جروس يظهر في نادي الصيد بعد رحيله عن الزمالك (فيديو)

تحرير:أحمد سعيد ٣١ مايو ٢٠١٩ - ١٠:٤٦ م

جروس

ظهر السويسري كريستيان جروس، المدير الفني الأسبق للزمالك، في نادي الصيد مساء اليوم الجمعة لحضور نهائي بطولة الدورة السويسرية للبنات تحت 16 سنة، وتواجد جروس رفقة السفير السويسري بمصر ووفد من السفارة لحضور نهائي البطولة التي تنظمها السفارة. وأعلن رئيس نادي الزمالك تعيين خالد جلال في منصب المدير الفني للفريق الأبيض بشكل رسمي بعد التعادل مع ضيفه الإنتاج الحربي.طالب رئيس الزمالك، كريستيان جروس، بالخروج من ملعب بتروسبورت إلى المطار، كما رفض وجود جروس في غرفة ملابس اللاعبين، مؤكدًا أن عقده انتهى مع الزمالك، وأنه لن يدرب الفريق مرة أخرى.

وهاجم رئيس نادي الزمالك المدرب السويسري عقب اللقاء، مرددًا عبارة: "اطلع على المطار يا فاشل"، كما أعلن تعيين خالد جلال في منصب المدير الفني للفريق الأبيض بشكل رسمي. وأكد رئيس القلعة البيضاء أن خالد جلال سيقود التدريبات، موضحًا أن المدرب السويسري كريستيان جروس عقده انتهى في نهاية مايو الجاري ولن يجدد