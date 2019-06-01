السيسي لرئيس جامبيا: مستعدون لدعمكم في مجال الزراعة

تحرير:التحرير ٠١ يونيو ٢٠١٩ - ٠٥:٤٠ ص

السيسي ورئيس جامبيا

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية جامبيا، آداما بارو، وذلك بمقر إقامته في مكة المكرمة. وقال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس أعرب عن اعتزاز مصر بالعلاقات الأخوية المتميزة التي تربطها بشقيقتها جامبيا في مختلف المجالات السياسية والثقافية والدينية، مؤكدا حرص مصر على العمل على تعزيز التعاون بين البلدين في شتى المجالات، ومنوها باستعداد مصر الكامل لدعم جامبيا في مختلف المجالات في إطار الحرص علي تعزيز التعاون الثنائي ونقل الخبرة المصرية في مجال الزراعة واستصلاح الأراضي.

من جانبه، أعرب الرئيس الجامبي عن تقديره وشكره العميق للرئيس السيسي وللحكومة المصرية، لدعم بلاده بإقامة مشروعات تنموية بها، مشيرا إلى تطلع بلاده لتطوير العلاقات الثنائية مع مصر على مختلف الأصعدة، لا سيما في مجالات التبادل التجاري وجذب الاستثمارات المصرية المباشرة والدعم الفني، ومشيدا في هذا الصدد بالجهود