جريمة

«اقتحام الحدود وبيت المقدس» أبرز محاكمات السبت

الجنايات تحاكم 37 متهمًا بتدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية وقطع الطرق والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم
تحرير:سماح عوض الله ٠١ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:٠٤ ص
الشهيد هشام بركات النائب العام الراحل
الشهيد هشام بركات النائب العام الراحل
يمر قطار المحاكمات، اليوم السبت، بقائمة حافلة بالمحطات المهمة والمعروفة إعلاميا، تتقدمها إعادة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي وآخرين في اقتحام الحدود الشرقية والسجون، وتأتى إعادة محاكمة المتهمين بعدما ألغت محكمة النقض في نوفمبر قبل الماضي، الأحكام الصادرة بإعدام كل من الرئيس الأسبق محمد مرسي ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية، ونائبه رشاد البيومي، ومحيي حامد عضو مكتب الإرشاد ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل والقيادي الإخواني عصام العريان، ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد، وقررت «النقض» إعادة محاكمتهم.
أنصار بيت المقدس  تواصل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، محاكمة المتهمين في قضية "أنصار بيت المقدس"، لاتهامهم بارتكاب جرائم تأسيس وتولي القيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين
اقرأ المزيد
تمثيل-جريمة-قتل-سائق-توك-توك-بالبحيرة (3)

مصرع طفل دهسه «توك توك» أمام منزله بالبدرشين

تكثف قوات المباحث بالبدرشين جهودها، للقبض على سائق «توك توك» كان يقود دراجته النارية بسرعة كبيرة بدائرة قسم شرطة البدرشين، وصدم طفلا كان يلهو فى الشارع أمام منزله، يبلغ من العمر 3 سنوات، وتسبب فى مصرعه على الفور، وفر السائق هاربًا خوفًا من فتك الأهالي به، بينما صرحت النيابة العامة بدفن جثمان الطفل، مع طلب تحريات رجال المباحث للتحقق من وفاته على النحو الوارد فى محضر الشرطة، دون شبهة فى جريمة جنائية. تلقى ضباط مباحث قسم شرطة البدرشين إشارة من المستشفى تفيد وصول طفل، 3 سنوات، جثة هامدة وبه إصابات ظاهرية.
متهم-بحيازة-هيروين

«زبايني أغنياء».. اعترافات تاجر هيروين بالحوامدية

تمكن ضباط قسم شرطة الحوامدية من ضبط عاطل بتهمة الاتجار في المخدرات، إذ تم ضبطه وبحوزته 60 تذكرة هيروين، وحُرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات، واعترف المتهم أمام جهات التحقيق بأنه تخصص فى الاتجار في مخدر الهيروين، بسبب ارتفاع قيمته، لأن نسبة المكسب من بيعه أكبر من الحشيش، لكون متعاطيه من الأثرياء، وأضاف أنه كان يستعد لترويج الكمية المضبوطة بحوزته على عملائه، مع زيادة الإقبال على شراء المخدر خلال تلك الأيام بسبب اقتراب حلول عيد الفطر، وأرشد المتهم عن مصدر حصوله على المواد المخدرة.
حريق-الراشدة

حريق جديد في مزرعة نخيل بقرية الراشدة

شب، قبل قليل، حريق فى إحدى مزارع النخيل بقرية الراشدة التابعة لمركز الداخلة، فى محافظة الوادى الجديد، ويحاول رجال الإطفاء السيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى أماكن مجاورة. تلقى اللواء محمد كمال، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الوادى الجديد، إخطارا من إدارة الحماية المدنية، بشأن اشتعال النيران فى مزرعة نخيل بقرية الراشدة التابعة لمركز الداخلة. على الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحريق، وتم الدفع بسيارات الحماية المدنية ورجال الإطفاء للسيطرة عليه.
النقيب عمر ياسر عبد العظيم

استشهاد ضابط شرطة أثناء مطاردة لصوص بالشرقية

استشهد النقيب عمر ياسر عبدالعظيم، معاون مباحث مركز شرطة أبو حماد، التابع لمديرية أمن الشرقية، منذ قليل، إثر تبادل لإطلاق النيران مع لصوص، مجهولى الهوية، وذلك بعدما تمكنوا من سرقة سيارة أحد المواطنين بطريق بلبيس – أبوحماد، وتم التحفظ على الجثمان بمشرحة مستشفى بلبيس المركزي، تحت تصرف النيابة العامة، التي أُخطرت للتحقيق فى الواقعة، فيما أشارت التحريات الأولية إلى استشهاد الضابط حال نزوله من سيارة الشرطة لملاحقة المتهمين، وجارٍ ضبط الجُناة وتقديمهم للمحاكمة.
اقرأ المزيد من الأخبار
محمد-مرسي (5)

«تخابر مرسي وبيت المقدس» أبرز محاكمات الخميس

يمر قطار المحاكمات، اليوم الخميس، بالعديد من القضايا المعروفة إعلاميا، تتقدمها محاكمة المعزول محمد مرسى و23 متهمًا من قيادات وعناصر جماعة الإخوان، فى قضية اتهامهم بارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومى، والتنسيق مع تنظيمات العنف المسلح داخل مصر وخارجها بقصد الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية، والمعروفة بـ"التخابر مع حماس"، ومن المنتظر النطق بالحكم على 6 متهمين، بينهم موظفون بالبنك الأهلي المصري بتهمة تقاضي رشوة 3 ملايين جنيه.
محمد-مرسي (1)

«إعفاء الجثامين واقتحام الحدود».. أبرز محاكمات اليوم

يمر قطار المحاكمات بداية الأسبوع، اليوم السبت، بالعديد من القضايا المعروفة إعلاميا، تتقدمها محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي وآخرين، في قضية اقتحام الحدود الشرقية والسجون، ومن المقرر أن تصدر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، الحكم على 5 متهمين، بينهم موظفون بالبنك الأهلى المصرى، بتهمة تقاضى رشوة 3 ملايين جنيه. ويمر قطار المحاكمات بمجلس الدولة، حيث تبدأ محكمة القضاء الإداري نظر أولى جلسات دعوى تطالب بإعفاء نقل جثامين المتوفين من الخارج إلى داخل مصر من أي مصاريف أو رسوم أو التزامات مالية.
شهود-فى-محكمة (1)

«فض رابعة وحسم 2» أبرز محاكمات الأربعاء

يمر قطار المحاكمات اليوم الأربعاء، بالعديد من القضايا المعروفة إعلاميا، ومنها إعادة إجراءات محاكمة 37 متهما في قضية "فض اعتصام رابعة العدوية"، التى تنظرها محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسن فريد، ومنسوب للمتهمين فيها تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية "ميدان هشام بركات حاليا" وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس فى التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم، والشروع فى القتل العمد، وتعمّد تعطيل سير وسائل النقل.
جلسة-محاكمة-فض-اعتصام-رابعة (1)

«ولاية سيناء وحكم أجناد مصر» أبرز محاكمات الثلاثاء

يمر قطار المحاكمات اليوم الثلاثاء، بالعديد من القضايا المعروفة إعلاميا، يتقدمها الطعون المقدمة من 39 طاعنا من متهمي تنظيم أجناد مصر، أمام محكمة النقض على حكم محكمة جنايات الجيزة الصادر 7 ديسمبر 2017، بمعاقبة 13 متهما بإجماع الآراء وبعد موافقة فضيلة المفتي بالإعدام شنقا والمؤبد لـ17 متهمًا، والسجن 15 سنة لمتهمين اثنين والسجن 5 سنوات لـ7 آخرين، والبراءة لـ5 متهمين؛ لاتهامهم بارتكاب جرائم إرهابية بزرع عبوات ناسفة واستهداف الكمائن الأمنية وأقسام الشرطة، ومن المقرر أن تصدر محكمة النقض حكمها فى الطعون بجلسة اليوم.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org