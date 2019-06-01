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بعد انتهاء القمة الإسلامية.. السيسي يغادر جدة

تحرير:وكالات ٠١ يونيو ٢٠١٩ - ٠٥:٥٢ ص
السيسي يغادر جدة
السيسي يغادر جدة
غادر الرئيس عبد الفتاح السيسي، جدة، اليوم السبت، عقب مشاركته في القمة العربية الطارئة، والقمة الإسلامية الرابعة عشرة لمنظمة التعاون الإسلامي اللتين عقدتا بمكة المكرمة. وبحسب وكالة الأنباء السعودية «واس»، كان في وداع الرئيس السيسي بمطار الملك عبد العزيز الدولي، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية، ومندوب المملكة الدائم لدى جامعة الدول العربية أسامة بن أحمد نقلي, وسفير جمهورية مصر العربية لدى المملكة ناصر حمدي، ومندوب عن المراسم الملكية.
وشارك الرئيس، فى القمة الإسلامية التى عقدت فى الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، وقال فى كلمته إن مصر تحرص على المشاركة بفعالية فى كل المبادرات التى تطلقها منظمة التعاون الإسلامى إيمانا بحجم المسئولية والتحديات التى تتطلب وحدة الصف لمواجهة الموجة غير المسبوقة من التوتر السياسى والأمنى التى تجتاح العالم
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السيسي: لن نقبل بالسكوت عن العنف وإلصاقه بالإسلام

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى إن مصر تحرص على المشاركة بفعالية فى كل المبادرات التى تطلقها منظمة التعاون الإسلامى إيمانا بحجم المسئولية والتحديات التى تتطلب وحدة الصف لمواجهة الموجة غير المسبوقة من التوتر السياسى والأمنى التى تجتاح العالم الإسلامى وتحوله من فضاء رحب إلى ساحة استقطاب ومصدر إساءة لديننا ومجتمعاتنا. وأضاف السيسى، خلال كلمته فى أعمال القمة الإسلامية، بمكة المكرمة، أن ظاهرة الإرهاب وانتشار خطاب الكراهية تأتى على رأس التحديات التى تواجه عالمنا الإسلامى والإنسانية، وهو ما يتطلب تكاتف الدول الإسلامية للقضاء على الإرهاب ومكافحة التطرف.
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الملك سلمان: انحسار فرص العيش الآمن للمسلمين «مؤلم»

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الملك سلمان يشكر أردوغان في بدء القمة الإسلامية

وجه العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، الشكر للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، على رئاسته للقمة الإسلامية الثالثة عشرة. وانطلقت مساء الجمعة، بمكة المكرمة، أعمال القمة الإسلامية الرابعة عشرة تحت شعار "يد بيد نحو المستقبل" بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي. والقمة الإسلامية تأتي في أعقاب قمتين طارئتين للدول الأعضاء في جامعة الدول العربية، ومجلس التعاون الخليجي، استضافتهما مكة، أمس. والقمة الإسلامية المقرر عقدها مساء الجمعة، ستناقش القضايا والتحديات التى تواجه العالم الإسلامى، وأبرزها تطورات القضية الفلسطينية.
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