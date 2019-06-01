بعد فضيحة نهائي إفريقيا.. ماذا قالت الصحف المغربية؟

تحرير:أحمد سعيد ٠١ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:١١ ص

الوداد والترجي

سلطت الصحافة المغربية الضوء على الفضيحة التحكيمية التي شهدتها المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال إفريقيا، التي جمعت بين فريقي الترجي الرياضي التونسي والوداد البيضاوي المغربي، والتي توج بها الفريق التونسي بها بعد اعتبار الفريق الودادي منسحبًا من المباراة في ظل اعتراضه على قرارات الجامبي بكاري جاساما حكم المباراة الذي ألغى هدفًا صحيحا للفريق المغربي بداعي التسلل، وعندما طالب اللاعبون الرجوع لتقنية الفيديو اتضح أن التقنية معطلة منذ بداية المباراة، وتوقفت المباراة عند الدقيقة 61 بسبب رفض مسؤولي الوداد المغربي استكمال اللقاء.

وألغي هدف صحيح للوداد بداعي التسلل، بعدما أحرز اللاعب وليد الكارتي الهدف من رأسية، وعدم العودة للفار بسبب العطل، دون علم لاعبي الفريقين. ونستعرض لكم في السطور التالية ما كتبته الصحافة المغربية.. البداية من موقع «البطولة المغربي» الذى كتب موضوعا بعنوان «بعد الفضيحة.. الكاف يعلن تتويج