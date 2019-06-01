رياضة

عطل فني بالـ«VAR» يهدد نهائي إفريقيا بالإلغاء

تحرير:أحمد سعيد ٠١ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٥٧ ص
تقنية الفيديو
تقنية الفيديو
أعلن مراسل قناة «beIN SPORTS»، المتواجد في مباراة الترجي الرياضي التونسي والوداد البيضاوي المغربي، أن هناك عطلا فنيا في تقنية الفيديو، في المباراة المقامة على ستاد الأوليمبي برادس، في إياب المباراة النهائية بدوري أبطال إفريقيا. وأكد الأخضر بالريش، مقدم الاستوديو التحليلي بقناة «beIN SPORTS» أن المراسل المتواجد في المباراة أكد أن الـ«VAR» لا يعمل منذ بداية المباراة بسبب أن هناك جزءا لم يصل لملعب المباراة من الأساس، وأن التقنية غير متاحة في المباراة من الأساس، وأكد البعض أن التقنية مُعطلة عن عمد من قبل مسؤولي الترجي التونسي.
وألغى الحكم المساعد هدفًا صحيحًا لفريق الوداد الرياضي المغربي في المباراة التي تجمعه بمنافسه الترجي الرياضي التونسي، في إياب الدور النهائي من دوري أبطال إفريقيا بداعي التسلل، وطالب لاعبو الفريق المغربي الجامبي بكاري جاساما حكم الساحة بالنظر في الـ«VAR» والاستعانة بتقنية الفيديو لحسم الجدل
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صافرة بكاري جاساما تهدي لقب إفريقيا للترجي التونسي

أعلن الجامبي بكاري جاساما حكم مباراة الترجي الرياضي التونسي والوداد البيضاوي، عن تتويج الفريق التونسي بالبطولة الإفريقية، واعتبار الفريق المغربي منسحبًا من المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال إفريقيا، في ظل الفضيحة الكبرى التي شهدتها المباراة والعطل الفني الذي ضرب تقنية الفيديو وعدم احتساب هدف صحيح لفريق الوداد المغربي الذي أشعل الأزمة خلال المباراة. ومن 60 دقيقة فقط شهدتها تلك المباراة، نجح فريق الترجي في التتويج بالبطولة الإفريقية، بعد توقف المباراة لساعة ونصف، واعتبر بكاري جاساما، حكم المباراة فريق الوداد المغربي منسحبًا من المباراة.
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