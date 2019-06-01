رياضة

ماني يتحدث عن المنافسة مع صلاح على أرض الملعب

تحرير:محمد جمال ٠١ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٠٢ ص
ساديو ماني ومحمد صلاح
ساديو ماني ومحمد صلاح
كشف الدولى السنغالى ساديو ماني، مهاجم فريق ليفربول الإنجليزي، عن حقيقة توتر علاقته بالفرعون المصرى محمد صلاح، نجم الريدز، وعن رغبته فى الفوز ببطولة دورى أبطال أوروبا مع فريقه، وأكد أنه لا يهتم بمن يسجل هدف اللقب، وأن كل ما يبحث عنه هو الخروج باللقب. وجاء ذلك فى حوار اللاعب السنغالى مع صحيفة ميرور الإنجليزية، وقال: «كل ما أريده الفوز، انا أسجل أو صلاح، كل ما نريده هو الخروج بكأس دورى الأبطال». ويصطدم ليفربول بفريق توتنهام، السبت، فى التاسعة مساء، على ملعب واندا ميتروبوليتانو بمدريد، فى نهائى بطولة دورى أبطال أوروبا.
وأكمل صاحب الـ27 عاما لميرور عن صلاح قائلا: «أعتقد أن مو مدهش منذ الموسم الماضى حتى الآن، إذا كنت تريد أن تفوز ببطولة مع فريقك، بالتأكيد تحتاج إلى لاعب مثله، هو أكثر لاعب تسجيلا للأهداف، أعتقد فى حالة عدم وجوده مع الفريق لم نكن سنصل لنهائى دورى الأبطال». وعن التسجيل فى مباراة النهائى قال:
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الترجي-والوداد

فضيحة تحكيمية بمباراة الترجي والوداد في نهائي إفريقيا

استمرارًا لسلسلة الأزمات التحكيمية في القارة الإفريقية، ألغى الحكم المساعد هدفًا صحيحًا لفريق الوداد الرياضي المغربي في المباراة التي تجمعه بمنافسه الترجي الرياضي التونسي،في إياب الدور النهائي من دوري أبطال أفريقيا بداعي التسلل، وطالب لاعبو الفريق المغربي الجامبي بكاري جاساما حكم الساحة بالنظر في الـ VAR والاستعانة بتقنية الفيديو لحسم الجدل في لقطة الهدف إلا أنه رفض. وتوقفت المباراة عند الدقيقة 61 بسبب رفض مسؤولو الوداد الرياضي المغربي استكمال المباراة في ظل الظلم التحكيمي الذي يتعرض له الفريق وعدم تطبيق تقنية الفيديو.
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لجنة جديدة.. ماذا قدم الخطيب الأسطورة للكرة بالأهلي؟

منذ أن تولى المجلس الحالى، قيادة الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، ظنت جماهير القلعة الحمراء أن كرة القدم داخل النادي، ستأخذ منعطفا تاريخيا، وتحقق الألقاب القارية البطولة تلو الأخرى، في طفرة لم يسبق لها مثيل، لأن المسؤول عن إدارة النادي هو واحد من أفضل اللاعبين في تاريخ النادي، إلا أن الرياح أتت بما لا تشتهي السفن، وتوالت نكسات الفريق بفقدان البطولة تلو الأخرى، وخسائر متتالية ساهمت في تزايد نوبة الغضب من جماهير الأهلي التي لم تتوقع أن تعيش هذه المرحلة الصعبة في عهد مجلس يترأسه الأسطورة "بيبو".
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جروس يظهر في نادي الصيد بعد رحيله عن الزمالك (فيديو)

ظهر السويسري كريستيان جروس، المدير الفني الأسبق للزمالك، في نادي الصيد مساء اليوم الجمعة لحضور نهائي بطولة الدورة السويسرية للبنات تحت 16 سنة، وتواجد جروس رفقة السفير السويسري بمصر ووفد من السفارة لحضور نهائي البطولة التي تنظمها السفارة. وأعلن رئيس نادي الزمالك تعيين خالد جلال في منصب المدير الفني للفريق الأبيض بشكل رسمي بعد التعادل مع ضيفه الإنتاج الحربي.طالب رئيس الزمالك، كريستيان جروس، بالخروج من ملعب بتروسبورت إلى المطار، كما رفض وجود جروس في غرفة ملابس اللاعبين، مؤكدًا أن عقده انتهى مع الزمالك، وأنه لن يدرب الفريق مرة أخرى.
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كلوب: لم أتعلم شيئًا من خسارة النهائيات

أكد يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، أن فريقه مختلفًا تمامًا عن الذي ظهر في الموسم الماضي بنهائي دوري أبطال أوروبا، مشيرًا إلى أنه يتمنى أن يتغير حظه مع المباريات النهائية للبطولات، التي عانى فيها كثيرًا. جاء ذلك في المؤتمر الصحفي، الذي عقد مساء اليوم الجمعة، استعدادا لنهائي دوري أبطال أوروبا، الذي سيقام غدًا السبت، بين ليفربول وتوتنهام، قائلًا: "إذا كنت أنا السبب في خسارة 6 نهائيات لذلك يجب على الجميع أن يقلق بشأني، أصبحنا أكثر نضجًا، ولدينا فرصة من أجل التتويج باللقب الأوروبي، لا أعتقد أنه لدي مسيرة غير محظوظة".
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حكم نهائي دوري الأبطال يتحدث عن استعداده للموقعة

"لم أحدد تلك الأهداف لنفسي في البداية، لكني أشعر بأنني بذلت قصارى جهدي على مدار السنوات الماضية، لذا أشعر بفخر شديد لاختياري لهذه المباراة".. بهذه الكلمات تحدث الحكم السلوفيني دامير سكومينا، في تصريحات للموقع الرسمي للاتحاد الأوروبي لكرة القدم، عن إدارته لثاني نهائي أوروبي، بعدما قاد المباراة النهائية للدوري الأوروبي عام 2017، والتي جمعت بين أياكس الهولندي ومانشستر يونايتد الإنجليزي، قبل ساعات من إدارته لنهائي دوري أبطال أوروبا، بين فريقي ليفربول وتوتنهام هوتسبير الإنجليزيين، غدًا السبت، على ملعب واندا متروبوليتانو معقل فريق أتلتيكو مدريد.
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حصاد الدوري الإنجليزي لموسم 2018- 2019

توج مانشستر سيتي أمس بلقب الدوري الإنجليزي رسميًا بعد تغلبه على برايتون بنتيجة 4-1، لينهي الصراع الشرس الذي مر به مع ليفربول منذ بداية الموسم للتتويج بلقب واحد من أفضل مواسم الدوري الإنجليزي على الإطلاق، وشهد هذا الموسم العديد من الأرقام المميزة، حيث شهد إقامة 380 مباراة سجل خلالها 1,027 هدفًا بمعدل 2,82 هدفًا في المباراة الواحدة، وتوج بلقب الهداف الثلاثي نجم المنتخب الوطني محمد صلاح والنجم السنغالي ساديو ماني وبيير إيميريك أوباميانج برصيد 22 هدفًا.
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صلاح يعد جماهير ليفربول بالقتال على لقب الدوري

أكد نجم المنتخب الوطني محمد صلاح على أنه سيقاتل رفقة زملائه على التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الموسم المقبل، وحقق الريدز رقمًا قياسيًا هذا الموسم بإنهاء الدوري في المركز الثاني برصيد 97 نقطة ولم يتعرضوا طوال الموسم سوى لهزيمة وحيدة كأعلى نقاط يجمعها فريق ينهي الموسم في المركز الثاني طوال تاريخ الدوري الإنجليزي، إلا أن كل ما فعله ليفربول لم يكن كافيًا للتتويج بلقب الدوري الغائب عن خزائن الفريق منذ عام 1990، حيث توج مانشستر سيتي بلقب الدوري للموسم الثاني على التوالي.
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