رياضة

فضيحة تحكيمية بمباراة الترجي والوداد في نهائي إفريقيا

تحرير:أحمد سعيد ٠١ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٢٨ ص
الترجي والوداد
الترجي والوداد
استمرارًا لسلسلة الأزمات التحكيمية في القارة الإفريقية، ألغى الحكم المساعد هدفًا صحيحًا لفريق الوداد الرياضي المغربي في المباراة التي تجمعه بمنافسه الترجي الرياضي التونسي،في إياب الدور النهائي من دوري أبطال أفريقيا بداعي التسلل، وطالب لاعبو الفريق المغربي الجامبي بكاري جاساما حكم الساحة بالنظر في الـ VAR والاستعانة بتقنية الفيديو لحسم الجدل في لقطة الهدف إلا أنه رفض. وتوقفت المباراة عند الدقيقة 61 بسبب رفض مسؤولو الوداد الرياضي المغربي استكمال المباراة في ظل الظلم التحكيمي الذي يتعرض له الفريق وعدم تطبيق تقنية الفيديو.
وثار لاعبو الوداد المغربي على الحكم بكاري جاساما مطالبين الاستعانة بتقنية الفيديو وانسحب اللاعبون من أرضية ملعب ستاد رادس الذي يشهد إياب المباراة النهائية بدوري أبطال إفريقيا والتي تشير نتيجتها إلى تقدم الترجي الرياضي التونسي بهدف دون رد، وتمسك لاعبو الوداد المغربي بقرارهم وعدم استكمال اللقاء إلا بعد
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محمد صلاح - ساديو ماني‎

ماني يتحدث عن المنافسة مع صلاح على أرض الملعب

كشف الدولى السنغالى ساديو ماني، مهاجم فريق ليفربول الإنجليزي، عن حقيقة توتر علاقته بالفرعون المصرى محمد صلاح، نجم الريدز، وعن رغبته فى الفوز ببطولة دورى أبطال أوروبا مع فريقه، وأكد أنه لا يهتم بمن يسجل هدف اللقب، وأن كل ما يبحث عنه هو الخروج باللقب. وجاء ذلك فى حوار اللاعب السنغالى مع صحيفة ميرور الإنجليزية، وقال: «كل ما أريده الفوز، انا أسجل أو صلاح، كل ما نريده هو الخروج بكأس دورى الأبطال». ويصطدم ليفربول بفريق توتنهام، السبت، فى التاسعة مساء، على ملعب واندا ميتروبوليتانو بمدريد، فى نهائى بطولة دورى أبطال أوروبا.
الخطيب-مانويل جوزيه -سيد-عبد الحفيظ

لجنة جديدة.. ماذا قدم الخطيب الأسطورة للكرة بالأهلي؟

منذ أن تولى المجلس الحالى، قيادة الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، ظنت جماهير القلعة الحمراء أن كرة القدم داخل النادي، ستأخذ منعطفا تاريخيا، وتحقق الألقاب القارية البطولة تلو الأخرى، في طفرة لم يسبق لها مثيل، لأن المسؤول عن إدارة النادي هو واحد من أفضل اللاعبين في تاريخ النادي، إلا أن الرياح أتت بما لا تشتهي السفن، وتوالت نكسات الفريق بفقدان البطولة تلو الأخرى، وخسائر متتالية ساهمت في تزايد نوبة الغضب من جماهير الأهلي التي لم تتوقع أن تعيش هذه المرحلة الصعبة في عهد مجلس يترأسه الأسطورة "بيبو".
جروس‎ (2)

جروس يظهر في نادي الصيد بعد رحيله عن الزمالك (فيديو)

ظهر السويسري كريستيان جروس، المدير الفني الأسبق للزمالك، في نادي الصيد مساء اليوم الجمعة لحضور نهائي بطولة الدورة السويسرية للبنات تحت 16 سنة، وتواجد جروس رفقة السفير السويسري بمصر ووفد من السفارة لحضور نهائي البطولة التي تنظمها السفارة. وأعلن رئيس نادي الزمالك تعيين خالد جلال في منصب المدير الفني للفريق الأبيض بشكل رسمي بعد التعادل مع ضيفه الإنتاج الحربي.طالب رئيس الزمالك، كريستيان جروس، بالخروج من ملعب بتروسبورت إلى المطار، كما رفض وجود جروس في غرفة ملابس اللاعبين، مؤكدًا أن عقده انتهى مع الزمالك، وأنه لن يدرب الفريق مرة أخرى.
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الترجي-والوداد

قمة ملتهبة بين الترجي والوداد في نهائي دوري الأبطال

ستكون الخبرة السلاح الفتاك لفريقي الترجي التونسي حامل اللقب والوداد البيضاوي المغربي بطل النسخة قبل الأخيرة للتتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا، عندما يلتقيان اليوم السبت، في تمام الساعة الحادية عشرة مساء، في إياب الدور النهائي في تونس، وسيكون الملعب الأولمبي في رادس مسرحا للقمة الحاسمة بين الفريقين، وذلك بعد أن انتهت قمة الذهاب الأسبوع الماضي في الرباط، بالتعادل 1-1، ويكفي الترجي التعادل السلبي للظفر باللقب الثاني تواليا والرابع في تاريخه (بعد 1994 و2011 و2018)، فيما يحتاج الوداد إلى الفوز أو التعادل بأكثر من هدف لنيل لقبه الثالث (بعد 1992 و2017).
جهاد-جريشة (1)

هل تخلى اتحاد الكرة عن جهاد جريشة بسبب الدولارات؟

لا صوت يعلو داخل اتحاد الكرة على صوت المشهد المخزي الذي وقفه أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة، بعد قرار الاتحاد الإفريقي الصادم بإيقاف الحكم الدولي جهاد جريشة على خلفية إدارته مباراة ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الوداد المغربي والترجي التونسي التي انتهت بتعادل الفريقين بهدف لمثله، قرار الكاف بإيقاف جريشة وقف كل العاملين في الجبلاية أمامه بشكل مهين، بعدما اتفقوا على الظلم البين الذي تعرض له الحكم المصري ولم يتحرك منهم أحد، وتحول المجلس إلى جماهير تنتظر أن يصدر أي قرار أو تدخل بعيدًا عنهم خاصة أن هناك مصالح يرتبط بها أعضاء المجلس مع الكاف.
جهاد-جريشة

أول تعليق من جهاد جريشة على قرار إيقافه

في أول تعليق منه على قرار إيقافه من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم أكد الحكم الدولي جهاد جريشة، أن قرار إيقافه ظالم، والهدف منه إرضاء طرف بعينه لا أكثر مشددًا على على أن أسباب الإيقاف غير منطقية، وأوضح جريشة في تصريحات صحفية، أنه لا يعلم كيف صدر قرار إيقافه خاصة بعدما حصل على 9.2 درجة في تقييم لجنة الحكام في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف". وواصل أنه لو كان يملك من يدافع عنه لما صدر هذا القرار بهذا الشكل من الأساس، مشيرا إلى أنها المرة الأولى التي يعاقب فيها بالإيقاف من جانب الكاف.
فرج-عامر (2)

فرج عامر عن إيقاف جهاد جريشة: أرجو تصحيح المسار

علق المهندس فرج عامر، رئيس مجلس إدارة نادي سموحة، على قرار الاتحاد الإفريقي «كاف» بإيقاف الحكم المصري الدولي جهاد جريشة مساء اليوم الثلاثاء، قائلا: «صدقتونا؟؟ أرجو أن تكون هذه نقطة انطلاق لتصحيح مسار التحكيم المصري. وكتب عامر عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: «من المحزن والمؤسف أن يصدر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم قرارًا بإيقاف حكمنا الدولي الشهير جهاد جريشة ستة أشهر لضعف مستواه، صدقتونا؟؟، أرجو أن تكون هذه نقطة انطلاق لتصحيح مسار التحكيم المصري بجرعة كبيرة من التدريب الفني ورفع كفاءتهم ليتسيدوا إفريقيا كما كان الحال قبل ذلك».
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