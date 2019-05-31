ترامب يعلن رسميا ترشحه لولاية ثانية في هذا الموعد

٣١ مايو ٢٠١٩ - ١٠:٥٩ م

دونالد ترامب

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إنه يخطط للإعلان رسميا للترشح لولاية رئاسية ثانية يوم 18 يونيو المقبل. وكتب ترامب، في تغريدة نشرها مساء الجمعة على حسابه عبر موقع "تويتر": "سأعلن عن انطلاق مشاركتي في السباق على ولاية رئاسية ثانية يوم 18 يونيو في مدينة أورلاندو بولاية فلوريدا مع السيدة الأولى، ميلانيا ترامب، ونائب الرئيس، مايك بينس، والسيدة الثانية، كارين بينس، بمركز Amway الذي يحتضن 20 ألف مقعد". ودعا ترامب مناصريه للانضمام إلى "هذا السباق التاريخي"، ونشر رابطا لموقع يتيح شراء التذاكر لحضور هذه الفعالية.

وكان ترامب، سخر من منافسيه المحتملين فى الانتخابات الرئاسية المقبلة، وهم نائب الرئيس السابق جو بايدن، والسناتور بيرنى ساندرز. وقال ترامب، فى تغريدة على "تويتر": "أعتقد أن المنافسين الرئيسيين فى السباق الانتخابى المقبل ضد صاحب أفضل اقتصاد ممكن فى تاريخ البلاد والعديد من الأشياء الرائعة الأخرى! سيكونان،