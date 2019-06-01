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«شاعر العقل» نجيب سرور.. ظلم حيًا وميتًا

في مثل هذا اليوم لعام 1932 ولد محمد نجيب محمد هجرس الشهير بـ«نجيب سرور» في قرية إخطاب بمركز أجا محافظة الدقهلية..ورغم المآسي في حياته إلا أنه أثرى مكتبة مصر الإبداعية.
تحرير:كريم محجوب ٠١ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٢٠ م
نجيب سرور
نجيب سرور
منذ أن تفتحت عيناه على الدنيا أول مرة، وحتى أغمضها عنها لآخر مرة، لم ير نجيب سرور سوى الظلم، الذي بدا له شبحا قميئًا، تربص به، رافقه طيلة حياته، تشتد سواعده ليكسره، فينتفض سرور بإبداعه يحاربه ويواجهه، لكن وبعد معركته معه التي استمرت 47 عامًا خسر نجيب سرور، وحقق الظلم مبتغاه وأنجز مهمته، حيث توفي الراحل الذي يحل علينا اليوم ذكرى ميلاده، في مستشفى الأمراض العقلية بالعباسية حيث أودع فيها ظلمًا وعنوة في أكتوبر 1978، نظرًا لأن أشعاره ولسانه الحاد لم ترق للكثيرين.
لم يكن القائمون على الأمر وحدهم من بطشوا بنجيب، فالشاعر الساخط على الجميع أو كما يسميه رفقاء جيله شاعر العقل، لم ينطق لسانه بكلمة أو كتبت يداه حرفا إلا دفاعًا عن الحريات، وإنشادًا للعدالة، ومواجهة الظالم، من أول عمدة قريته ثم القائمة تطول، وفي هذا التقرير سنطلع على أهم المحطات في حياة «شاعر العقل»
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نجيب سرور

في مثل هذا اليوم.. ولد نجيب سرور وتوفي خليل مطران

في مثل هذا اليوم 1 يونيو، وقعت العديد من الأحداث الهامة على المستويين المحلي والعالمي، إضافة إلى أن هذا اليوم شهد ميلاد عدد من المشاهير، وأيضا وفاة آخرين في مختلف المجالات. وفيما يلي عرض لأهم ما جاء في مثل هذا اليوم: في عام 1932: ولد الشاعر المصري نجيب سرور. وفي عام 1949: توفي الشاعر اللبناني خليل مطران. وفي عام 1926: ولدت الممثلة الأمريكية مارلين مونرو. وفي عام 1980: المحطة الإخبارية العالمية سي إن إن تبدأ عملها. وفي عام 1955: استقلال تونس. وفي عام 1959: صدور الدستور التونسي.
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