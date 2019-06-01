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إصابة 11 شخصا في إطلاق نار بولاية فرجينيا الأمريكية

تحرير:وكالات ٠١ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٣٨ ص
الشرطة الأمريكية - أرشيفية
الشرطة الأمريكية - أرشيفية
قالت الشرطة الأمريكية إن أشخاص عدة أصيبوا في إطلاق نار بمركز البلدية في فرجينيا بيتش، بولاية فرجينيا، وإن السلطات احتجزت مشتبهًا به. وبحسب «سكاي نيوز عربية»، قالت إدارة شرطة فرجينيا بيتش في سلسلة تغريدات على موقع التغريدات القصيرة «تويتر» إن شخصًا أطلق النار في المبنى رقم 2 بمركز البلدية ونصحت الناس بتجنب المنطقة. ونقلت وكالة «رويترز» عن قائد الشرطة بولاية فرجينيا ما أعلنه بشأن مقتل 11 شخصًا في حادث إطلاق النار بمركز البلدية بمنطقة فرجينيا بيتش.
وفى 8 مايو الماضي، أصيب 7 تلاميذ على الأقل بجروح في إطلاق نار، داخل مدرسة بإحدى ضواحي مدينة دنفر، غرب الولايات المتحدة، بحسب ما أعلنت الشرطة، مشيرة إلى أنها اعتقلت مشتبه بهما اثنين.وبحسب وكالة «فرانس برس»، قال هولي نيكولسون-كلوث، قائد شرطة ضاحية دوجلاس في ولاية كولورادو لمحطات التلفزيون المحلية: «لدينا
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السيسي: لن نقبل بالسكوت عن العنف وإلصاقه بالإسلام

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اعتصام السودان.. مقتل امرأة وجنينها في إطلاق نار

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ارتفاع قتلى حادث سجن فنزويلا إلى 29 وإصابة 19

أعلن مسؤول فنزويلي أن 29 شخصا على الأقل قتلوا، وأصيب 19 شخصا آخرين، إثر اشتباكات مسلحة بين حرس أحد السجون الواقعة في ولاية بورتوجيزا، وسط البلاد، وبعض السجناء. وذكرت شبكة «إيه بي سي نيوز» الأمريكية أن الحادث وقع بعد رفض سجناء كثير منهم كانوا مسلحين، دخول مسؤولين فنزويليين خشية تعرضهم للسرقة، مضيفة أن انفجارا واحدا على الأقل وقع في هذه الأثناء. وأكد مسؤول بمكتب الادعاء العام الفنزويلي، رفض ذكر اسمه، مقتل 29 شخصا على الأقل وإصابة 19 آخرين في الحادث.
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