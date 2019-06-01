تركيا في قمة مكة: القضية الفلسطينية في خطر

٠١ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٥٢ ص

وزير الخارجية التركي تشاوش أوغلو

أعلن وزير الخارجية التركي تشاوش أوغلو، رفض دول منظمة التعاون الإسلامي، أي "صفقة سلام" لا تنص على إنشاء دولة فلسطينية على حدود 1967. وقال وزير الخارجية التركي، في كلمة له خلال القمة الإسلامية الـ14 لدول منظمة التعاون الإسلامي، التي تجرى في مكة المكرمة، مساء الجمعة: "القضية الفلسطينية في خطر"، مشددا أنه "على الفلسطينيين تخطي الانقسامات". وتابع : "‎نواجه تحديات تحاول فرض واقع جديد أمام القضية الفلسطينية"، مشيرا إلى دعم بلاده للقضية الفلسطينية عبر الوسائل السياسية والدبلوماسية.

وانطلقت مساء الجمعة، بمكة المكرمة، أعمال القمة الإسلامية الرابعة عشرة تحت شعار "يد بيد نحو المستقبل". والقمة الإسلامية تأتي في أعقاب قمتين طارئتين للدول الأعضاء في جامعة الدول العربية، ومجلس التعاون الخليجي، استضافتهما مكة، أمس الخميس. وتناقش القمة الإسلامية القضايا والتحديات التى تواجه العالم الإسلامى،