الشاعري
حميد الشاعري
حل المطرب الكبير حميد الشاعري ضيفا على الإعلامية عايشة عثمان فى برنامجها «عايشة شو» المذاع عبر فضائية القاهرة والناس، وتحدث من خلال البرنامج عن حياته، ومن الممثل الذي يريده أن يجسد سيرته الذاتيه، وهل بالفعل لديه نية لفعل هذا أم لا، كما أبدى رأيه فى الفنان محمد رمضان، ووصفه بالفنان الكبير، وكشف عن الأسباب التى دفعته ليترك ليبيا ويأتي إلى مصر، ومن المطرب الذي يراه أنه متربعا على عرش الأغنية الشعبية حاليا، كما ذكر أفضل أغنية بالنسبة له وزعها فى حياته، ورد على من يقول أنه تدخل من أجل تلحين ابنه نديم أغنية للهضبة، وهذه تصريحاته.
1- أريد تقديم فيلم عن حياتي، ولا أجد أجدر من تامر حسني لتمثيل سيرتي الذاتية، وهناك رغبة من الكاتب مدحت العدل في كتابة العمل. 2-بليغ حمدي والفنان محمد فوزي، هما أهم موسيقيين في تاريخ مصر، ومحمد فوزي عبقري وسابق لعصره، وبليغ حمدي عمل نقلة في الموسيقى. 3- محمد رمضان، فنان كبير، والموسيقى التي يقدمها طالما
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مسلسل-ولد-الغلابة

لماذا حذف مؤلف ولد الغلابة رده على اتهامه بالسرقة؟

لأول مرة خرج مؤلف مسلسل «ولد الغلابة» أيمن سلامة ليرد على الاتهامات التى أثيرت خلال الفترة الماضية عبر مواقع التواصل الاجتماعي والتى تفيد بأن العمل تم سرقته من المسلسل الشهير Breaking Bad، ونشر بيان عبر صفحته بـ«فيسبوك»، يدافع فيه عن العمل، وأكد أنه ليس مسروق وقال "لو أردنا تمصير هذا المسلسل فإننا قطعا كنا سنشتري الفورمات وكنا سنكتب ذلك في التترات»، ولكن بعد دقائق تفاجأ الجميع بحذف المنشور، وتواصلت "التحرير" مع المؤلف ليوضح لنا حقيقة ما حدث وقال إنه ليس لديه أى جديد عما ذكره فى البيان، وأنه أراد توصيل رسالة تنقلها المواقع والصحافة عنه».
ولد-الغلابة

رد مؤلف «ولد الغلابة» على اتهامه بسرقة Breaking Bad

رد أيمن سلامة مؤلف مسلسل «ولد الغلابة» على كل الاتهامات التى تعرض لها العمل خلال الفترة الماضية واتهامة بالسرقة من المسلسل الأمريكي الشهير Breaking Bad. وقال عبر صفحته بـ«فيسبوك»: «أخيرا شاهدت بعض حلقات Breaking Bad، بعد الضجة المثارة على السوشيال ميديا وشممت رائحة فيلم الكيف بداخله، وقصة المسلسل ببساطة عن مدرس كيمياء يصاب بالسرطان ويخبره الطبيب بأنه على وشك الموت فيقرر تأمين حياة ابنه الوحيد فيقرر تصنيع المخدرات، في ولد الغلابة مدرس تاريخ صاحب قيم ومبادئ اضطره الفقر الشديد إلى الاستدانة بالربا.
كريم-عفيفى-مع-احمد-السقا-مسلسل-ولد-الغلابة

ولد الغلابة 26.. صفية تنتقم من عيسى بعد زواجه من فرح

بدأت الحلقة السادسة والعشرون من مسلسل «ولد الغلابة» المذاع عبر فضائية MBC مصر، باعتراف عيسى الذي يجسده الفنان أحمد السقا، إلى فرح التى تجسدها الفنانة مى عمر بحبه لها، وعلى الفور أخذها وذهب إلى والدها ليطلب يدها وتزوجها بالفعل، وساعد عيسى شقيقه حمزه الذي يجسده الفنان كريم عفيفي، على الهرب من السجن، وكانت تشك صفية التى تجسدها إنجي المقدم، فى أن عيسي هو من وراء هروبه، ولكنه حمزه أرسل فيديو لها ليخبرها أنه هرب بمساعدة بعض المساجين وأنه متواجد فى السودان، ولكنها لم تصدق هذه اللعبة.
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إلهام شاهين

إلهام شاهين: تزوجت هذا المنتج طمعا في رجولته (فيديو)

حلت الفنانة إلهام شاهين ضيفة على الإعلامية بسمة وهبة في برنامجها «شيخ الحارة» المذاع عبر فضائية القاهرة والناس، وتحدثت "شاهين" عن كثير من الأسرار فى حياتها بكل صراحة؛ ما جعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي يتداولون تصريحاتها على السوشيال ميديا. وكشفت "شاهين" عن تقدم عمرو دياب للزواج من أختها الصغيرة، والأسباب التى تشجعها للعمل مع المخرجة إيناس الدغيدي، والسبب من زواجها من المنتج عادل حسني، كما أوضحت ما حدث معها بسبب وقوفها مع الفنانة رانيا يوسف في أزمة فستانها الأخير التى أثارت ضجة على السوشيال ميديا، وهذه أبرز تصريحاتها.
محمد هنيدي

محمد هنيدي لجمهوره: مع الهضبة في الإعلان الجاي

مازح الفنان محمد هنيدي جمهوره عبر صفحته على «إنستجرام»، ونشر صورة له مع شبيه الهضبة عمرو دياب، قائلا: «مع الصديق عمرو دياب من حملة رمضان المقبل الإعلانية»، ونالت هذه اللقطة إعجاب الجمهور، وشاركوها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، واعتاد هنيدي أن يمازح جمهوره دائما بكوميكسات، وجاءت هذه المزحة بعد انتشار إعلان عمرو دياب الجديد الذى طرحه لشركة فودافون، واحتل تريند محرك البحث «جوجل» في مصر، إذ ظهر برفقة الفنانين: دينا الشربيني، وعزت أبو عوف، وأشرف عبدالباقي، ومنة شلبي، وريهام عبدالغفور، وحسن الشافعي.
زلزال (2)

مسلسل «زلزال» بلغة الإشارة عبر قناة dmc

أعلنت قناة dmc، مساء اليوم الثلاثاء، أنها -وللمرة الأولى- نجحت في تقديم نسخة مترجمة بلغة الإشارة من مسلسل "زلزال" الذي يبث حصريًا عبر شاشتها، والذي يقوم ببطولته النجم محمد رمضان، وتأتي هذه الخطوة في إطار اهتمام dmc الدائم بذوي القدرات الخاصة، وفي محاولة لدمج المصابين بالصمم وضعف السمع مع الدراما المصرية على أن يتم تكرار التجربة مع مسلسلات أخرى في المرحلة المقبلة. وتقدم dmc الإعادة الثانية لمسلسل "زلزال" وموعدها في الخامسة صباحًا بلغة الإشارة بجانب كتابة الحوار باللهجة المصرية على الشاشة لضعاف السمع الذين لم يتعلموا بعد لغة الإشارة.
احمد-ادم

أحمد آدم: محمد رمضان صنع نجوميته بإثارة الجدل(فيديو)

استنكر الفنان أحمد آدم، مساء اليوم الثلاثاء، اتهام النجم الكوميدي محمد نجم، له بتقليده وعدم خلق شخصية مختلفة عنه، متسائلا عن سبب عدم إدلاء الأخير بهذا التصريح عند عملهما معًا في مسرحية البلدوزر، مضيفًا: "أنا مش عايز أغلط عشان هو راجل كبير، بس هو واخد مني موقف من زمان لأني سيبتله مسرحية ومشيت من غير ما أقوله السبب"، موضحًا أنه لم يرد أبدًا على تصريحات نجم التي تهين قدراته الفنية منذ 20 عامًا، متابعًا: "أنا مغلطش فيه رغم أني أقدر أكره فيه الناس في ليلة واحدة لو حكيت عن المواقف اللي شوفتها بعيني، بس أنا أرفض أعمل ده لأني أكبر من كده".
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