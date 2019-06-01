في مثل هذا اليوم.. ولد نجيب سرور وتوفي خليل مطران

تحرير:محمد عودة ٠١ يونيو ٢٠١٩ - ٠٦:٠٠ ص

نجيب سرور

في مثل هذا اليوم 1 يونيو، وقعت العديد من الأحداث الهامة على المستويين المحلي والعالمي، إضافة إلى أن هذا اليوم شهد ميلاد عدد من المشاهير، وأيضا وفاة آخرين في مختلف المجالات. وفيما يلي عرض لأهم ما جاء في مثل هذا اليوم: في عام 1932: ولد الشاعر المصري نجيب سرور. وفي عام 1949: توفي الشاعر اللبناني خليل مطران. وفي عام 1926: ولدت الممثلة الأمريكية مارلين مونرو. وفي عام 1980: المحطة الإخبارية العالمية سي إن إن تبدأ عملها. وفي عام 1955: استقلال تونس. وفي عام 1959: صدور الدستور التونسي.

وفي عام 1949: جلاء الإيطاليين عن ليبيا والملك إدريس السنوسي يعلن استقلال دولة برقة. وفي عام 2004: غازي الياور يتولى رئاسة العراق لفترة إنتقاليه وذلك بعد سقوط حكومة صدام حسين عام 2003. وفي عام 1958: كندا تبدأ بث تلفزيوني يغطي جميع الأراضي الكندية> وفي عام 1962: إعدام أدولف أيخمان أحد مسؤولي الرايخ