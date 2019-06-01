كاف: لجنة تنفيذية طارئة لمناقشة أحداث الترجي والوداد

تحرير:التحرير ٠١ يونيو ٢٠١٩ - ٠٤:٥٠ ص

مباراة الترجي والوداد

قرر الاتحاد الإفريقى لكرة القدم، «كاف»، برئاسة أحمد أحمد، استدعاء لجنة تنفيذية طارئة يوم 4 يونيو المقبل، وذلك لمناقشة القضايا التنظيمية لنهائى دوري أبطال إفريقيا بين الترجي الرياضي التونسي والوداد البيضاوي المغربي على ملعب رادس. وأصدر «كاف» بيانا قال فيه: «نظرا للأحداث التى تمت فى إياب نهائى دورى الأبطال الإفريقي فإن السيد أحمد أحمد، رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، قرر استدعاء لجنة تنفيذية طارئة فى الرابع من يونيو، لمناقشة القضايا التنظيمية التى سيتم تخصيصها لهذا الاجتماع».

وأعلن الجامبي بكاري جاساما، حكم مباراة الترجي الرياضي التونسي والوداد البيضاوي، عن تتويج الفريق التونسي بالبطولة الإفريقية، واعتبار الفريق المغربي منسحبًا من المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال إفريقيا، في ظل الفضيحة الكبرى التي شهدتها المباراة والعطل الفني الذي ضرب تقنية الفيديو وعدم احتساب هدف صحيح