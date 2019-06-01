السيسي يستقبل رئيس وزراء باكستان في مقر إقامته بمكة

تحرير:التحرير ٠١ يونيو ٢٠١٩ - ٠٥:٢٤ ص

السيسي ورئيس وزراء باكستان

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس وزراء باكستان، عمران خان، بمقر إقامته في مكة المكرمة. وقال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس أشاد بالعلاقات التاريخية الثابتة التي تجمع بين البلدين، معربا عن تطلعه لتطوير التعاون الثنائي مع باكستان في مختلف المجالات، خاصة التجارية، فضلا عن الحرص على تعزيز التنسيق والتشاور معها سياسيا إزاء مختلف القضايا الإقليمية والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، والذي يعد أحد أهم التحديات المشتركة.

من جانبه، أكد رئيس وزراء باكستان عمق العلاقات التي تجمع البلدين والشعبين الصديقين، مشيدا بالإنجازات التي شهدتها مصر خلال الفترة الماضية في مختلف المجالات، لا سيما على صعيد مكافحة الإرهاب والإصلاح الاقتصادي والمشروعات القومية الكبرى الجاري تنفيذها بهدف تحقيق التنمية الشاملة. كما تم استعراض آخر المستجدات