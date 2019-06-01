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السيسي لرئيس جامبيا: مستعدون لدعمكم في مجال الزراعة

تحرير:التحرير ٠١ يونيو ٢٠١٩ - ٠٥:٤٠ ص
السيسي ورئيس جامبيا
السيسي ورئيس جامبيا
استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية جامبيا، آداما بارو، وذلك بمقر إقامته في مكة المكرمة. وقال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس أعرب عن اعتزاز مصر بالعلاقات الأخوية المتميزة التي تربطها بشقيقتها جامبيا في مختلف المجالات السياسية والثقافية والدينية، مؤكدا حرص مصر على العمل على تعزيز التعاون بين البلدين في شتى المجالات، ومنوها باستعداد مصر الكامل لدعم جامبيا في مختلف المجالات في إطار الحرص علي تعزيز التعاون الثنائي ونقل الخبرة المصرية في مجال الزراعة واستصلاح الأراضي.
من جانبه، أعرب الرئيس الجامبي عن تقديره وشكره العميق للرئيس السيسي وللحكومة المصرية، لدعم بلاده بإقامة مشروعات تنموية بها، مشيرا إلى تطلع بلاده لتطوير العلاقات الثنائية مع مصر على مختلف الأصعدة، لا سيما في مجالات التبادل التجاري وجذب الاستثمارات المصرية المباشرة والدعم الفني، ومشيدا في هذا الصدد بالجهود
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السيسي ورئيس وزراء باكستان

السيسي يستقبل رئيس وزراء باكستان في مقر إقامته بمكة

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس وزراء باكستان، عمران خان، بمقر إقامته في مكة المكرمة. وقال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس أشاد بالعلاقات التاريخية الثابتة التي تجمع بين البلدين، معربا عن تطلعه لتطوير التعاون الثنائي مع باكستان في مختلف المجالات، خاصة التجارية، فضلا عن الحرص على تعزيز التنسيق والتشاور معها سياسيا إزاء مختلف القضايا الإقليمية والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، والذي يعد أحد أهم التحديات المشتركة.
النقيب عمر ياسر عبد العظيم

شهيد يودع شهيدا.. عمر نعى المسلمى فلحق به بعد شهرين

«شهيد يودع شهيدا».. هذا هو حال النقيب شهيد عمر ياسر عبد العظيم، الذى كان قد نعى صديقه وابن مدينته النقيب أحمد المسلمى، معاون مباحث مركز شرطة بلبيس، الذى استشهد فى مارس الماضى على يد أحد العناصر الإجرامية أثناء مأمورية لضبط والده. ففى رثاء صديقه المسلمى كتب عمر: «الله يرحمك يا أحمد وجعت قلبنا كلنا.. فى الجنة يا شهيد»، ليلحق به اليوم بعد مضى شهرين، وبطريقة تشبه إلى حد كبير تلك الطريقة التى استشهد بها الأول، فكلاهما استشهد بأيادٍ غادرة من عناصر إجرامية، أثناء القيام بواجبهم الوطنى.
الشرطة الأمريكية - أرشيفية

إصابة 11 شخصا في إطلاق نار بولاية فرجينيا الأمريكية

قالت الشرطة الأمريكية إن أشخاص عدة أصيبوا في إطلاق نار بمركز البلدية في فرجينيا بيتش، بولاية فرجينيا، وإن السلطات احتجزت مشتبهًا به. وبحسب «سكاي نيوز عربية»، قالت إدارة شرطة فرجينيا بيتش في سلسلة تغريدات على موقع التغريدات القصيرة «تويتر» إن شخصًا أطلق النار في المبنى رقم 2 بمركز البلدية ونصحت الناس بتجنب المنطقة. ونقلت وكالة «رويترز» عن قائد الشرطة بولاية فرجينيا ما أعلنه بشأن مقتل 11 شخصًا في حادث إطلاق النار بمركز البلدية بمنطقة فرجينيا بيتش.
عبد الفتاح السيسى (3)

السيسي: لن نقبل بالسكوت عن العنف وإلصاقه بالإسلام

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى إن مصر تحرص على المشاركة بفعالية فى كل المبادرات التى تطلقها منظمة التعاون الإسلامى إيمانا بحجم المسئولية والتحديات التى تتطلب وحدة الصف لمواجهة الموجة غير المسبوقة من التوتر السياسى والأمنى التى تجتاح العالم الإسلامى وتحوله من فضاء رحب إلى ساحة استقطاب ومصدر إساءة لديننا ومجتمعاتنا. وأضاف السيسى، خلال كلمته فى أعمال القمة الإسلامية، بمكة المكرمة، أن ظاهرة الإرهاب وانتشار خطاب الكراهية تأتى على رأس التحديات التى تواجه عالمنا الإسلامى والإنسانية، وهو ما يتطلب تكاتف الدول الإسلامية للقضاء على الإرهاب ومكافحة التطرف.
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عبد الفتاح السيسى (3)

السيسي: لن نقبل بالسكوت عن العنف وإلصاقه بالإسلام

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى إن مصر تحرص على المشاركة بفعالية فى كل المبادرات التى تطلقها منظمة التعاون الإسلامى إيمانا بحجم المسئولية والتحديات التى تتطلب وحدة الصف لمواجهة الموجة غير المسبوقة من التوتر السياسى والأمنى التى تجتاح العالم الإسلامى وتحوله من فضاء رحب إلى ساحة استقطاب ومصدر إساءة لديننا ومجتمعاتنا. وأضاف السيسى، خلال كلمته فى أعمال القمة الإسلامية، بمكة المكرمة، أن ظاهرة الإرهاب وانتشار خطاب الكراهية تأتى على رأس التحديات التى تواجه عالمنا الإسلامى والإنسانية، وهو ما يتطلب تكاتف الدول الإسلامية للقضاء على الإرهاب ومكافحة التطرف.
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مبادرات الرئيس السيسي الصحية في اجتماع بالاتحادية

اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم مع الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واللواء طبيب بهاء الدين زيدان مدير مجمع الجلاء الطبي للقوات المسلحة. وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول استعراض الموقف الخاص بعدد من ملفات التعاون في القطاع الصحي مع القارة الإفريقية.
عبد-الحليم-قنديل

بقرار رئاسي.. عفو صحي عن الصحفي عبد الحليم قنديل

حصل الكاتب الصحفى عبد الحليم قنديل على عفو صحى بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسى رقم 232 لسنة 2019، الذى يقضى بالعفو عن 560 من المحكوم عليهم، ومن بينهم قنديل. ونشرت الجريدة الرسمية، فى عددها الذى حمل رقم 20، قرار رئيس الجمهورية، والذى تضمنت مادته الأولى أن يعفى عن العقوبة الأصلية أو ما تبقى منها، وعن العقوبة التبعية المحكوم بها على 560 محكوما عليهم، الواردة أسماؤهم وأرقام قضاياهم بالكشوف المرفقة بالقرار، أولهم شيماء أحمد سعد أحمد حسن، وآخرهم أحمد محمد محمود أبو الفتوح، وذلك ما لم يكن أى منهم محكوما عليه فى قضايا أخرى.
الإفراج عن سجناء

السيسي يصدر قرارا جمهوريا بالعفو عن 560 سجينا

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى قرارًا جمهوريًا بالعفو عن 560 من المحكوم عليهم. ونشرت الجريدة الرسمية، فى عددها الذى حمل رقم 20، قرار الرئيس رقم 232 لسنة 2019، والذى تضمنت مادته الأولى أن يعفى عن العقوبة الأصلية أو ما تبقى منها، وعن العقوبة التبعية المحكوم بها على 560 محكوما عليهم، الواردة أسماؤهم وأرقام قضاياهم بالكشوف المرفقة بالقرار، أولهم شيماء أحمد سعد أحمد حسن، وآخرهم أحمد محمد محمود أبو الفتوح، وذلك ما لم يكن أى منهم محكوما عليه فى قضايا أخرى.
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