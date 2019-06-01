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قضية فلسطين وإدانة الإرهاب.. بيان ختام القمة الإسلامية

تصدرت القضية الفلسطينية وإدانة الاعتداءات الإرهابية بنود البيان الختامى الصادر عن القمة الإسلامية الرابعة عشرة لمنظمة التعاون الإسلامي التى عقدت بمكة المكرمة.
تحرير:وكالات ٠١ يونيو ٢٠١٩ - ٠٤:٠٠ ص
القمة الإسلامية الرابعة عشرة
القمة الإسلامية الرابعة عشرة
انتهت أعمال القمة الإسلامية الرابعة عشرة لمنظمة التعاون الإسلامي التى عقدت بمكة المكرمة. وصدر عن القمة بيان ختامى تحت عنوان «إعلان مكة المكرمة»، جاء فيه: نحن ملوك ورؤساء وأمراء الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي المجتمعين في الدورة الرابعة عشرة لمؤتمر القمة الإسلامي المنعقدة في مكة المكرمة بتاريخ 26 رمضان المبارك 1440هـ الموافق 31 مايو 2019م، نحمد الله ونشكره أن جمعنا في هذا الشهر المبارك وأن سخر لنا أن نجتمع في البلد الحرام مكة المكرمة قرب الكعبة المشرفة حيث انطلقت رسالة الإسلام التي أرست أسس العدل والسلام.
وإننا إذ نشدد على المبادئ السامية للرسالة الخالدة التي انطلقت من ربوع هذا المكان المقدس والتي عززت القيم والمبادئ الإسلامية التي تدعو للترابط بين الشعوب الإسلامية وتعاونها لتحقيق العدل والحق والمساواة والإحسان والوحدة والتضامن وتنهى عن الاستبداد والفرقة والتناحر. وإذ نستذكر الأهداف والمبادئ الأساسية
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تركيا في قمة مكة: القضية الفلسطينية في خطر

أعلن وزير الخارجية التركي تشاوش أوغلو، رفض دول منظمة التعاون الإسلامي، أي "صفقة سلام" لا تنص على إنشاء دولة فلسطينية على حدود 1967. وقال وزير الخارجية التركي، في كلمة له خلال القمة الإسلامية الـ14 لدول منظمة التعاون الإسلامي، التي تجرى في مكة المكرمة، مساء الجمعة: "القضية الفلسطينية في خطر"، مشددا أنه "على الفلسطينيين تخطي الانقسامات". وتابع : "‎نواجه تحديات تحاول فرض واقع جديد أمام القضية الفلسطينية"، مشيرا إلى دعم بلاده للقضية الفلسطينية عبر الوسائل السياسية والدبلوماسية.
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الملك سلمان: انحسار فرص العيش الآمن للمسلمين «مؤلم»

قال العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز: "إنه من المؤلم أن يشكلَ المسلمون النسبةَ الأعلى بين النازحينَ واللاجئين على مستوى العالم جراء الاضطراباتِ والحروب وانحسارِ فرص العيشِ الآمنِ الكريم في بلدانهم". وأضاف الملك سلمان خلال افتتاحه فعاليات القمة الإسلامية، مساء الجمعة "نأمل أن تحقق القمة للدول الإسلامية ما تصبو إليه الشعوب من تقدم وازدهار"، مضيفا "فلسطين هي قضيتنا الأولى حتى يحصل الفلسطينيون على حقوقهم". وشدد على "الرفض القاطع لأي إجراءات من شأنها المساس بوضع مدينة القدس الشريف".
رجب-طيب-اردوغان-رئيس-تركيا-22

الملك سلمان يشكر أردوغان في بدء القمة الإسلامية

وجه العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، الشكر للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، على رئاسته للقمة الإسلامية الثالثة عشرة. وانطلقت مساء الجمعة، بمكة المكرمة، أعمال القمة الإسلامية الرابعة عشرة تحت شعار "يد بيد نحو المستقبل" بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي. والقمة الإسلامية تأتي في أعقاب قمتين طارئتين للدول الأعضاء في جامعة الدول العربية، ومجلس التعاون الخليجي، استضافتهما مكة، أمس. والقمة الإسلامية المقرر عقدها مساء الجمعة، ستناقش القضايا والتحديات التى تواجه العالم الإسلامى، وأبرزها تطورات القضية الفلسطينية.
القمة-الاسلامية-فى-مكة (2)

توافد الرؤساء العرب لحضور القمة الإسلامية بمكة (فيديو)

يستقبل الملك سلمان بن عبد العزيز، خادم الحرمين الشريفين، رؤساء وملوك الدول العربية والإسلامية، مساء الجمعة، الذين يتوافدون إلى مقر قصر الصفا في مدينة مكة المكرمة، لحضور القمة الإسلامية لدول منظمة التعاون الإسلامى تحت شعار" يداً بيد نحو المستقبل. وتبدأ مساء اليوم أعمال القمة الإسلامية الرابعة عشرة، تحت شعار "يداً بيد نحو المستقبل"، بمكة المكرمة، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي وقادة الدول الإسلامية، بالتزامن مع قرب احتفال منظمة التعاون الإسلامي بذكرى مرور نصف قرن على تأسيسها، وذلك فى سبتمبر المقبل.
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وزير-الخارجية-التركي-جاويش-أوغلو

تركيا في قمة مكة: القضية الفلسطينية في خطر

أعلن وزير الخارجية التركي تشاوش أوغلو، رفض دول منظمة التعاون الإسلامي، أي "صفقة سلام" لا تنص على إنشاء دولة فلسطينية على حدود 1967. وقال وزير الخارجية التركي، في كلمة له خلال القمة الإسلامية الـ14 لدول منظمة التعاون الإسلامي، التي تجرى في مكة المكرمة، مساء الجمعة: "القضية الفلسطينية في خطر"، مشددا أنه "على الفلسطينيين تخطي الانقسامات". وتابع : "‎نواجه تحديات تحاول فرض واقع جديد أمام القضية الفلسطينية"، مشيرا إلى دعم بلاده للقضية الفلسطينية عبر الوسائل السياسية والدبلوماسية.
الملك-سلمان

الملك سلمان: انحسار فرص العيش الآمن للمسلمين «مؤلم»

قال العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز: "إنه من المؤلم أن يشكلَ المسلمون النسبةَ الأعلى بين النازحينَ واللاجئين على مستوى العالم جراء الاضطراباتِ والحروب وانحسارِ فرص العيشِ الآمنِ الكريم في بلدانهم". وأضاف الملك سلمان خلال افتتاحه فعاليات القمة الإسلامية، مساء الجمعة "نأمل أن تحقق القمة للدول الإسلامية ما تصبو إليه الشعوب من تقدم وازدهار"، مضيفا "فلسطين هي قضيتنا الأولى حتى يحصل الفلسطينيون على حقوقهم". وشدد على "الرفض القاطع لأي إجراءات من شأنها المساس بوضع مدينة القدس الشريف".
رجب-طيب-اردوغان-رئيس-تركيا-22

الملك سلمان يشكر أردوغان في بدء القمة الإسلامية

وجه العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، الشكر للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، على رئاسته للقمة الإسلامية الثالثة عشرة. وانطلقت مساء الجمعة، بمكة المكرمة، أعمال القمة الإسلامية الرابعة عشرة تحت شعار "يد بيد نحو المستقبل" بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي. والقمة الإسلامية تأتي في أعقاب قمتين طارئتين للدول الأعضاء في جامعة الدول العربية، ومجلس التعاون الخليجي، استضافتهما مكة، أمس. والقمة الإسلامية المقرر عقدها مساء الجمعة، ستناقش القضايا والتحديات التى تواجه العالم الإسلامى، وأبرزها تطورات القضية الفلسطينية.
القمة-الاسلامية-فى-مكة (2)

توافد الرؤساء العرب لحضور القمة الإسلامية بمكة (فيديو)

يستقبل الملك سلمان بن عبد العزيز، خادم الحرمين الشريفين، رؤساء وملوك الدول العربية والإسلامية، مساء الجمعة، الذين يتوافدون إلى مقر قصر الصفا في مدينة مكة المكرمة، لحضور القمة الإسلامية لدول منظمة التعاون الإسلامى تحت شعار" يداً بيد نحو المستقبل. وتبدأ مساء اليوم أعمال القمة الإسلامية الرابعة عشرة، تحت شعار "يداً بيد نحو المستقبل"، بمكة المكرمة، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي وقادة الدول الإسلامية، بالتزامن مع قرب احتفال منظمة التعاون الإسلامي بذكرى مرور نصف قرن على تأسيسها، وذلك فى سبتمبر المقبل.
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