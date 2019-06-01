حريق جديد في مزرعة نخيل بقرية الراشدة

تحرير:التحرير ٠١ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:٤٧ ص

حريق مزرعة نخيل - أرشيفية

شب، قبل قليل، حريق فى إحدى مزارع النخيل بقرية الراشدة التابعة لمركز الداخلة، فى محافظة الوادى الجديد، ويحاول رجال الإطفاء السيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى أماكن مجاورة. تلقى اللواء محمد كمال، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الوادى الجديد، إخطارا من إدارة الحماية المدنية، بشأن اشتعال النيران فى مزرعة نخيل بقرية الراشدة التابعة لمركز الداخلة. على الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحريق، وتم الدفع بسيارات الحماية المدنية ورجال الإطفاء للسيطرة عليه.

وقالت مصادر إن سيارات الحماية المدنية وصلت سريعا إلى موقع الحريق، وقامت بعزل النيران ومحاصرتها لمنع امتدادها واشتعالها فى أماكن مجاورة، وبالفعل نجحت الحماية المدنية فى السيطرة على الحريق وإخماده، وتجرى الآن عمليات التبريد لمنع النيران من الاشتعال مجددا. وكانت مزارع النخيل بقرية الراشدة قد شهدت سلسلة