«شاعر العقل» نجيب سرور.. ظلم حيًا وميتًا

في مثل هذا اليوم لعام 1932 ولد محمد نجيب محمد هجرس الشهير بـ«نجيب سرور» في قرية إخطاب بمركز أجا محافظة الدقهلية..ورغم المآسي في حياته إلا أنه أثرى مكتبة مصر الإبداعية.
منذ أن تفتحت عيناه على الدنيا أول مرة، وحتى أغمضها عنها لآخر مرة، لم ير نجيب سرور سوى الظلم، الذي بدا له شبحا قميئًا، تربص به، رافقه طيلة حياته، تشتد سواعده ليكسره، فينتفض سرور بإبداعه يحاربه ويواجهه، لكن وبعد معركته معه التي استمرت 47 عامًا خسر نجيب سرور، وحقق الظلم مبتغاه وأنجز مهمته، حيث توفي الراحل الذي يحل علينا اليوم ذكرى ميلاده، في مستشفى الأمراض العقلية بالعباسية حيث أودع فيها ظلمًا وعنوة في أكتوبر 1978، نظرًا لأن أشعاره ولسانه الحاد لم ترق للكثيرين.
لم يكن القائمون على الأمر وحدهم من بطشوا بنجيب، فالشاعر الساخط على الجميع أو كما يسميه رفقاء جيله شاعر العقل، لم ينطق لسانه بكلمة أو كتبت يداه حرفا إلا دفاعًا عن الحريات، وإنشادًا للعدالة، ومواجهة الظالم، من أول عمدة قريته ثم القائمة تطول، وفي هذا التقرير سنطلع على أهم المحطات في حياة «شاعر العقل»
لم يكن القائمون على الأمر وحدهم من بطشوا بنجيب، فالشاعر الساخط على الجميع أو كما يسميه رفقاء جيله شاعر العقل، لم ينطق لسانه بكلمة أو كتبت يداه حرفا إلا دفاعًا عن الحريات، وإنشادًا للعدالة، ومواجهة الظالم، من أول عمدة قريته ثم القائمة تطول، وفي هذا التقرير سنطلع على أهم المحطات في حياة «شاعر العقل» نجيب سرور.
النشأة
في إحدى قرى محافظة الدقهلية ولد نجيب سرور، لأسرة تعمل في الزراعة ودائمًا كانوا عرضة للإهانة على يد عمدة القرية، وهو أول شخص وضعه نجيب في قائمة أشعاره، فكتب عنه أولى قصائده«الحذاء» عام 1956 واصفًا فيها مشهد ضرب العمدة لأبيه ويقول فيها:
«أتانا الخفير فنادى أبي بأمر الإله .. ولبى أبي وأبهجنى.. يقال الإله تنازل حتى ليدعو أبي .. تبعت خطاه بخطو الأوز.. فخورًا أتيه من الكبرياء.. أليس كليم الإله أبي كموسى.. وإن لم يجئه الخفير.. وإن لم يكن مثله بالنبي.. رأيت الإله يقوم فيخلع ذاك الحـذاء وينهــال كالســيل فوق أبى.. أهذا أبي!! وكم كنت أختال بين الصغار.. بأن أبي فارع كالملك.. أيغدوا لعيني بهذا القصر وكم كنت أخشاه وأخشى إذ قام أن يقعدا.. وأخشا إذ نام أن أهمسا»
دراسة الفنون واتجاهاته السياسية.
بعدما أنهى سرور دراسته الثانوية، انضم إلى المعهد العالي للفنون المسرحية وهناك درس التمثيل والإخراج.
ثم سافر في بعثة إلى موسكو لدراسة الإخراج المسرحي، وهناك ظهر ميله الشيوعي، ما أوقعه في أول صدام مع النظام، فزملاؤه كتبوا عنه تقارير أمنية تدينه، ليتم سحب المنحة الدراسية منه، لكنه بعد وساطة أصدقائه الشيوعيين استكمل دراسته، حتى وقع في صدام هناك وعاد إلى مصر.
صلاح نصر في انتظاره
عاد إلى مصر وكان رئيس جهاز المخابرات وقتها صلاح نصر في انتظاره، فسرعان ما ألقي في المعتقل وذاق العذاب ألوانًا، ومن حينها ظل سرور زائرًا دائمًا للمعتقلات.
إبداعه المسرحي
لكن كل ما تعرض له لم يقف حائلًا أمام إنتاجه الإبداعي فألف مسرحية «بهية وياسين» وبعدها بعامين قدم مسرحية «يا بهية وخبريني»، ثم كتب مسرحية «الكلمات المتقاطعة»، وأخرى نثرية بعنوان «الحكم قبل المداولة» وبعدها «ملك الشحاتين»
صدامه مع الأردن ومحاولة اغتياله
في عام 1971 انتقد سرور بشدة ما سمي بأحداث أيلول الأسود في الأردن في مسرحية «الذباب الأزرق»، فمنعت المسرحية وتمت مصادرة النسخ المطبوعة منها، وأحدثت صراعًا جديدًا بينه وبين أجهزة الأمن، فاعتقل وفصل من عمله ومنع من النشر ويشاع أنه تم محاولة قتله خنقًا، والأسوأ من كل هذا أنه أُودع في مستشفى الأمراض العقلية بتهمة الجنون.
«أميات»
دفعه كل هذا لإخراج قصيدته الأشهر التي عدل اسمها لتصبح«أميات» وكانت بمثابة الصرخة التي فرغ فيها سرور طاقته، واتسمت بقسوتها وبألفاظها الجارحة والخادشة للحياء، وفيها انتقد سرور أبرز رموز السلطة.
وفاته
«أنا عارف إني هموت موته مامتهاش حد .. وساعتها هيقولوا لا قبله ولا بعده... وبطانته تقول مات في عمر الورد.. وعصابة تقول خلصنا منه مين بعده!» هذه الكلمات من إحدى قصائده، وبالفعل مات نجيب سرور في عمر الورد عام 1978، بعد تدهور حالته الصحية، داخل مستشفى الأمراض العقلية، فقرر أن يترك الحياة، ويغادر عالمنا، ليعلن استسلامه، عن عمر يناهز الـ47 عامًا.