ماذا قال المعتمرون للسيسي أمام الكعبة عن هشام عشماوي؟ (فيديو)

٣١ مايو ٢٠١٩ - ١١:٢٥ م

السيسي في العمرة

أدى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الجمعة، مناسك العمرة على هامش مشاركته في القمتين العربية والإسلامية المنعقدتين في مكة. وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، يظهر عدد من المعتمرين يوجهون للرئيس السيسي، في أثناء أدائه مناسك العمرة، السلام وعبارات الود، فيما هنأه البعض الآخر بعملية القبض على الإرهابي هشام عشماوي، ليرد الرئيس السيسي عليهم بإشارات السلام والابتسامات. وكان السيسي قد توجه، أمس، إلى السعودية، للمشاركة في القمة العربية الطارئة، والقمة العادية لمنظمة التعاون الإسلامي.

وتأتي مشاركة الرئيس بالقمتين العربية والإسلامية في إطار حرص مصر على تدعيم وتطوير أواصر العلاقات مع جميع الدول الأعضاء في المنظمتين بالعالمين العربي والإسلامي، والمساهمة بفعالية في جهود تعزيز آليات العمل المشترك.وصرح السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس السيسي أشاد بالعلاقات التاريخية