بعد انتهاء القمة الإسلامية.. السيسي يغادر جدة

تحرير:وكالات ٠١ يونيو ٢٠١٩ - ٠٥:٥٢ ص

السيسي يغادر جدة

غادر الرئيس عبد الفتاح السيسي، جدة، اليوم السبت، عقب مشاركته في القمة العربية الطارئة، والقمة الإسلامية الرابعة عشرة لمنظمة التعاون الإسلامي اللتين عقدتا بمكة المكرمة. وبحسب وكالة الأنباء السعودية «واس»، كان في وداع الرئيس السيسي بمطار الملك عبد العزيز الدولي، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية، ومندوب المملكة الدائم لدى جامعة الدول العربية أسامة بن أحمد نقلي, وسفير جمهورية مصر العربية لدى المملكة ناصر حمدي، ومندوب عن المراسم الملكية.

وشارك الرئيس، فى القمة الإسلامية التى عقدت فى الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، وقال فى كلمته إن مصر تحرص على المشاركة بفعالية فى كل المبادرات التى تطلقها منظمة التعاون الإسلامى إيمانا بحجم المسئولية والتحديات التى تتطلب وحدة الصف لمواجهة الموجة غير المسبوقة من التوتر السياسى والأمنى التى تجتاح العالم