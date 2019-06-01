جريمة

استشهاد ضابط شرطة أثناء مطاردة لصوص بالشرقية

تحرير:إسلام عبدالخالق ٠١ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٥٠ ص
النقيب عمر ياسر عبد العظيم
النقيب عمر ياسر عبد العظيم
استشهد النقيب عمر ياسر عبدالعظيم، معاون مباحث مركز شرطة أبو حماد، التابع لمديرية أمن الشرقية، منذ قليل، إثر تبادل لإطلاق النيران مع لصوص، مجهولى الهوية، وذلك بعدما تمكنوا من سرقة سيارة أحد المواطنين بطريق بلبيس – أبوحماد، وتم التحفظ على الجثمان بمشرحة مستشفى بلبيس المركزي، تحت تصرف النيابة العامة، التي أُخطرت للتحقيق فى الواقعة، فيما أشارت التحريات الأولية إلى استشهاد الضابط حال نزوله من سيارة الشرطة لملاحقة المتهمين، وجارٍ ضبط الجُناة وتقديمهم للمحاكمة.
تلقى اللواء جرير مصطفى، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير إدارة البحث الجنائى، بشأن البلاغ الذى ورد من أحد المواطنين بقيام مجهولين بالسطو عليه وسرقة سيارته بطريق بلبيس – أبو حماد، بدائرة مركز شرطة أبو حماد.على الفور، انتقلت قوة من مباحث مركز الشرطة برفقة صاحب البلاغ
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حبس عصابة الشرطة المزيفة بعد سرقة عربي بمصر القديمة

استعجلت نيابة مصر القديمة، اليوم الجمعة، تحريات الأجهزة الأمنية حول 5 أشخاص، ألقى القبض عليهم لاتهامهم بانتحال صفة رجال مباحث لسرقة المواطنين. وأوضحت تحقيقات النيابة، أن بداية الواقعة تعود عندما تلقى قسم شرطة مصر القديمة، بلاغًا من تاجر أجنبى الجنسية، يفيد بتعرضه للسرقة على يد 5 أشخاص في أثناء ذهابه لشراء بضائع للاتجار بها. وكشفت التحقيقات عن أن المتهمين كونوا عصابة انتحلت صفة رجال شرطة للنصب على المواطنين وسقط رجل الأعمال فى فخهم عندما لجأ إلى شركة لاستيراد بعض من البضائع، خاصة أنه مستقر فى مصر منذ فترة.
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التحقيق في تسمم 16 شخصا داخل المركز الأوليمبي

تباشر أجهزة الأمن التحقيق في واقعة إصابة 16 شخصا بحالة تسمم جماعي إثر تناولهم وجبة فاسدة داخل المركزي الأوليمبي بمنطقة المعادي في محافظة القاهرة، وهرعت سيارات الإسعاف إلى مقر المركز ونقلت المصابين إلى مستشفى الدمرداش حيث جرى تقديم الإسعافات الأولية لهم، ووضعهم تحت الملاحظة الدقيقة للاطمئنان على حالتهم الصحية، وانتقلت قوة من قسم شرطة المعادي إلى محل الواقعة للوقوف على ملابساتها والتأكد من وجود شبهة جنائية من عدمه وسماع أقوال المسؤولين وطاقم العاملين.
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«غيبوبة سكر» تتسبب في مصرع وإصابة 9 أشخاص بالقليوبية

لقى سائق سيارة نقل مصرعه، وأصيب 8 آخرين، اليوم الجمعة، إثر حادث تصادم على الطريق الزراعي بين سيارة نقل أصيب قائدها بغيبوبة سكر، مما أدى إلى اصطدامه بـ4 سيارات أخرى، جرى نقل الجثة والمصابين إلى المستشفى وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات، وتم إعادة فتح الطريق بعد توقف لمدة دامت نصف ساعة تقريبًا. تلقى اللواء رضا طبلية مساعد وزير الداخلية مدير أمن القليوبية، إخطارًا يفيد بمصرع سائق إثر إصابته بغيبوبة سكر أثناء القيادة فاصطدم بعدد من السيارات على الطريق الزراعي.
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«ميراث الدم».. 3 أشقاء يهشمون رأس أخيهم أمام زوجته

سلاح نواجه به صعوبات الحياة، سند ومكسب حقيقي في هذه الدنيا، نور الظلام وعدة بالبلاء وعون على الأعداء، كلمات تصف أهمية الأخوة باعتبار أن الأخ هو الصديق ونسيم الروح، لم تجد العبارات السابقة مكانا في قلوب 3 أشقاء غلبتهم المادة وحب المال والرغبة في تحقيق ثروة حتى لو كلفهم الأمر قتل ابن أبيهم وأمهم الذي تربطهم به أواصر الدم، وشهدت قرية التبع التابعة لمركز سيدي سالم في محافظة كفر الشيخ جريمة قتل يندى لها الجبين وتقشعر لها الأبدان ملخصها "الإخوة أعداء وقتلة".
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