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توافد الرؤساء العرب لحضور القمة الإسلامية بمكة (فيديو)

٣١ مايو ٢٠١٩ - ١٠:٤٩ م
القمة الإسلامية
القمة الإسلامية
يستقبل الملك سلمان بن عبد العزيز، خادم الحرمين الشريفين، رؤساء وملوك الدول العربية والإسلامية، مساء الجمعة، الذين يتوافدون إلى مقر قصر الصفا في مدينة مكة المكرمة، لحضور القمة الإسلامية لدول منظمة التعاون الإسلامى تحت شعار" يداً بيد نحو المستقبل. وتبدأ مساء اليوم أعمال القمة الإسلامية الرابعة عشرة، تحت شعار "يداً بيد نحو المستقبل"، بمكة المكرمة، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي وقادة الدول الإسلامية، بالتزامن مع قرب احتفال منظمة التعاون الإسلامي بذكرى مرور نصف قرن على تأسيسها، وذلك فى سبتمبر المقبل.
وتناقش القمة التحديات التى تواجه العالم الإسلامى. والقمة الإسلامية تأتي في أعقاب قمتين طارئتين للدول الأعضاء في جامعة الدول العربية، ومجلس التعاون الخليجي، استضافتهما مكة، أمس الخميس. القمة الإسلامية المقرر عقدها مساء اليوم، ستناقش عددا من القضايا الرئيسية، أبرزها تطورات القضية الفلسطينية، والأوضاع
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الملك-سلمان

الملك سلمان: سنتصدى بحزم للتهديدات العدوانية

قال العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، إن المملكة العربية ستتصدى بحزم للتهديدات العدوانية والأنشطة التخريبية. وكتب الملك سلمان، في تغريدة عبر حسابه على "تويتر": "نجتمع في مكة لنعمل على بناء مستقبل شعوبنا، وتحقيق الأمن والاستقرار لدولنا العربية والإسلامية، وسنتصدى بحزم للتهديدات العدوانية والأنشطة التخريبية، كي لا تعيقنا عن مواصلة تنمية أوطاننا وتطوير مجتمعاتنا". وجاءت تغريدة الملك سلمان قبيل بدء قمة منظمة التعاون الإسلامي الـ14، وهي ثالث القمم التي تستضيفها مدينة مكة خلال يومي الخميس والجمعة.
عمره

السعودية تكشف عدد المعتمرين في موسم رمضان 2019

أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية، أن الإحصاءات التراكمية لمؤشر العمرة الأسبوعى سجلت إصدار7,584,424 تأشيرة حتى تاريخ 25 رمضان لهذا العام، وجاء مجموع القادمين إلى المملكة 7,201,851 معتمرًا، فى حين بلغ عدد المعتمرين المتواجدين داخل المملكة 1,056,618 معتمرًا، منهم 732,559 فى مكة المكرمة، بينما يتواجد 324,059 فى المدينة المنورة، فيما سجلت مغادرة 6,145,233 معتمرًا بعد أن أدّوا العمرة والزيارة. وأفادت وكالة الأنباء السعودية (واس) بأنه جاء ذلك بحسب مؤشر العمرة الأسبوعى الذى أطلقته وزارة الحج والعمرة مع مطلع العام الهجرى الحالي.
القمة-الإسلامية

فلسطين وأنشطة إيران على طاولة القمة الإسلامية اليوم

في الثامن عشر من شهر مايو الجاري، وجه العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، الدعوة لقادة وزعماء الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، لحضور أعمال القمة العادية رقم 14، التي تعقد في مدينة مكة المكرمة، اليوم الجمعة. والقمة تأتي في أعقاب قمتين طارئتين للدول الأعضاء في جامعة الدول العربية، ومجلس التعاون الخليجي، استضافتهما مكة، أمس الخميس. القمة الإسلامية المقرر عقدها مساء اليوم، ستناقش عددا من القضايا الرئيسية، أبرزها تطورات القضية الفلسطينية، والأوضاع الراهنة في سوريا واليمن وليبيا والسودان والصومال.
دمار-سوريا (2)

اعتراف رسمي.. التحالف الدولي: قتلنا 1300 مدني في سوريا والعراق

أقر التحالف الدولي بقيادة واشنطن، اليوم الجمعة، بمقتل أكثر من 1302 من المدنيين "دون قصد" منذ بدء عملياته العسكرية في عام 2014، للقضاء على تنظيم "داعش" الإرهابي في سوريا والعراق، مشيرا في بيان نقلت "فرانس برس" تفاصيله، إلى أن القوات التابعة للتحالف شنت 34.502 غارة بين أغسطس من عام 2014 ونهاية أبريل من العام الجاري، مضيفا أنه خلال هذه الفترة واستنادًا إلى المعلومات المتاحة فإن ما لا يقل عن 1302 مدني قتلوا "دون قصد" نتيجة تلك الغارات، موضحا أنه لا يزال هناك 111 تقريرا حول مقتل مدنيين يتم النظر فيها ولم يتم الكشف عنها بعد.
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الملك-سلمان

الملك سلمان: سنتصدى بحزم للتهديدات العدوانية

قال العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، إن المملكة العربية ستتصدى بحزم للتهديدات العدوانية والأنشطة التخريبية. وكتب الملك سلمان، في تغريدة عبر حسابه على "تويتر": "نجتمع في مكة لنعمل على بناء مستقبل شعوبنا، وتحقيق الأمن والاستقرار لدولنا العربية والإسلامية، وسنتصدى بحزم للتهديدات العدوانية والأنشطة التخريبية، كي لا تعيقنا عن مواصلة تنمية أوطاننا وتطوير مجتمعاتنا". وجاءت تغريدة الملك سلمان قبيل بدء قمة منظمة التعاون الإسلامي الـ14، وهي ثالث القمم التي تستضيفها مدينة مكة خلال يومي الخميس والجمعة.
ملك الأردن (1)

ملك الأردن: أمن الخليج ركيزة أساسية لاستقرار المنطقة

قال العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، إن القمة العربية الطارئة في مكة المكرمة، تنعقد في هذه الأيام المباركة وأمتنا العربية تواجه العديد من التحديات التي تستدعي منا جميعا تكثيف العمل وزيادة التنسيق فيما بيننا من أجل توحيد الصف العربي وتعزيز منظومة العمل العربي المشترك لمواجهة الأخطار التي تحيط بأمتنا. وأكد الملك عبد الله الثانى، خلال كلمته في افتتاح القمة، أن المملكة الأردنية الهاشمية تقف إلى جانب الأشقاء العرب في الدفاع عن مصالحهم والحفاظ على أمنهم واستقرارهم.
الباجى-قايد-السبسى (1)

السبسي بقمة مكة: لن ننجر إلى التوتر على حساب شعوبنا

قال الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي إن الأوضاع الدقيقة التي تمر بها المنطقة تتطلب تقييما عربيا مشتركا معمقا للتحديات التي تستهدف مقومات الأمن القومي العربي؛ بما يساعد على تحديد أنجح السبل لمواجهتها؛ حفاظا على أمن واستقرار البلدان العربية. وأضاف السبسي -في كلمته الافتتاحية للقمة العربية الطارئة، بصفته رئيس القمة العربية العادية الأخيرة التي عقدت في مارس الماضي- أن انعقاد القمة العربية الطارئة بمكة المكرمة يعكس الاهتمام الخاص للملكة العربية السعودية بالقضايا العربية ودورها في خدمة كافة القضايا العربية.
الرئيس-عبد الفتاح السيسى-يصل السعودية-للمشاركة في-قمة-مكة (4)

السيسي يعرض رؤية إستراتيجية من 4 نقاط بقمة مكة

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن الهجمات التي تعرضت لها السعودية والإمارات في حاملات النفط، من جانب جماعات الحوثي، هي أعمال إرهابية تتطلب تدخلا دوليا لمحاسبة الإرهابيين، لعدم تكرارها، وعلينا نحن العرب تحمل المسئولية لمواجهة هذا الإرهاب. وعرض الرئيس السيسي، خلال كلمته في القمة العربية، رؤية من 4 نقاط إستراتيجية لمواجهة الإرهاب، أولها أن تلك القمة تمثل مناسبة مهمة حول تفعيل آلية العمل العربي المشترك. ثانيا: لا بد من دعم السعودية والإمارات في مواجهة أي تهديديات ومواجهة أي تهديدات تهدد المنطقة بشكل عام.
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