استشهاد ضابط شرطة أثناء مطاردة لصوص بالشرقية

تحرير:إسلام عبدالخالق ٠١ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٥٠ ص

النقيب عمر ياسر عبد العظيم

استشهد النقيب عمر ياسر عبدالعظيم، معاون مباحث مركز شرطة أبو حماد، التابع لمديرية أمن الشرقية، منذ قليل، إثر تبادل لإطلاق النيران مع لصوص، مجهولى الهوية، وذلك بعدما تمكنوا من سرقة سيارة أحد المواطنين بطريق بلبيس – أبوحماد، وتم التحفظ على الجثمان بمشرحة مستشفى بلبيس المركزي، تحت تصرف النيابة العامة، التي أُخطرت للتحقيق فى الواقعة، فيما أشارت التحريات الأولية إلى استشهاد الضابط حال نزوله من سيارة الشرطة لملاحقة المتهمين، وجارٍ ضبط الجُناة وتقديمهم للمحاكمة.

تلقى اللواء جرير مصطفى، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير إدارة البحث الجنائى، بشأن البلاغ الذى ورد من أحد المواطنين بقيام مجهولين بالسطو عليه وسرقة سيارته بطريق بلبيس – أبو حماد، بدائرة مركز شرطة أبو حماد.على الفور، انتقلت قوة من مباحث مركز الشرطة برفقة صاحب البلاغ