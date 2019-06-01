رياضة

بعد فضيحة نهائي إفريقيا.. ماذا قالت الصحف المغربية؟

تحرير:أحمد سعيد ٠١ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:١١ ص
الوداد والترجي
الوداد والترجي
سلطت الصحافة المغربية الضوء على الفضيحة التحكيمية التي شهدتها المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال إفريقيا، التي جمعت بين فريقي الترجي الرياضي التونسي والوداد البيضاوي المغربي، والتي توج بها الفريق التونسي بها بعد اعتبار الفريق الودادي منسحبًا من المباراة في ظل اعتراضه على قرارات الجامبي بكاري جاساما حكم المباراة الذي ألغى هدفًا صحيحا للفريق المغربي بداعي التسلل، وعندما طالب اللاعبون الرجوع لتقنية الفيديو اتضح أن التقنية معطلة منذ بداية المباراة، وتوقفت المباراة عند الدقيقة 61 بسبب رفض مسؤولي الوداد المغربي استكمال اللقاء.
وألغي هدف صحيح للوداد بداعي التسلل، بعدما أحرز اللاعب وليد الكارتي الهدف من رأسية، وعدم العودة للفار بسبب العطل، دون علم لاعبي الفريقين. ونستعرض لكم في السطور التالية ما كتبته الصحافة المغربية.. البداية من موقع «البطولة المغربي» الذى كتب موضوعا بعنوان «بعد الفضيحة.. الكاف يعلن تتويج
اقرأ المزيد
الترجي-والبنزرتى

كاف: لجنة تنفيذية طارئة لمناقشة أحداث الترجي والوداد

قرر الاتحاد الإفريقى لكرة القدم، «كاف»، برئاسة أحمد أحمد، استدعاء لجنة تنفيذية طارئة يوم 4 يونيو المقبل، وذلك لمناقشة القضايا التنظيمية لنهائى دوري أبطال إفريقيا بين الترجي الرياضي التونسي والوداد البيضاوي المغربي على ملعب رادس. وأصدر «كاف» بيانا قال فيه: «نظرا للأحداث التى تمت فى إياب نهائى دورى الأبطال الإفريقي فإن السيد أحمد أحمد، رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، قرر استدعاء لجنة تنفيذية طارئة فى الرابع من يونيو، لمناقشة القضايا التنظيمية التى سيتم تخصيصها لهذا الاجتماع».
فرحة -تتويج-الترجي‎ (10)

صافرة بكاري جاساما تهدي لقب إفريقيا للترجي التونسي

أعلن الجامبي بكاري جاساما حكم مباراة الترجي الرياضي التونسي والوداد البيضاوي، عن تتويج الفريق التونسي بالبطولة الإفريقية، واعتبار الفريق المغربي منسحبًا من المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال إفريقيا، في ظل الفضيحة الكبرى التي شهدتها المباراة والعطل الفني الذي ضرب تقنية الفيديو وعدم احتساب هدف صحيح لفريق الوداد المغربي الذي أشعل الأزمة خلال المباراة. ومن 60 دقيقة فقط شهدتها تلك المباراة، نجح فريق الترجي في التتويج بالبطولة الإفريقية، بعد توقف المباراة لساعة ونصف، واعتبر بكاري جاساما، حكم المباراة فريق الوداد المغربي منسحبًا من المباراة.
تقنية-الفار

عطل فني بالـ«VAR» يهدد نهائي إفريقيا بالإلغاء

أعلن مراسل قناة «beIN SPORTS»، المتواجد في مباراة الترجي الرياضي التونسي والوداد البيضاوي المغربي، أن هناك عطلا فنيا في تقنية الفيديو، في المباراة المقامة على ستاد الأوليمبي برادس، في إياب المباراة النهائية بدوري أبطال إفريقيا. وأكد الأخضر بالريش، مقدم الاستوديو التحليلي بقناة «beIN SPORTS» أن المراسل المتواجد في المباراة أكد أن الـ«VAR» لا يعمل منذ بداية المباراة بسبب أن هناك جزءا لم يصل لملعب المباراة من الأساس، وأن التقنية غير متاحة في المباراة من الأساس، وأكد البعض أن التقنية مُعطلة عن عمد من قبل مسؤولي الترجي التونسي.
اقرأ المزيد من الأخبار
الترجي-والبنزرتى

كاف: لجنة تنفيذية طارئة لمناقشة أحداث الترجي والوداد

قرر الاتحاد الإفريقى لكرة القدم، «كاف»، برئاسة أحمد أحمد، استدعاء لجنة تنفيذية طارئة يوم 4 يونيو المقبل، وذلك لمناقشة القضايا التنظيمية لنهائى دوري أبطال إفريقيا بين الترجي الرياضي التونسي والوداد البيضاوي المغربي على ملعب رادس. وأصدر «كاف» بيانا قال فيه: «نظرا للأحداث التى تمت فى إياب نهائى دورى الأبطال الإفريقي فإن السيد أحمد أحمد، رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، قرر استدعاء لجنة تنفيذية طارئة فى الرابع من يونيو، لمناقشة القضايا التنظيمية التى سيتم تخصيصها لهذا الاجتماع».
فرحة -تتويج-الترجي‎ (10)

صافرة بكاري جاساما تهدي لقب إفريقيا للترجي التونسي

أعلن الجامبي بكاري جاساما حكم مباراة الترجي الرياضي التونسي والوداد البيضاوي، عن تتويج الفريق التونسي بالبطولة الإفريقية، واعتبار الفريق المغربي منسحبًا من المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال إفريقيا، في ظل الفضيحة الكبرى التي شهدتها المباراة والعطل الفني الذي ضرب تقنية الفيديو وعدم احتساب هدف صحيح لفريق الوداد المغربي الذي أشعل الأزمة خلال المباراة. ومن 60 دقيقة فقط شهدتها تلك المباراة، نجح فريق الترجي في التتويج بالبطولة الإفريقية، بعد توقف المباراة لساعة ونصف، واعتبر بكاري جاساما، حكم المباراة فريق الوداد المغربي منسحبًا من المباراة.
الترجي-والوداد

فضيحة تحكيمية بمباراة الترجي والوداد في نهائي إفريقيا

استمرارًا لسلسلة الأزمات التحكيمية في القارة الإفريقية، ألغى الحكم المساعد هدفًا صحيحًا لفريق الوداد الرياضي المغربي في المباراة التي تجمعه بمنافسه الترجي الرياضي التونسي،في إياب الدور النهائي من دوري أبطال أفريقيا بداعي التسلل، وطالب لاعبو الفريق المغربي الجامبي بكاري جاساما حكم الساحة بالنظر في الـ VAR والاستعانة بتقنية الفيديو لحسم الجدل في لقطة الهدف إلا أنه رفض. وتوقفت المباراة عند الدقيقة 61 بسبب رفض مسؤولو الوداد الرياضي المغربي استكمال المباراة في ظل الظلم التحكيمي الذي يتعرض له الفريق وعدم تطبيق تقنية الفيديو.
الترجي-والوداد

قمة ملتهبة بين الترجي والوداد في نهائي دوري الأبطال

ستكون الخبرة السلاح الفتاك لفريقي الترجي التونسي حامل اللقب والوداد البيضاوي المغربي بطل النسخة قبل الأخيرة للتتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا، عندما يلتقيان اليوم السبت، في تمام الساعة الحادية عشرة مساء، في إياب الدور النهائي في تونس، وسيكون الملعب الأولمبي في رادس مسرحا للقمة الحاسمة بين الفريقين، وذلك بعد أن انتهت قمة الذهاب الأسبوع الماضي في الرباط، بالتعادل 1-1، ويكفي الترجي التعادل السلبي للظفر باللقب الثاني تواليا والرابع في تاريخه (بعد 1994 و2011 و2018)، فيما يحتاج الوداد إلى الفوز أو التعادل بأكثر من هدف لنيل لقبه الثالث (بعد 1992 و2017).
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org