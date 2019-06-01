ماني يتحدث عن المنافسة مع صلاح على أرض الملعب

تحرير:محمد جمال ٠١ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٠٢ ص

ساديو ماني ومحمد صلاح

كشف الدولى السنغالى ساديو ماني، مهاجم فريق ليفربول الإنجليزي، عن حقيقة توتر علاقته بالفرعون المصرى محمد صلاح، نجم الريدز، وعن رغبته فى الفوز ببطولة دورى أبطال أوروبا مع فريقه، وأكد أنه لا يهتم بمن يسجل هدف اللقب، وأن كل ما يبحث عنه هو الخروج باللقب. وجاء ذلك فى حوار اللاعب السنغالى مع صحيفة ميرور الإنجليزية، وقال: «كل ما أريده الفوز، انا أسجل أو صلاح، كل ما نريده هو الخروج بكأس دورى الأبطال». ويصطدم ليفربول بفريق توتنهام، السبت، فى التاسعة مساء، على ملعب واندا ميتروبوليتانو بمدريد، فى نهائى بطولة دورى أبطال أوروبا.

وأكمل صاحب الـ27 عاما لميرور عن صلاح قائلا: «أعتقد أن مو مدهش منذ الموسم الماضى حتى الآن، إذا كنت تريد أن تفوز ببطولة مع فريقك، بالتأكيد تحتاج إلى لاعب مثله، هو أكثر لاعب تسجيلا للأهداف، أعتقد فى حالة عدم وجوده مع الفريق لم نكن سنصل لنهائى دورى الأبطال». وعن التسجيل فى مباراة النهائى قال: