«اقتحام الحدود وبيت المقدس» أبرز محاكمات السبت

الجنايات تحاكم 37 متهمًا بتدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية وقطع الطرق والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم

تحرير:سماح عوض الله ٠١ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:٠٤ ص

يمر قطار المحاكمات، اليوم السبت، بقائمة حافلة بالمحطات المهمة والمعروفة إعلاميا، تتقدمها إعادة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي وآخرين في اقتحام الحدود الشرقية والسجون، وتأتى إعادة محاكمة المتهمين بعدما ألغت محكمة النقض في نوفمبر قبل الماضي، الأحكام الصادرة بإعدام كل من الرئيس الأسبق محمد مرسي ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية، ونائبه رشاد البيومي، ومحيي حامد عضو مكتب الإرشاد ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل والقيادي الإخواني عصام العريان، ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد، وقررت «النقض» إعادة محاكمتهم.

أنصار بيت المقدس تواصل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، محاكمة المتهمين في قضية "أنصار بيت المقدس"، لاتهامهم بارتكاب جرائم تأسيس وتولي القيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين

أنصار بيت المقدس

تواصل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، محاكمة المتهمين في قضية "أنصار بيت المقدس"، لاتهامهم بارتكاب جرائم تأسيس وتولي القيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والتخابر مع منظمة أجنبية، والمتمثلة في حركة حماس "الجناح العسكري لتنظيم جماعة الإخوان"، وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه، وإحراز الأسلحة الآلية والذخائر والمتفجرات.

اغتيال النائب العام

تنظر محكمة جنايات القاهرة إعادة محاكمة المتهم مصطفى محمود، الصادر ضده حكم غيابي بالسجن المشدد 15 سنة لاتهامه بـ"اغتيال النائب العام".

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كانت النيابة وجهت للمتهم وآخرين تهم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها تعطيل الدستور والقوانين، وأسندت النيابة العامة إليهم ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والشروع فيه، وحيازة وإحراز أسلحة نارية مما لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه، والذخيرة التى تستعمل عليها، وحيازة وإحراز مفرقعات "قنابل شديدة الانفجار" وتصنيعها، وإمداد جماعة أسست على خلاف أحكام القانون.

أحداث فض رابعة

تواصل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار حسن فريد، إعادة إجراءات محاكمة 37 متهما في قضية "فض اعتصام رابعة العدوية".

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أسندت النيابة إلى المتهمين اتهامات عديدة، من بينها تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية "ميدان هشام بركات حاليا" وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس فى التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم، والشروع فى القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل.

عصابة للاتجار في المخدرات

أحداث عنف الظاهر

تصدر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، حكمها على محامية وآخرين بتهمة تكوين تشكيل عصابي للاتجار في المخدرات.وكشفت تحقيقات النيابة في القضية رقم 3319 لسنة 2017 جنايات الأميرية، عن أنه في يوم 31 مايو 2017 بدائرة قسم شرطة الأميرية، قام المتهمون علي عدلي عبد اللطيف اليماني، وشهرته "أبو رجيلا" عاطل، وحسين سعد محمد حسن وشهرته حسين الأبيض، صاحب مقهي، وأحمد عاصم عبد الحميد نجم، وأحمد البسطاويس عبده البسطاويس وشهرته أحمد البرعي، عاطل، ووليد البسطاويس عبده البسطاويس، تاجر هواتف محمولة، وشيماء عبد الرحيم رجب عبد الرحيم، محامية، بتشكيل عصابي تخصص في الاتجار في الجواهر المخدرة، بأن تولى أولهم قيادة هذا التشكيل وإدارته، بينما قام المتهم الثاني بتخزين المواد المخدرة، وقام المتهمون الثالث والرابع والخامس بترويج تلك المواد على عملائهم من المتعاطين، مستخدمين في ذلك سيارة السادسة وبمباركتها.تستكمل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، إعادة إجراءات محاكمة المتهمين في "أحداث عنف الظاهر".كانت النيابة قد أسندت للمتهمين وآخرين تم الحكم عليهم، عدة تهم، منها الاشتراك فى تجمهر بغرض الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة، واستعراض القوة والتلويح بالعنف واستخدامهما ضد المجني عليهم بقصد ترويعهم وإلحاق الأذى المادى والمعنوى بهم، والقتل العمد للمواطنين.