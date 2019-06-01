علامة استفهام 26.. جاسر لم يقتل ويفاجئ رحاب

تحرير:بيتر مجدي ٠١ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:١٧ ص

محمد رجب في علامة استفهام

ما زال الغموض يزداد بمسلسل علامة استفهام رغم مرور 26 حلقة واقترابه من النهاية، فمنذ عدة حلقات طعنت ريم (سلمى حسن) خطيبة الدكتور سامح (هيثم زكي) صديقها هيثم (عمرو رجب)، واتضح أنه ما زال على قيد الحياة، ومنذ عدة حلقات وجد سامح في فيلا همت (نورهان)، جاسر (محمد ناصر) شقيق نوح (محمد رجب) مقتولا، ولهذا السبب هرب نوح من المصحة النفسية مع سامح للبحث عن قاتل جاسر، قبل أن يظهر جاسر في نهاية الحلقة ويفاجئ رحاب (مريهان حسين) بأنه ما زال على قيد الحياة، في نفس الوقت الذي اكتشف فيه نوح أن رحاب ما زالت على قيد الحياة رغم اعتقاده أنه قتلها.

المسلسل تأليف السيناريست إسلام حافظ، الذي يلعب في نفس الوقت دور قنديل، وإخراج سميح النقاش، ويضع علامات استفهام كثيرة حول البشر ومواقفهم المتناقضة، ومن خلال سير الأحداث يبدو كل منهم ضحية وجانيًا، فهو أحيانا شخص خيّر وأحيانا أخرى شرير، وهو مسلسل مختلف كثيرا عن بقية مسلسلات رمضان هذا العام. وشهدت أحداث