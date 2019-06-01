سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

تركيا في قمة مكة: القضية الفلسطينية في خطر

٠١ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٥٢ ص
وزير الخارجية التركي تشاوش أوغلو
وزير الخارجية التركي تشاوش أوغلو
أعلن وزير الخارجية التركي تشاوش أوغلو، رفض دول منظمة التعاون الإسلامي، أي "صفقة سلام" لا تنص على إنشاء دولة فلسطينية على حدود 1967. وقال وزير الخارجية التركي، في كلمة له خلال القمة الإسلامية الـ14 لدول منظمة التعاون الإسلامي، التي تجرى في مكة المكرمة، مساء الجمعة: "القضية الفلسطينية في خطر"، مشددا أنه "على الفلسطينيين تخطي الانقسامات". وتابع : "‎نواجه تحديات تحاول فرض واقع جديد أمام القضية الفلسطينية"، مشيرا إلى دعم بلاده للقضية الفلسطينية عبر الوسائل السياسية والدبلوماسية.
وانطلقت مساء الجمعة، بمكة المكرمة، أعمال القمة الإسلامية الرابعة عشرة تحت شعار "يد بيد نحو المستقبل". والقمة الإسلامية تأتي في أعقاب قمتين طارئتين للدول الأعضاء في جامعة الدول العربية، ومجلس التعاون الخليجي، استضافتهما مكة، أمس الخميس. وتناقش القمة الإسلامية القضايا والتحديات التى تواجه العالم الإسلامى،
اقرأ المزيد
الملك-سلمان

الملك سلمان: انحسار فرص العيش الآمن للمسلمين «مؤلم»

قال العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز: "إنه من المؤلم أن يشكلَ المسلمون النسبةَ الأعلى بين النازحينَ واللاجئين على مستوى العالم جراء الاضطراباتِ والحروب وانحسارِ فرص العيشِ الآمنِ الكريم في بلدانهم". وأضاف الملك سلمان خلال افتتاحه فعاليات القمة الإسلامية، مساء الجمعة "نأمل أن تحقق القمة للدول الإسلامية ما تصبو إليه الشعوب من تقدم وازدهار"، مضيفا "فلسطين هي قضيتنا الأولى حتى يحصل الفلسطينيون على حقوقهم". وشدد على "الرفض القاطع لأي إجراءات من شأنها المساس بوضع مدينة القدس الشريف".
رجب-طيب-اردوغان-رئيس-تركيا-22

الملك سلمان يشكر أردوغان في بدء القمة الإسلامية

وجه العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، الشكر للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، على رئاسته للقمة الإسلامية الثالثة عشرة. وانطلقت مساء الجمعة، بمكة المكرمة، أعمال القمة الإسلامية الرابعة عشرة تحت شعار "يد بيد نحو المستقبل" بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي. والقمة الإسلامية تأتي في أعقاب قمتين طارئتين للدول الأعضاء في جامعة الدول العربية، ومجلس التعاون الخليجي، استضافتهما مكة، أمس. والقمة الإسلامية المقرر عقدها مساء الجمعة، ستناقش القضايا والتحديات التى تواجه العالم الإسلامى، وأبرزها تطورات القضية الفلسطينية.
القمة-الاسلامية-فى-مكة (2)

توافد الرؤساء العرب لحضور القمة الإسلامية بمكة (فيديو)

يستقبل الملك سلمان بن عبد العزيز، خادم الحرمين الشريفين، رؤساء وملوك الدول العربية والإسلامية، مساء الجمعة، الذين يتوافدون إلى مقر قصر الصفا في مدينة مكة المكرمة، لحضور القمة الإسلامية لدول منظمة التعاون الإسلامى تحت شعار" يداً بيد نحو المستقبل. وتبدأ مساء اليوم أعمال القمة الإسلامية الرابعة عشرة، تحت شعار "يداً بيد نحو المستقبل"، بمكة المكرمة، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي وقادة الدول الإسلامية، بالتزامن مع قرب احتفال منظمة التعاون الإسلامي بذكرى مرور نصف قرن على تأسيسها، وذلك فى سبتمبر المقبل.
القمة-الاسلامية-فى-مكة (5)

انطلاق أعمال القمة الإسلامية بحضور السيسي (بث مباشر)

انطلقت مساء الجمعة، بمكة المكرمة، أعمال القمة الإسلامية الرابعة عشرة تحت شعار "يد بيد نحو المستقبل" بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي. والقمة الإسلامية تأتي في أعقاب قمتين طارئتين للدول الأعضاء في جامعة الدول العربية، ومجلس التعاون الخليجي، استضافتهما مكة، أمس الخميس. والقمة الإسلامية المقرر عقدها مساء الجمعة، ستناقش القضايا والتحديات التى تواجه العالم الإسلامى، وأبرزها تطورات القضية الفلسطينية، والأوضاع الراهنة في سوريا واليمن وليبيا والسودان والصومال.
اقرأ المزيد من الأخبار
الملك-سلمان

الملك سلمان: انحسار فرص العيش الآمن للمسلمين «مؤلم»

قال العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز: "إنه من المؤلم أن يشكلَ المسلمون النسبةَ الأعلى بين النازحينَ واللاجئين على مستوى العالم جراء الاضطراباتِ والحروب وانحسارِ فرص العيشِ الآمنِ الكريم في بلدانهم". وأضاف الملك سلمان خلال افتتاحه فعاليات القمة الإسلامية، مساء الجمعة "نأمل أن تحقق القمة للدول الإسلامية ما تصبو إليه الشعوب من تقدم وازدهار"، مضيفا "فلسطين هي قضيتنا الأولى حتى يحصل الفلسطينيون على حقوقهم". وشدد على "الرفض القاطع لأي إجراءات من شأنها المساس بوضع مدينة القدس الشريف".
رجب-طيب-اردوغان-رئيس-تركيا-22

الملك سلمان يشكر أردوغان في بدء القمة الإسلامية

وجه العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، الشكر للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، على رئاسته للقمة الإسلامية الثالثة عشرة. وانطلقت مساء الجمعة، بمكة المكرمة، أعمال القمة الإسلامية الرابعة عشرة تحت شعار "يد بيد نحو المستقبل" بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي. والقمة الإسلامية تأتي في أعقاب قمتين طارئتين للدول الأعضاء في جامعة الدول العربية، ومجلس التعاون الخليجي، استضافتهما مكة، أمس. والقمة الإسلامية المقرر عقدها مساء الجمعة، ستناقش القضايا والتحديات التى تواجه العالم الإسلامى، وأبرزها تطورات القضية الفلسطينية.
القمة-الاسلامية-فى-مكة (2)

توافد الرؤساء العرب لحضور القمة الإسلامية بمكة (فيديو)

يستقبل الملك سلمان بن عبد العزيز، خادم الحرمين الشريفين، رؤساء وملوك الدول العربية والإسلامية، مساء الجمعة، الذين يتوافدون إلى مقر قصر الصفا في مدينة مكة المكرمة، لحضور القمة الإسلامية لدول منظمة التعاون الإسلامى تحت شعار" يداً بيد نحو المستقبل. وتبدأ مساء اليوم أعمال القمة الإسلامية الرابعة عشرة، تحت شعار "يداً بيد نحو المستقبل"، بمكة المكرمة، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي وقادة الدول الإسلامية، بالتزامن مع قرب احتفال منظمة التعاون الإسلامي بذكرى مرور نصف قرن على تأسيسها، وذلك فى سبتمبر المقبل.
القمة-الاسلامية-فى-مكة (5)

انطلاق أعمال القمة الإسلامية بحضور السيسي (بث مباشر)

انطلقت مساء الجمعة، بمكة المكرمة، أعمال القمة الإسلامية الرابعة عشرة تحت شعار "يد بيد نحو المستقبل" بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي. والقمة الإسلامية تأتي في أعقاب قمتين طارئتين للدول الأعضاء في جامعة الدول العربية، ومجلس التعاون الخليجي، استضافتهما مكة، أمس الخميس. والقمة الإسلامية المقرر عقدها مساء الجمعة، ستناقش القضايا والتحديات التى تواجه العالم الإسلامى، وأبرزها تطورات القضية الفلسطينية، والأوضاع الراهنة في سوريا واليمن وليبيا والسودان والصومال.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org