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شهيد يودع شهيدا.. عمر نعى المسلمى فلحق به بعد شهرين

تحرير:إسلام عبدالخالق ٠١ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:١٣ ص
النقيب عمر ياسر عبد العظيم
النقيب عمر ياسر عبد العظيم
«شهيد يودع شهيدا».. هذا هو حال النقيب شهيد عمر ياسر عبد العظيم، الذى كان قد نعى صديقه وابن مدينته النقيب أحمد المسلمى، معاون مباحث مركز شرطة بلبيس، الذى استشهد فى مارس الماضى على يد أحد العناصر الإجرامية أثناء مأمورية لضبط والده. ففى رثاء صديقه المسلمى كتب عمر: «الله يرحمك يا أحمد وجعت قلبنا كلنا.. فى الجنة يا شهيد»، ليلحق به اليوم بعد مضى شهرين، وبطريقة تشبه إلى حد كبير تلك الطريقة التى استشهد بها الأول، فكلاهما استشهد بأيادٍ غادرة من عناصر إجرامية، أثناء القيام بواجبهم الوطنى.
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