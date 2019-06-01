«لطيف حار شديد الحرارة».. تعرف على طقس 27 رمضان

٠١ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:٠٠ ص

طقس 27 رمضان

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم السبت طقس لطيف على السواحل الشمالية حار على الوجه البحرى والقاهرة شديد الحرارة على باقى الأنحاء نهارا، لطيف ليلا، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد. كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على جنوب سيناء وشمال الصعيد كما تنشط على خليج السويس والبحر الاحمر مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك. وبالنسبة لحالة البحر المتوسط؛ تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية. وبالنسبة لحالة البحر الأحمر؛ تكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم: الصغرى العظمى القاهرة 22 37 شبين الكوم 21 36 طنطا 21 35 دمنهور 21 32 الإسكندرية 22 30 بلطيم 21 30 مطروح 20 27 السلوم 19 29 سيوة 23 37 بورسعيد 22 29 دمياط 22 29 الزقازيق 18 37 الاسماعيلية 19 37 السويس 20 36 العريش 18 31 رفح 18 31 رأس سدر 22