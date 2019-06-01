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السيسي يستقبل رئيس وزراء باكستان في مقر إقامته بمكة

تحرير:التحرير ٠١ يونيو ٢٠١٩ - ٠٥:٢٤ ص
السيسي ورئيس وزراء باكستان
السيسي ورئيس وزراء باكستان
استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس وزراء باكستان، عمران خان، بمقر إقامته في مكة المكرمة. وقال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس أشاد بالعلاقات التاريخية الثابتة التي تجمع بين البلدين، معربا عن تطلعه لتطوير التعاون الثنائي مع باكستان في مختلف المجالات، خاصة التجارية، فضلا عن الحرص على تعزيز التنسيق والتشاور معها سياسيا إزاء مختلف القضايا الإقليمية والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، والذي يعد أحد أهم التحديات المشتركة.
من جانبه، أكد رئيس وزراء باكستان عمق العلاقات التي تجمع البلدين والشعبين الصديقين، مشيدا بالإنجازات التي شهدتها مصر خلال الفترة الماضية في مختلف المجالات، لا سيما على صعيد مكافحة الإرهاب والإصلاح الاقتصادي والمشروعات القومية الكبرى الجاري تنفيذها بهدف تحقيق التنمية الشاملة. كما تم استعراض آخر المستجدات
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السيسي ورئيس جامبيا

السيسي لرئيس جامبيا: مستعدون لدعمكم في مجال الزراعة

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية جامبيا، آداما بارو، وذلك بمقر إقامته في مكة المكرمة. وقال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس أعرب عن اعتزاز مصر بالعلاقات الأخوية المتميزة التي تربطها بشقيقتها جامبيا في مختلف المجالات السياسية والثقافية والدينية، مؤكدا حرص مصر على العمل على تعزيز التعاون بين البلدين في شتى المجالات، ومنوها باستعداد مصر الكامل لدعم جامبيا في مختلف المجالات في إطار الحرص علي تعزيز التعاون الثنائي ونقل الخبرة المصرية في مجال الزراعة واستصلاح الأراضي.
النقيب عمر ياسر عبد العظيم

شهيد يودع شهيدا.. عمر نعى المسلمى فلحق به بعد شهرين

«شهيد يودع شهيدا».. هذا هو حال النقيب شهيد عمر ياسر عبد العظيم، الذى كان قد نعى صديقه وابن مدينته النقيب أحمد المسلمى، معاون مباحث مركز شرطة بلبيس، الذى استشهد فى مارس الماضى على يد أحد العناصر الإجرامية أثناء مأمورية لضبط والده. ففى رثاء صديقه المسلمى كتب عمر: «الله يرحمك يا أحمد وجعت قلبنا كلنا.. فى الجنة يا شهيد»، ليلحق به اليوم بعد مضى شهرين، وبطريقة تشبه إلى حد كبير تلك الطريقة التى استشهد بها الأول، فكلاهما استشهد بأيادٍ غادرة من عناصر إجرامية، أثناء القيام بواجبهم الوطنى.
الشرطة الأمريكية - أرشيفية

إصابة 11 شخصا في إطلاق نار بولاية فرجينيا الأمريكية

قالت الشرطة الأمريكية إن أشخاص عدة أصيبوا في إطلاق نار بمركز البلدية في فرجينيا بيتش، بولاية فرجينيا، وإن السلطات احتجزت مشتبهًا به. وبحسب «سكاي نيوز عربية»، قالت إدارة شرطة فرجينيا بيتش في سلسلة تغريدات على موقع التغريدات القصيرة «تويتر» إن شخصًا أطلق النار في المبنى رقم 2 بمركز البلدية ونصحت الناس بتجنب المنطقة. ونقلت وكالة «رويترز» عن قائد الشرطة بولاية فرجينيا ما أعلنه بشأن مقتل 11 شخصًا في حادث إطلاق النار بمركز البلدية بمنطقة فرجينيا بيتش.
عبد الفتاح السيسى (3)

السيسي: لن نقبل بالسكوت عن العنف وإلصاقه بالإسلام

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى إن مصر تحرص على المشاركة بفعالية فى كل المبادرات التى تطلقها منظمة التعاون الإسلامى إيمانا بحجم المسئولية والتحديات التى تتطلب وحدة الصف لمواجهة الموجة غير المسبوقة من التوتر السياسى والأمنى التى تجتاح العالم الإسلامى وتحوله من فضاء رحب إلى ساحة استقطاب ومصدر إساءة لديننا ومجتمعاتنا. وأضاف السيسى، خلال كلمته فى أعمال القمة الإسلامية، بمكة المكرمة، أن ظاهرة الإرهاب وانتشار خطاب الكراهية تأتى على رأس التحديات التى تواجه عالمنا الإسلامى والإنسانية، وهو ما يتطلب تكاتف الدول الإسلامية للقضاء على الإرهاب ومكافحة التطرف.
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شهادات قناة السويس| موعد استحقاقها وطريقة صرف المبلغ

في عام 2014، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارا بقانون بشأن شهادات استثمار وتنمية قناة السويس، نص على أن "تعهد هيئة قناة السويس -بضمان وزارة المالية- إلى كل من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك القاهرة، وبنك قناة السويس، بإصدار شهادات استثمار متعددة الفئات، تستغل حصيلتها في تمويل تطوير وتنمية قناة السويس، وأن يتم إيداع حصيلة تلك الشهادات في حساب الهيئة لدى البنك المركزي المصري، على أن يتم الخصم على هذا الحساب في حالات الاسترداد، وصرف العائد، والاستحقاق".
السيسى يستقبل رئيس مجلس الشيوخ الكندي (2)

السيسي: نثمن دور كندا الداعم لتنمية مصر

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، جورج فوري رئيس مجلس الشيوخ الكندي، بحضور الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، والقائم بأعمال سفارة كندا بالقاهرة. وصرح السفير بسام راضى المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن السيسي أعرب عن ترحيبه بزيارة رئيس مجلس الشيوخ الكندي لمصر، مؤكدا الحرص على تعزيز علاقات التعاون بين مصر وكندا في جميع المجالات خاصة على الصعيد البرلماني، ومثمنا مسيرة العلاقات الثنائية البناءة بين البلدين على مدار عقود ممتدة، وكذلك دور كندا الداعم لعملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر.
اجتماع-السيسى-لضبط-الاسواق

السيسي يجتمع بـ13 قيادة.. ويوجه بضبط الأسواق

عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، اجتماعا، ضم رئيس مجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي، ووزراء: الدفاع، الخارجية، البترول والثروة المعدنية، العدل، التموين والتجارة الداخلية، المالية، الداخلية، ورؤساء: المخابرات العامة، هيئة قناة السويس، هيئة الرقابة الإدارية، بجانب مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني. وصرح السفير بسام راضى المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول متابعة جهود الحكومة في توفير السلع الأساسية اللازمة للمواطنين خلال شهر رمضان بالكميات والأسعار المناسبة، وإتاحتها في مختلف محافظات الجمهورية.
عبد الفتاح السيسى (2)

السيسي: دي بلدي وهحميها.. شوفوا الشعوب راحت

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي: "أنا معنديش حاجة أخبيها، ولا أخاف منها، ديه بلدي وأنا هحميها، فإحنا لن نتوانى عن حمايتها والحفاظ عليها، وأرجوا لما نيجي نتكلم عن مصر، نحطها في سياق المنطقة اللي إحنا عايشينا فيها، وشوفوا الشعوب راحت فين وبتروح فين، مين كان هيقف جانبا ويوفر لـ100 مليون دول متطلباتهم، وأنا بتكلم بمنتهى الصراحة، مين كان هيعوض علينا التأخير والنقص لحالة عدم الاستقرار، مع الوضع في الاعتبار إننا كنا متأخرين أوي قبل كده، الناس هتتكلم بس وتطبطب علينا بالكلام، لكن ماحدش هايجي يقولك طيب تعالى نعوض بقى الخسارة اللي أنتوا خسرتوها".
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