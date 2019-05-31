رياضة

لجنة جديدة.. ماذا قدم الخطيب الأسطورة للكرة بالأهلي؟

مشكلات الكرة في الأهلي تتلخص في عدم وجود إدارة حقيقية تدير شئون اللعبة بعدما تفرغ سيد عبد الحفيظ مدير الكرة للخروج بالتصريحات التي تهدف لاستفزاز مسئولي لجنة الحكام
تحرير:علي الزيني ٣١ مايو ٢٠١٩ - ١١:٤٦ م
محمود الخطيب
محمود الخطيب
منذ أن تولى المجلس الحالى، قيادة الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، ظنت جماهير القلعة الحمراء أن كرة القدم داخل النادي، ستأخذ منعطفا تاريخيا، وتحقق الألقاب القارية البطولة تلو الأخرى، في طفرة لم يسبق لها مثيل، لأن المسؤول عن إدارة النادي هو واحد من أفضل اللاعبين في تاريخ النادي، إلا أن الرياح أتت بما لا تشتهي السفن، وتوالت نكسات الفريق بفقدان البطولة تلو الأخرى، وخسائر متتالية ساهمت في تزايد نوبة الغضب من جماهير الأهلي التي لم تتوقع أن تعيش هذه المرحلة الصعبة في عهد مجلس يترأسه الأسطورة "بيبو".
نكسات فريق الكرة بداية النكسات كانت في الـ30 من شهر أبريل العام الماضي بعد أن ودع فريق النادي الأهلي بطولة كأس مصر من دور الثمانية بعدما خسر بهدف دون رد أمام فريق الأسيوطي "بيراميدز حاليًا" وتوج بالبطولة وقتها فريق نادي الزمالك على حساب سموحة. وفي الثاني من نوفمبر، ظن الجميع أن الأهلي حسم لقب بطولة
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الترجي-والوداد

فضيحة تحكيمية بمباراة الترجي والوداد في نهائي إفريقيا

استمرارًا لسلسلة الأزمات التحكيمية في القارة الإفريقية، ألغى الحكم المساعد هدفًا صحيحًا لفريق الوداد الرياضي المغربي في المباراة التي تجمعه بمنافسه الترجي الرياضي التونسي،في إياب الدور النهائي من دوري أبطال أفريقيا بداعي التسلل، وطالب لاعبو الفريق المغربي الجامبي بكاري جاساما حكم الساحة بالنظر في الـ VAR والاستعانة بتقنية الفيديو لحسم الجدل في لقطة الهدف إلا أنه رفض. وتوقفت المباراة عند الدقيقة 61 بسبب رفض مسؤولو الوداد الرياضي المغربي استكمال المباراة في ظل الظلم التحكيمي الذي يتعرض له الفريق وعدم تطبيق تقنية الفيديو.
محمد صلاح - ساديو ماني‎

ماني يتحدث عن المنافسة مع صلاح على أرض الملعب

كشف الدولى السنغالى ساديو ماني، مهاجم فريق ليفربول الإنجليزي، عن حقيقة توتر علاقته بالفرعون المصرى محمد صلاح، نجم الريدز، وعن رغبته فى الفوز ببطولة دورى أبطال أوروبا مع فريقه، وأكد أنه لا يهتم بمن يسجل هدف اللقب، وأن كل ما يبحث عنه هو الخروج باللقب. وجاء ذلك فى حوار اللاعب السنغالى مع صحيفة ميرور الإنجليزية، وقال: «كل ما أريده الفوز، انا أسجل أو صلاح، كل ما نريده هو الخروج بكأس دورى الأبطال». ويصطدم ليفربول بفريق توتنهام، السبت، فى التاسعة مساء، على ملعب واندا ميتروبوليتانو بمدريد، فى نهائى بطولة دورى أبطال أوروبا.
جروس‎ (2)

جروس يظهر في نادي الصيد بعد رحيله عن الزمالك (فيديو)

ظهر السويسري كريستيان جروس، المدير الفني الأسبق للزمالك، في نادي الصيد مساء اليوم الجمعة لحضور نهائي بطولة الدورة السويسرية للبنات تحت 16 سنة، وتواجد جروس رفقة السفير السويسري بمصر ووفد من السفارة لحضور نهائي البطولة التي تنظمها السفارة. وأعلن رئيس نادي الزمالك تعيين خالد جلال في منصب المدير الفني للفريق الأبيض بشكل رسمي بعد التعادل مع ضيفه الإنتاج الحربي.طالب رئيس الزمالك، كريستيان جروس، بالخروج من ملعب بتروسبورت إلى المطار، كما رفض وجود جروس في غرفة ملابس اللاعبين، مؤكدًا أن عقده انتهى مع الزمالك، وأنه لن يدرب الفريق مرة أخرى.
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رمضان-صبحى (3)

ورطة جديدة في الأهلي بطلها رمضان صبحي

ورطة جديدة وقع فيها مسئولو الأهلي بعدما أصبحت كل المؤشرات تؤكد استمرار مسابقة الدوري الممتاز وكأس مصر، عقب انتهاء بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو المقبل وحتى 19 يوليو، بطل هذه الورطة هو رمضان صبحي نجم الفريق المعار من نادي هدرسفيلد الإنجليزي حتى نهاية الموسم الجاري، نظير 850 ألف جنيه استرليني، بخلاف ما حصل عليه اللاعب من النادي الأهلي عن فترة الشهور الستة التي قضاها في صفوف الفريق، ما يعني أن اللاعب لن يستمر مع الفريق بعد أمم إفريقيا لارتباطه بالعودة لناديه الإنجليزي الذي هبط إلى مسابقة الشامبيون شيب.
جروس (1)

على طريقة فيريرا.. هل يهدم رئيس الزمالك فريق الكرة؟

يبدو أن رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، لا يتعلم من أخطاء الماضي القريب، فبعد عودة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، للتتويج بالبطولات القارية، بعد غياب 16 عامًا، منذ آخر لقب، بكأس السوبر، عام 2003، حيث توج ببطولة الكونفدرالية للمرة الأولى في التاريخ، عقب تغلبه على ضيفه نهضة بركان المغربي بنتيجة 5-3، بضربات الترجيح، في لقاء الإياب بالدور النهائي بالبطولة، الذي أقيم على ملعب برج العرب، فاجئ رئيس القلعة البيضاء الجميع، بإعلانه عن رحيل السويسري كريستيان جروس، المدير الفني للفارس الأبيض.
تركي- آل- شيخ‎

تركي آل الشيخ: محتار في اختيار مدرب بيراميدز

أكد المستشار تركي آل الشيخ، مالك نادي بيراميدز، ورئيس هيئة الترفيه السعودية، ورئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، أنه حائر في اختيار المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، خلال بطولة الدوري الممتاز للموسم المقبل، مشيرًا إلى أنه يمتلك 23 سيرة ذاتية لمدربين مميزين، جاء ذلك عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك"، قائلا: محتار في اختيار مدرب لبيراميدز السنة القادمة... عندي 23 CV كلهم موافقين... وكل واحد منهم أحسن من الثاني وليه ميزة... احترت ... من المناسب للدوري المصري وضغطه وجدولته والموسم القادم بطولة إفريقية".
رمضان-صبحي-مران-الأهلي copy

مران الأهلي.. جلسة لاسارتي ومركز جديد لإكرامي

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته مساء اليوم، على ملعب مختار التتش بالجزيرة، وعقد مارتن لاسارتي محاضرة قبل انطلاق المران الجماعي، طالب اللاعبين فيها بالتركيز في التدريبات الجماعية دون النظر لموقف الفريق من مسابقة الدوري. واستدعى لاسارتي حراس مرمى الفريق وعقد معهم جلسة طويلة قبل المران، كما اجتمع طارق سليمان مدرب حراس المرمى للمارد الأحمر، مع الثلاثي علي لطفي وأحمد شوبير وأحمد طارق سليمان حراس المرمى، ووجه لهم الدعم قبل بداية المران وأن قرار مشاركتهم سيحدث في أقرب وقت وحثهم على التركيز خلال التدريبات.
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