فنون

تليفزيون

سينما

موسيقى

كتب

المهن التمثيلية توضح الحالة الصحية للفنان حسن حسني

تحرير:التحرير ٠١ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٢٥ ص
حسن حسني
حسن حسني
أصدرت نقابة المهن التمثيلية برئاسة الفنان أشرف زكى، بيانا تقدمت فيه بالشكر للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية التى يرأسها المنتج تامر مرسى، وذلك بعد توليها التكلفة والرعاية الكاملة لعلاج الفنان الكبير حسن حسنى، والذى مر بأزمة مرضية خلال الفترة الماضية، وجاء فى نص البيان : «يتقدم مجلس نقابه المهن التمثيلية بخالص الشكر والتقدير للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على رعايتها وتكفلها بعلاج الفنان الكبير حسن حسنى، وهو واحد من رموز الفن المصرى والعربى، وما قدمته الشركة المتحدة هو تكريم للفن والفنان المصرى».
وبحسب تقارير صحفية، بدأ الفنان حسن حسني فى التعافي. كانت أنباء قد ترددت فى الآونة الأخيرة عن أن الفنان بيومي فؤاد كان سببا فى إزاحة الفنان حسن حسني عن الساحة الفنية، ولكن الأول رد على هذا خلال حواره في برنامج «مجموعة إنسان»، على شبكة «نجوم أف إم» وقال إن هذا الكلام غير صحيح على
اقرأ المزيد
حميد الشاعرى

حميد الشاعري: تركت ليبيا بسبب حرق الآلات الموسيقية

حل المطرب الكبير حميد الشاعري ضيفا على الإعلامية عايشة عثمان فى برنامجها «عايشة شو» المذاع عبر فضائية القاهرة والناس، وتحدث من خلال البرنامج عن حياته، ومن الممثل الذي يريده أن يجسد سيرته الذاتيه، وهل بالفعل لديه نية لفعل هذا أم لا، كما أبدى رأيه فى الفنان محمد رمضان، ووصفه بالفنان الكبير، وكشف عن الأسباب التى دفعته ليترك ليبيا ويأتي إلى مصر، ومن المطرب الذي يراه أنه متربعا على عرش الأغنية الشعبية حاليا، كما ذكر أفضل أغنية بالنسبة له وزعها فى حياته، ورد على من يقول أنه تدخل من أجل تلحين ابنه نديم أغنية للهضبة، وهذه تصريحاته.
مسلسل-ولد-الغلابة

لماذا حذف مؤلف ولد الغلابة رده على اتهامه بالسرقة؟

لأول مرة خرج مؤلف مسلسل «ولد الغلابة» أيمن سلامة ليرد على الاتهامات التى أثيرت خلال الفترة الماضية عبر مواقع التواصل الاجتماعي والتى تفيد بأن العمل تم سرقته من المسلسل الشهير Breaking Bad، ونشر بيان عبر صفحته بـ«فيسبوك»، يدافع فيه عن العمل، وأكد أنه ليس مسروق وقال "لو أردنا تمصير هذا المسلسل فإننا قطعا كنا سنشتري الفورمات وكنا سنكتب ذلك في التترات»، ولكن بعد دقائق تفاجأ الجميع بحذف المنشور، وتواصلت "التحرير" مع المؤلف ليوضح لنا حقيقة ما حدث وقال إنه ليس لديه أى جديد عما ذكره فى البيان، وأنه أراد توصيل رسالة تنقلها المواقع والصحافة عنه».
ولد-الغلابة

رد مؤلف «ولد الغلابة» على اتهامه بسرقة Breaking Bad

رد أيمن سلامة مؤلف مسلسل «ولد الغلابة» على كل الاتهامات التى تعرض لها العمل خلال الفترة الماضية واتهامة بالسرقة من المسلسل الأمريكي الشهير Breaking Bad. وقال عبر صفحته بـ«فيسبوك»: «أخيرا شاهدت بعض حلقات Breaking Bad، بعد الضجة المثارة على السوشيال ميديا وشممت رائحة فيلم الكيف بداخله، وقصة المسلسل ببساطة عن مدرس كيمياء يصاب بالسرطان ويخبره الطبيب بأنه على وشك الموت فيقرر تأمين حياة ابنه الوحيد فيقرر تصنيع المخدرات، في ولد الغلابة مدرس تاريخ صاحب قيم ومبادئ اضطره الفقر الشديد إلى الاستدانة بالربا.
اقرأ المزيد من الأخبار
محمد-نجم

الفنان محمد نجم داخل العناية المركزة

حالة من القلق انتابت الجمهور بعد انتشار صورة للفنان محمد نجم من داخل العناية المركزة، حيث يمكث حاليا فى أحد المستشفيات فى الدقى، وذلك على أثر تعرضه لجلطة دماغية قبل أيام أدخلته فى غيبوبة، وطلب ابنه «شريف» من محبيه الدعاء له وأكد فى تصريحات صحفية أن حالة والده غير مستقرة حتى الآن ويخضع للعلاج تحت إشراف فريق طبي، وكان وفد من نقابة المهن التمثيلية بقيادة الفنان أشرف زكي، وعضوية الفنانة نهال عنبر، قد قام بزيارته بالمستشفى للاطمئنان عليه، وذلك فى اليوم التالي مباشرة لدخوله المستشفى.
WATCH IT

بعد قرصنتها.. «Watch it» توفر خدماتها مجانا

أعلنت منصة Watch it للمحتوى الإعلامي الرقمي أنه في أثناء الساعات الأولى للبداية التجريبية للمنصة قبل بداية شهر رمضان المعظم تم استقبال آلاف الطلبات للتسجيل وتزامن ذلك مع محاولات من جانب بعض القراصنة لفتح ثغرات في أمن معلومات المنصة وبناء عليه قررت إدارة المنصة حجب المنصة مؤقتا لعدة أيام ورفع مستوى التأمين المعلوماتي. وقالت المنصة في بيان لها اليوم الخميس: مع إعادة إطلاق المنصة الجديدة اليوم تقدم المنصة الرقمية Watch iT اعتذارها لكل مشتركيها وتتيح لهم فرصة استرداد الاشتراك لمن يرغب.
مسلسل سوبر ميرو

«سوبر ميرو» 10| الشرطة تقبض على عصابة التونة الفاسدة

بدأت أحداث الحلقة العاشرة من المسلسل الكوميدي سوبر ميرو بمغامرة أميرة طفطف -دنيا سميرغانم- مع هدهد -حمدي الميرغني، للكشف عن لغز التونة الفاسدة التي تسببت في حالات تسمم لعدد كبير من الأشخاص، من بينهم «عم درملي»، والد أميرة. واتفقت أميرة مع هدهد، بعدما توصلا إلى اسم منتج تلك التونة الفاسدة، أن ينقذا الناس منه، حيث اتفقت مع صاحب محل بقالة أسفل منزلها، أن يتصل بالموزع، ويطلب عددًا من كراتين التونة، وبعدما وصل، تسللت ميرو إلى العربة واختبأت في صندوقها، حتى تذهب مع السيارة إلى مصنع التونة الفاسدة.
البرنسيسه-بيسه (1)

البرنسيسة بيسة حلقة 10.. «سكسكة» تعرف حقيقة المدرسة

تبدأ أحداث الحلقة العاشرة من مسلسل "البرنسيسة بيسة" للنجمة مي عز الدين، بموافقة "كاظم" الذي يجسده أمير المصري، على قبول "بولا" ابن أحد معارف "بيسة" التي تجسدها مي عز الدين، في المدرسة التي يتشاركان فيها، ثم رفض مجددًا بسبب فشل الطفل في الرد على الأسئلة في "الإنترفيو"، لذا استعانت "بيسة" بـ"مستر هاني" لتقوية "بولا"، واتفقت معه على إعطائه 50 جنيها مقابل الحصة رغم طلبه 600 جنيه، وبعد قبول "بولا" في المدرسة، ضرب أحد زملائه ثم قام بجرح نفسه، واتهمت "بيسة" الطالب الآخر "بودي" بأنه اعتدى على "بولا"، ولم تكن تعرف أن الطالب الآخر نجل ضابط.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org