جريمة

حريق جديد في مزرعة نخيل بقرية الراشدة

تحرير:التحرير ٠١ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:٤٧ ص
حريق مزرعة نخيل - أرشيفية
حريق مزرعة نخيل - أرشيفية
شب، قبل قليل، حريق فى إحدى مزارع النخيل بقرية الراشدة التابعة لمركز الداخلة، فى محافظة الوادى الجديد، ويحاول رجال الإطفاء السيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى أماكن مجاورة. تلقى اللواء محمد كمال، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الوادى الجديد، إخطارا من إدارة الحماية المدنية، بشأن اشتعال النيران فى مزرعة نخيل بقرية الراشدة التابعة لمركز الداخلة. على الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحريق، وتم الدفع بسيارات الحماية المدنية ورجال الإطفاء للسيطرة عليه.
وقالت مصادر إن سيارات الحماية المدنية وصلت سريعا إلى موقع الحريق، وقامت بعزل النيران ومحاصرتها لمنع امتدادها واشتعالها فى أماكن مجاورة، وبالفعل نجحت الحماية المدنية فى السيطرة على الحريق وإخماده، وتجرى الآن عمليات التبريد لمنع النيران من الاشتعال مجددا. وكانت مزارع النخيل بقرية الراشدة قد شهدت سلسلة
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النقيب عمر ياسر عبد العظيم

استشهاد ضابط شرطة أثناء مطاردة لصوص بالشرقية

استشهد النقيب عمر ياسر عبدالعظيم، معاون مباحث مركز شرطة أبو حماد، التابع لمديرية أمن الشرقية، منذ قليل، إثر تبادل لإطلاق النيران مع لصوص، مجهولى الهوية، وذلك بعدما تمكنوا من سرقة سيارة أحد المواطنين بطريق بلبيس – أبوحماد، وتم التحفظ على الجثمان بمشرحة مستشفى بلبيس المركزي، تحت تصرف النيابة العامة، التي أُخطرت للتحقيق فى الواقعة، فيما أشارت التحريات الأولية إلى استشهاد الضابط حال نزوله من سيارة الشرطة لملاحقة المتهمين، وجارٍ ضبط الجُناة وتقديمهم للمحاكمة.
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حبس عصابة الشرطة المزيفة بعد سرقة عربي بمصر القديمة

استعجلت نيابة مصر القديمة، اليوم الجمعة، تحريات الأجهزة الأمنية حول 5 أشخاص، ألقى القبض عليهم لاتهامهم بانتحال صفة رجال مباحث لسرقة المواطنين. وأوضحت تحقيقات النيابة، أن بداية الواقعة تعود عندما تلقى قسم شرطة مصر القديمة، بلاغًا من تاجر أجنبى الجنسية، يفيد بتعرضه للسرقة على يد 5 أشخاص في أثناء ذهابه لشراء بضائع للاتجار بها. وكشفت التحقيقات عن أن المتهمين كونوا عصابة انتحلت صفة رجال شرطة للنصب على المواطنين وسقط رجل الأعمال فى فخهم عندما لجأ إلى شركة لاستيراد بعض من البضائع، خاصة أنه مستقر فى مصر منذ فترة.
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التحقيق في تسمم 16 شخصا داخل المركز الأوليمبي

تباشر أجهزة الأمن التحقيق في واقعة إصابة 16 شخصا بحالة تسمم جماعي إثر تناولهم وجبة فاسدة داخل المركزي الأوليمبي بمنطقة المعادي في محافظة القاهرة، وهرعت سيارات الإسعاف إلى مقر المركز ونقلت المصابين إلى مستشفى الدمرداش حيث جرى تقديم الإسعافات الأولية لهم، ووضعهم تحت الملاحظة الدقيقة للاطمئنان على حالتهم الصحية، وانتقلت قوة من قسم شرطة المعادي إلى محل الواقعة للوقوف على ملابساتها والتأكد من وجود شبهة جنائية من عدمه وسماع أقوال المسؤولين وطاقم العاملين.
تصادم

«غيبوبة سكر» تتسبب في مصرع وإصابة 9 أشخاص بالقليوبية

لقى سائق سيارة نقل مصرعه، وأصيب 8 آخرين، اليوم الجمعة، إثر حادث تصادم على الطريق الزراعي بين سيارة نقل أصيب قائدها بغيبوبة سكر، مما أدى إلى اصطدامه بـ4 سيارات أخرى، جرى نقل الجثة والمصابين إلى المستشفى وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات، وتم إعادة فتح الطريق بعد توقف لمدة دامت نصف ساعة تقريبًا. تلقى اللواء رضا طبلية مساعد وزير الداخلية مدير أمن القليوبية، إخطارًا يفيد بمصرع سائق إثر إصابته بغيبوبة سكر أثناء القيادة فاصطدم بعدد من السيارات على الطريق الزراعي.
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حريق-الموسكي

جثة شاب متفحمة.. المشهد الأخير لضحية «حريق كرداسة»

لقي عامل مصرعه مفتحما إثر نشوب حريق هائل في مصنع لتعبئة التنر في قرية كمبرة بمركز كرداسة في محافظة الجيزة، اليوم السبت، وعثر على جثة الشاب عبد الرحمن عبد الناصر الدين الذي يبلغ من العمر 17 سنة مقيم ناهيا بكرداسة بعد انتهاء عملية الإخماد التي استمرت 3 ساعات متواصلة إذ تمكنت قوات الحماية المدنية بالجيزة من السيطرة على الحريق الهائل، وتنفيذ عملية التبريد لمنع تجدد اشتعال النيران، وأمر اللواء دكتور مصطفى شحاتة، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، بسرعة معرفة أسباب الحريق.
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السيطرة على حريق مخزن بويات كرداسة وشقة الهرم

سيطرت الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، اليوم السبت، على حريقين داخل مخزن بويات بكرداسة والأخر بشقة سكنية بمنطقة الهرم، ولم ينتج عنهم إصابات أو وفيات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وباشرت النيابة التحقيقات. تمكنت قوات الحماية المدنية بالجيزة، من السيطرة على حريق هائل داخل مخزن بويات في منطقة كرداسة دون إصابات، وتم تبريد المكان لمنع تجدد اشتعال النيران، وأمر اللواء دكتور مصطفى شحاتة، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، بسرعة معرفة اسباب الحريق.
حريق

السيطرة على حريق هائل في ملوي بالمنيا

اندلع حريق هائل في شارع العرفاني وسط مدينة المنيا، والتهم عددًا من الأكشاك الخشبية، صباح اليوم الجمعة، ونجح رجال الدفاع المدني الذين حضروا على الفور إلى مكان الحريق في إخماده، وتبيّن أنه طال عددا من الأكشاك المملوكة للبائعين، وأنه لم يُسفر عن أي خسائر بشرية أو إصابات، وتحرر محضر بالواقعة، وجارٍ إزالة آثار الحريق، وأُخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات، وتلقى اللواء مجدي عامر مدير أمن المنيا، إخطارا من مأمور قسم شرطة ملوي، بتلقيه إشارة من غرفة عمليات النجدة بنشوب حريق في شارع العرفاني وسط المدينة.
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السيطرة على حريق التهم محتويات مخزن بالمعادي

انتقل فريق من النيابة العامة، صباح اليوم الجمعة، لمعاينة حريق نشب داخل مخزن بمنطقة المعادي، حيث تم الدفع بعناصر من الحماية المدنية بالقاهرة إلى الحريق الذي التهم محتويات المخزن، وانتقلت سيارات الإطفاء وتمت السيطرة على النيران المشتعلة بالمكان دون وقوع إصابات. وتلقت غرفة عمليات نجدة القاهرة بلاغا يفيد نشوب حريق فى أحد المخازن بالمعادى، فتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء، وفرض كردون أمنى لمحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات، وتمت عملية إخماد الحريق.
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