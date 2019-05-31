انطلاق أعمال القمة الإسلامية بحضور السيسي (بث مباشر)

٣١ مايو ٢٠١٩ - ١٠:٢٨ م

القمة الإسلامية في مكة

انطلقت مساء الجمعة، بمكة المكرمة، أعمال القمة الإسلامية الرابعة عشرة تحت شعار "يد بيد نحو المستقبل" بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي. والقمة الإسلامية تأتي في أعقاب قمتين طارئتين للدول الأعضاء في جامعة الدول العربية، ومجلس التعاون الخليجي، استضافتهما مكة، أمس الخميس. والقمة الإسلامية المقرر عقدها مساء الجمعة، ستناقش القضايا والتحديات التى تواجه العالم الإسلامى، وأبرزها تطورات القضية الفلسطينية، والأوضاع الراهنة في سوريا واليمن وليبيا والسودان والصومال.

وتتزامن القمة الإسلامية الرابعة عشرة مع الذكرى الخمسين لتأسيس منظمة التعاون الإسلامي، التي تأسست عام 1969 في المغرب. ووفقا لشبكة "سكاي نيوز عربية"، أنشئت المنظمة بقرار صادر عن القمة التي عُقدت في العاصمة المغربية الرباط، في 25 سبتمبر 1969، ردا على جريمة إحراق المسجد الأقصى في القدس المحتلة. وأشارت الشبكة