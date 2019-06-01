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في مثل هذا اليوم.. ولد نجيب سرور وتوفي خليل مطران

تحرير:محمد عودة ٠١ يونيو ٢٠١٩ - ٠٦:٠٠ ص
نجيب سرور
نجيب سرور
في مثل هذا اليوم 1 يونيو، وقعت العديد من الأحداث الهامة على المستويين المحلي والعالمي، إضافة إلى أن هذا اليوم شهد ميلاد عدد من المشاهير، وأيضا وفاة آخرين في مختلف المجالات. وفيما يلي عرض لأهم ما جاء في مثل هذا اليوم: في عام 1932: ولد الشاعر المصري نجيب سرور. وفي عام 1949: توفي الشاعر اللبناني خليل مطران. وفي عام 1926: ولدت الممثلة الأمريكية مارلين مونرو. وفي عام 1980: المحطة الإخبارية العالمية سي إن إن تبدأ عملها. وفي عام 1955: استقلال تونس. وفي عام 1959: صدور الدستور التونسي.
وفي عام 1949: جلاء الإيطاليين عن ليبيا والملك إدريس السنوسي يعلن استقلال دولة برقة. وفي عام 2004: غازي الياور يتولى رئاسة العراق لفترة إنتقاليه وذلك بعد سقوط حكومة صدام حسين عام 2003. وفي عام 1958: كندا تبدأ بث تلفزيوني يغطي جميع الأراضي الكندية> وفي عام 1962: إعدام أدولف أيخمان أحد مسؤولي الرايخ
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رواية بريد الليل لهدي بركات

طبعة مصرية من «بريد الليل» الفائزة بالبوكر العربية

أصدرت مكتبة (تنمية) بالتعاون مع دار (الآداب) اللبنانية، طبعة مصرية من رواية هدى بركات (بريد الليل) الفائزة بجائزة البوكر العربية لهذا العام، وعبرت الكاتبة اللبنانية هدى بركات عن سعادتها بصدور طبعة مصرية من روايتها، قائلة: "زرت القاهرة في أثناء انعقاد معرض الكتاب في يناير الماضي، ووجدت حفاوة كبيرة من القراء وكان السؤال هو كيف يمكن لهم الحصول على أعمالي، ولذلك أشكر مكتبة تنمية على إتاحة الرواية في القاهرة بأسعار مقبولة، فكرة رائعة تعني أن الرواية في الطريق لشريحة أوسع وهذا الأمر يسعد أي كاتب".
إيناس-عبد-الدايم

عبدالدايم ترأس أول اجتماع بتشكيل جديد للأعلى للثقافة

يعقد المجلس الأعلى للثقافة برئاسة الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، والدكتور هشام عزمي أمين عام المجلس، في التاسعة مساء الخميس 30 مايو، الاجتماع الإجرائي الأول لأعضاء المجلس الأعلى للثقافة بتشكيله الجديد الذي صدر به قرار من رئيس مجلس الوزراء مؤخرًا، ويضم أكثر من 60 شخصية من قامات ورموز الفكر والأدب والثقافة والفنون بالإضافة إلى عدد من الوزراء ورؤساء النقابات الفنية والهيئات الثقافية. المعروف أن في عام 1956 صدر قرار إنشاء المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب، وبعد عامين أصبح المجلس مختصًا كذلك برعاية العلوم الاجتماعية.
جوخة-الحارثي

طبعة مصرية من رواية جوخة الحارثي الفائزة بالبوكر

تصدر مكتبة تنمية في القاهرة بالتعاون مع دار الآداب في بيروت طبعة مصرية من رواية "سيدات القمر"، التي فازت الأسبوع الماضي بجائزة المان بوكر الدولية، وهي من تأليف الكاتبة العمانية جوخة الحارثي، وهي المرة الأولى منذ أنشئت "مان بوكر الدولية" في 2005 التي يفوز فيها كاتب عربي بالجائزة، والحارثي هي أيضا أول روائية عمانية يترجم لها عمل إلى الإنجليزية. وقال محمود لطفي مدير مكتبة تنمية: "الرواية ستتاح للبيع في المكتبة خلال أيام في طبعتها المصرية، وبسعر خاص يلائم القارئ المصري".
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فاتن-حمامة-فيلم-اريد-حلا

في مثل هذا اليوم|ولدت سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة

في مثل هذا اليوم 27 مايو، وقعت العديد من الأحداث الهامة على المستويين المحلي والعالمي، إضافة إلى أن هذا اليوم شهد ميلاد عدد من المشاهير، وأيضا وفاة آخرين في مختلف المجالات. وفيما يلي عرض لأهم ما جاء في مثل هذا اليوم: في عام 1931: ولدت سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة. وفي عام 1332: ولد عبدالرحمن بن خلدون، مؤسس علم الاجتماع. وفي عام 1873 توفي رفاعة الطهطاوي، أحد رموز النهضة العلمية في مصر، في عصر محمد علي. وفي عام 1498: البحار البرتغالي فاسكو دي غاما يصل إلى الهند مكتشفا بذلك طريقا بحريا يمكن من التبادل المباشر بين أوروبا وآسيا.
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في مثل هذا اليوم.. توفي إسماعيل ياسين

في مثل هذا اليوم 24 مايو، وقعت العديد من الأحداث الهامة على المستويين المحلي والعالمي، إضافة إلى أن هذا اليوم شهد ميلاد عدد من المشاهير، وأيضا وفاة آخرين في مختلف المجالات. وفيما يلي عرض لأهم ما جاء في مثل هذا اليوم: في عام 1972، توفي الممثل المصري الشهير إسماعيل ياسين. وفي عام 1218: غادرت الحملة الصليبية الخامسة عكا إلى مصر. وفي عام 1946: إخراج إمارة شرق الأردن من الانتداب الانتداب البريطاني على فلسطين، وتأسيس الجيش الأردني بقيادة جون جلوب باشا. وفي عام 2000: إسرائيل تبدأ بسحب جيشها من جنوب لبنان.
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في مثل هذا اليوم.. وُلِد الفنان عادل إمام

في مثل هذا اليوم 17 مايو، وقعت العديد من الأحداث الهامة على المستويين المحلي والعالمي، إضافة إلى أن هذا اليوم شهد ميلاد عدد من المشاهير، وأيضا وفاة آخرين في مختلف المجالات. وفيما يلي عرض لأهم ما جاء في مثل هذا اليوم: في عام 1940، ولد الممثل المصرى عادل إمام. وفي عام 1805: محمد علي باشا يتولى حكم مصر، ويعتبر حكمه علامة محورية في تاريخها حيث قام بتحديثها بعد القضاء على المماليك. وفي عام 1896: الشيخ مبارك الصباح يتولى حكم الكويت بعد اغتيال أخويه الحاكم الشيخ محمد بن صباح الصباح وأخيه جراح بن صباح الصباح.
أنور وجدي

في مثل هذا اليوم.. توفي الممثل والمخرج أنور وجدي

في مثل هذا اليوم 14 مايو، وقعت العديد من الأحداث الهامة على المستويين المحلي والعالمي، إضافة إلى أن هذا اليوم شهد ميلاد عدد من المشاهير، وأيضا وفاة آخرين في مختلف المجالات. وفيما يلي عرض لأهم ما جاء في مثل هذا اليوم: في عام 1955: توفي الممثل والمخرج المصرى أنور وجدي. وفي عام 1964: الاحتفال بتحويل مجرى نهر النيل عند السد العالي وذلك بحضور الرئيس المصري جمال عبد الناصر ورئيس الاتحاد السوفيتي نيكيتا خروتشوف، وكانت قناة التحويل مسقطًا مائيًا يسمح بتشغيل أكبر محطة كهربائية في الشرق الأوسط.
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