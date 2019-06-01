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علامة استفهام 26.. جاسر لم يقتل ويفاجئ رحاب

تحرير:بيتر مجدي ٠١ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:١٧ ص
محمد رجب في علامة استفهام
محمد رجب في علامة استفهام
ما زال الغموض يزداد بمسلسل علامة استفهام رغم مرور 26 حلقة واقترابه من النهاية، فمنذ عدة حلقات طعنت ريم (سلمى حسن) خطيبة الدكتور سامح (هيثم زكي) صديقها هيثم (عمرو رجب)، واتضح أنه ما زال على قيد الحياة، ومنذ عدة حلقات وجد سامح في فيلا همت (نورهان)، جاسر (محمد ناصر) شقيق نوح (محمد رجب) مقتولا، ولهذا السبب هرب نوح من المصحة النفسية مع سامح للبحث عن قاتل جاسر، قبل أن يظهر جاسر في نهاية الحلقة ويفاجئ رحاب (مريهان حسين) بأنه ما زال على قيد الحياة، في نفس الوقت الذي اكتشف فيه نوح أن رحاب ما زالت على قيد الحياة رغم اعتقاده أنه قتلها.
المسلسل تأليف السيناريست إسلام حافظ، الذي يلعب في نفس الوقت دور قنديل، وإخراج سميح النقاش، ويضع علامات استفهام كثيرة حول البشر ومواقفهم المتناقضة، ومن خلال سير الأحداث يبدو كل منهم ضحية وجانيًا، فهو أحيانا شخص خيّر وأحيانا أخرى شرير، وهو مسلسل مختلف كثيرا عن بقية مسلسلات رمضان هذا العام. وشهدت أحداث
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علامة استفهام (25).. فؤاد ومروة يطلبان قتل نوح وجاسر

شهدت الحلقة 25 من «علامة استفهام» تصاعد الأحداث بمسلسل يتسم بالغموض بشكل كبير، وأصاب متابعيه بالحيرة، حيث كشف السيناريست إسلام حافظ والمخرج سميح النقاش عن المزيد من تفاصيل الحدوتة بعدما علم نوح (محمد رجب) أن رحاب (مريهان حسين) التي يحبها قتلت «آلاء» خطيبة جاسر شقيقه، التي صدمتها سيارة في الحلقات الأولى من المسلسل، وقرر نوح مواجهتها، لكنها ألقت الاتهام على قنديل (إسلام حافظ)، وعند إعادة المشهد مرة أخرى بتفاصيل مختلفة اتهمت (جاسر) محمد ناصر، ليظل المشاهدون في دائرة الغموض تلك.
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علامة استفهام 24.. مؤامرة نسائية على نوح

زادت جرعة الغموض في مسلسل "علامة استفهام" للسيناريست إسلام حافظ والمخرج سميح النقاش، بعدما كشفا في نهاية الحلقة 24 عن اجتماع ريم (سلمى حسن) خطيبة سامح، ورحاب (مريهان حسين) حبيبة نوح، والدكتورة همت (نورهان) زوجة طارق علواني، والدكتورة إيمان (إيمان أيوب)، وغنوة، شقيقة ريم، في فيلا جيهان (هبة الأباصيري) صديقة نوح، وقبله لقاء الدكتورة همت مع هيثم (عمرو رجب) الذي طعنته ريم قبل حلقتين واعتقد أنه مات وكان يبحث عن ريم، ما يفتح الباب للتكهنات حول تجمعهن ضد نوح (محمد رجب) وما ستسفر عنه الحلقات المقبلة، خاصة بعدما وقفت الأحداث عند وصول نوح لفيلا جيهان.
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علامة استفهام 23.. حلم عزيزة لنوح يحذره من سامح

ما زال الغموض هو السمة الرئيسية لمسلسل علامة استفهام بعد انتهاء الحلقة 23 من المسلسل برواية عزيزة للحلم التي شاهدته لنوح (محمد رجب) تحذره فيه من سامح (هيثم زكي) طبيبه المعالج في المصحة النفسية التي كان يتواجد بها، وهو بالضبط نفس الحلم الذي شاهدته زوجة صابر ممرض المستشفى الذي انتحر وحذرت فيه سامح من نوح ونفس التحذير الذي طالب كل منهما بالبعد عن الآخر لأنه سيدمر له حياته، ما يضع علامات استفهام حول العلاقة بين نوح وسامح وهل هما وجهان لشخص واحد؟ وما الذي يجمعهم خاصة أن نوح كان على علاقة بريم التي خطبها سامح فيما بعد.
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حلقة 22 «علامة استفهام»... طارق علواني يلتقي برحاب

بعد مرور 22 حلقة من مسلسل «علامة استفهام»، بدأت خيوط الحدوتة المبهمة والغامضة تتجمع لمتابعي المسلسل الذي يدور السرد فيه من خلال 3 طرق، الأولى متعلقة باللحظة التي يعيش فيها نوح الشواف (محمد رجب) أهم شخصيات المسلسل في مصحة للعلاج النفسي والثانية «الفلاش باك»، والثالثة إعادة نفس المشهد بتفاصيل مختلفة، فبعدما قتل شوقي دكتور ربيع، وسعى سامح (هيثم زكي) الطبيب المعالج لنوح لعودة جاسر شقيق نوح من أمريكا، قُتل جاسر واتهم سامح بقتله، فلجأ إلى نوح وهربا معا من المستشفى لإثبات براءة سامح والبحث عن القاتل الحقيقي.
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