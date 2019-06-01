رياضة

كاف: لجنة تنفيذية طارئة لمناقشة أحداث الترجي والوداد

تحرير:التحرير ٠١ يونيو ٢٠١٩ - ٠٤:٥٠ ص
مباراة الترجي والوداد
مباراة الترجي والوداد
قرر الاتحاد الإفريقى لكرة القدم، «كاف»، برئاسة أحمد أحمد، استدعاء لجنة تنفيذية طارئة يوم 4 يونيو المقبل، وذلك لمناقشة القضايا التنظيمية لنهائى دوري أبطال إفريقيا بين الترجي الرياضي التونسي والوداد البيضاوي المغربي على ملعب رادس. وأصدر «كاف» بيانا قال فيه: «نظرا للأحداث التى تمت فى إياب نهائى دورى الأبطال الإفريقي فإن السيد أحمد أحمد، رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، قرر استدعاء لجنة تنفيذية طارئة فى الرابع من يونيو، لمناقشة القضايا التنظيمية التى سيتم تخصيصها لهذا الاجتماع».
وأعلن الجامبي بكاري جاساما، حكم مباراة الترجي الرياضي التونسي والوداد البيضاوي، عن تتويج الفريق التونسي بالبطولة الإفريقية، واعتبار الفريق المغربي منسحبًا من المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال إفريقيا، في ظل الفضيحة الكبرى التي شهدتها المباراة والعطل الفني الذي ضرب تقنية الفيديو وعدم احتساب هدف صحيح
اقرأ المزيد
فرحة -تتويج-الترجي‎ (10)

صافرة بكاري جاساما تهدي لقب إفريقيا للترجي التونسي

أعلن الجامبي بكاري جاساما حكم مباراة الترجي الرياضي التونسي والوداد البيضاوي، عن تتويج الفريق التونسي بالبطولة الإفريقية، واعتبار الفريق المغربي منسحبًا من المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال إفريقيا، في ظل الفضيحة الكبرى التي شهدتها المباراة والعطل الفني الذي ضرب تقنية الفيديو وعدم احتساب هدف صحيح لفريق الوداد المغربي الذي أشعل الأزمة خلال المباراة. ومن 60 دقيقة فقط شهدتها تلك المباراة، نجح فريق الترجي في التتويج بالبطولة الإفريقية، بعد توقف المباراة لساعة ونصف، واعتبر بكاري جاساما، حكم المباراة فريق الوداد المغربي منسحبًا من المباراة.
تقنية-الفار

عطل فني بالـ«VAR» يهدد نهائي إفريقيا بالإلغاء

أعلن مراسل قناة «beIN SPORTS»، المتواجد في مباراة الترجي الرياضي التونسي والوداد البيضاوي المغربي، أن هناك عطلا فنيا في تقنية الفيديو، في المباراة المقامة على ستاد الأوليمبي برادس، في إياب المباراة النهائية بدوري أبطال إفريقيا. وأكد الأخضر بالريش، مقدم الاستوديو التحليلي بقناة «beIN SPORTS» أن المراسل المتواجد في المباراة أكد أن الـ«VAR» لا يعمل منذ بداية المباراة بسبب أن هناك جزءا لم يصل لملعب المباراة من الأساس، وأن التقنية غير متاحة في المباراة من الأساس، وأكد البعض أن التقنية مُعطلة عن عمد من قبل مسؤولي الترجي التونسي.
الترجي-والوداد

فضيحة تحكيمية بمباراة الترجي والوداد في نهائي إفريقيا

استمرارًا لسلسلة الأزمات التحكيمية في القارة الإفريقية، ألغى الحكم المساعد هدفًا صحيحًا لفريق الوداد الرياضي المغربي في المباراة التي تجمعه بمنافسه الترجي الرياضي التونسي،في إياب الدور النهائي من دوري أبطال أفريقيا بداعي التسلل، وطالب لاعبو الفريق المغربي الجامبي بكاري جاساما حكم الساحة بالنظر في الـ VAR والاستعانة بتقنية الفيديو لحسم الجدل في لقطة الهدف إلا أنه رفض. وتوقفت المباراة عند الدقيقة 61 بسبب رفض مسؤولو الوداد الرياضي المغربي استكمال المباراة في ظل الظلم التحكيمي الذي يتعرض له الفريق وعدم تطبيق تقنية الفيديو.
اقرأ المزيد من الأخبار
الترجي-والوداد

فضيحة تحكيمية بمباراة الترجي والوداد في نهائي إفريقيا

استمرارًا لسلسلة الأزمات التحكيمية في القارة الإفريقية، ألغى الحكم المساعد هدفًا صحيحًا لفريق الوداد الرياضي المغربي في المباراة التي تجمعه بمنافسه الترجي الرياضي التونسي،في إياب الدور النهائي من دوري أبطال أفريقيا بداعي التسلل، وطالب لاعبو الفريق المغربي الجامبي بكاري جاساما حكم الساحة بالنظر في الـ VAR والاستعانة بتقنية الفيديو لحسم الجدل في لقطة الهدف إلا أنه رفض. وتوقفت المباراة عند الدقيقة 61 بسبب رفض مسؤولو الوداد الرياضي المغربي استكمال المباراة في ظل الظلم التحكيمي الذي يتعرض له الفريق وعدم تطبيق تقنية الفيديو.
جهاد-جريشة (1)

هل تخلى اتحاد الكرة عن جهاد جريشة بسبب الدولارات؟

لا صوت يعلو داخل اتحاد الكرة على صوت المشهد المخزي الذي وقفه أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة، بعد قرار الاتحاد الإفريقي الصادم بإيقاف الحكم الدولي جهاد جريشة على خلفية إدارته مباراة ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الوداد المغربي والترجي التونسي التي انتهت بتعادل الفريقين بهدف لمثله، قرار الكاف بإيقاف جريشة وقف كل العاملين في الجبلاية أمامه بشكل مهين، بعدما اتفقوا على الظلم البين الذي تعرض له الحكم المصري ولم يتحرك منهم أحد، وتحول المجلس إلى جماهير تنتظر أن يصدر أي قرار أو تدخل بعيدًا عنهم خاصة أن هناك مصالح يرتبط بها أعضاء المجلس مع الكاف.
أحمد أحمد رئيس الكاف

رئيس الكاف يتحدث عن المخاوف الأمنية في بطولة إفريقيا

كشف أحمد أحمد، رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، اليوم الأربعاء، عن لجنة خاصة تم تشكيلها للتعامل مع المخاوف الأمنية، خلال بطولة كأس الأمم الإفريقية، التي تستضيفها مصر في الفترة ما بين 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبلين، والتي تقام للمرة الأولى بمشاركة 24 منتخبا، جاء ذلك في تصريحات للصحفيين خلال زيارته إلى جنوب إفريقيا والتي تستغرق يومين، قائلا: "الأمن يمثل مشكلة كبيرة في أنحاء العالم، وليس في مصر فقط، لا توجد دولة يمكنها أن تضمن ألا يحدث أي شيء، من المحزن أن نشعر بمثل هذا".
أحمد أحمد رئيس الكاف

رئيس الكاف: كنت أنتظر أداءً أفضل من جهاد جريشة

أكد أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، أنه كان ينتظر أداء أفضل من الحكم المصري جهاد جريشة، في نهائي دوري أبطال إفريقيا، بين الوداد المغربي والترجي التونسي، إلى جانب أداء الإثيوبي باملاك تيسيما الذي أدار لقاء نهضة بركان والزمالك في نهائي الكونفدرالية، جاء ذلك في تصريحات لصحيفة المنتخب المغربية، قائلا: "كنت أنتظر أداءً أفضل من حكام نهائي دوري الأبطال وكذلك حكام الكونفدرالية، نظرًا لتوافر تقنية الفيديو التي تقلص هامش الخطأ لدى الحكام، تقنية الفيديو كانت حاضرة ولكن الحكام بشر ".
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org