المهن التمثيلية توضح الحالة الصحية للفنان حسن حسني

تحرير:التحرير ٠١ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٢٥ ص

حسن حسني

أصدرت نقابة المهن التمثيلية برئاسة الفنان أشرف زكى، بيانا تقدمت فيه بالشكر للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية التى يرأسها المنتج تامر مرسى، وذلك بعد توليها التكلفة والرعاية الكاملة لعلاج الفنان الكبير حسن حسنى، والذى مر بأزمة مرضية خلال الفترة الماضية، وجاء فى نص البيان : «يتقدم مجلس نقابه المهن التمثيلية بخالص الشكر والتقدير للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على رعايتها وتكفلها بعلاج الفنان الكبير حسن حسنى، وهو واحد من رموز الفن المصرى والعربى، وما قدمته الشركة المتحدة هو تكريم للفن والفنان المصرى».

وبحسب تقارير صحفية، بدأ الفنان حسن حسني فى التعافي. كانت أنباء قد ترددت فى الآونة الأخيرة عن أن الفنان بيومي فؤاد كان سببا فى إزاحة الفنان حسن حسني عن الساحة الفنية، ولكن الأول رد على هذا خلال حواره في برنامج «مجموعة إنسان»، على شبكة «نجوم أف إم» وقال إن هذا الكلام غير صحيح على