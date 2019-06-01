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صحف عربية: مكة تنتصر لفلسطين.. ولا مشترين لنفط إيران

الصحف تناولت ترحيب الولايات المتحدة الأمريكية بمبادرة السعودية لاستضافة قمتي مجلس التعاون والجامعة العربية لمناقشة التهديدات الإيرانية في المنطقة
تحرير:وفاء بسيوني ٠١ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:٣٢ ص
صحف عربية
صحف عربية
تصدرت القمة الإسلامية التي احتضنتها مكة، أمس الجمعة، والنتائج التي خرجت بها عناوين الصحف العربية الصادرة صباح اليوم، كما استعرضت الصحف العديد من القضايا الأخرى. في افتتاحيتها ذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" أنه اختتم مؤتمر القمة الـ14 لمنظمة التعاون الإسلامي الذي ترأسه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وكمل نجاحات القمتين العربية والخليجية اللتين سبقتاه، وأدان الأعمال الإرهابية ضد السعودية والإمارات. وجدد خادم الحرمين في كلمة افتتح بها القمة تأكيد أن القضية الفلسطينية "تمثل الركيزة الأساسية لأعمال منظمة التعاون الإسلامي".
وشدد العاهل السعودي على رفضه القاطع لأي إجراءات من شأنها المساس بالوضعين التاريخي والقانوني للقدس الشريف. وأوضحت صحيفة "الجزيرة" أن المؤتمر أكد مجددا مركزية قضية فلسطين وقضية القدس الشريف بالنسبة للأمة الإسلامية، وجدد دعمه المبدئي والمتواصل على المستويات كافةً للشعب الفلسطيني، لنيل حقوقه الوطنية المشروعة
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القمة الإسلامية الرابعة عشرة

قضية فلسطين وإدانة الإرهاب.. بيان ختام القمة الإسلامية

انتهت أعمال القمة الإسلامية الرابعة عشرة لمنظمة التعاون الإسلامي التى عقدت بمكة المكرمة. وصدر عن القمة بيان ختامى تحت عنوان «إعلان مكة المكرمة»، جاء فيه: نحن ملوك ورؤساء وأمراء الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي المجتمعين في الدورة الرابعة عشرة لمؤتمر القمة الإسلامي المنعقدة في مكة المكرمة بتاريخ 26 رمضان المبارك 1440هـ الموافق 31 مايو 2019م، نحمد الله ونشكره أن جمعنا في هذا الشهر المبارك وأن سخر لنا أن نجتمع في البلد الحرام مكة المكرمة قرب الكعبة المشرفة حيث انطلقت رسالة الإسلام التي أرست أسس العدل والسلام.
وزير-الخارجية-التركي-جاويش-أوغلو

تركيا في قمة مكة: القضية الفلسطينية في خطر

أعلن وزير الخارجية التركي تشاوش أوغلو، رفض دول منظمة التعاون الإسلامي، أي "صفقة سلام" لا تنص على إنشاء دولة فلسطينية على حدود 1967. وقال وزير الخارجية التركي، في كلمة له خلال القمة الإسلامية الـ14 لدول منظمة التعاون الإسلامي، التي تجرى في مكة المكرمة، مساء الجمعة: "القضية الفلسطينية في خطر"، مشددا أنه "على الفلسطينيين تخطي الانقسامات". وتابع : "‎نواجه تحديات تحاول فرض واقع جديد أمام القضية الفلسطينية"، مشيرا إلى دعم بلاده للقضية الفلسطينية عبر الوسائل السياسية والدبلوماسية.
الملك-سلمان

الملك سلمان: انحسار فرص العيش الآمن للمسلمين «مؤلم»

قال العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز: "إنه من المؤلم أن يشكلَ المسلمون النسبةَ الأعلى بين النازحينَ واللاجئين على مستوى العالم جراء الاضطراباتِ والحروب وانحسارِ فرص العيشِ الآمنِ الكريم في بلدانهم". وأضاف الملك سلمان خلال افتتاحه فعاليات القمة الإسلامية، مساء الجمعة "نأمل أن تحقق القمة للدول الإسلامية ما تصبو إليه الشعوب من تقدم وازدهار"، مضيفا "فلسطين هي قضيتنا الأولى حتى يحصل الفلسطينيون على حقوقهم". وشدد على "الرفض القاطع لأي إجراءات من شأنها المساس بوضع مدينة القدس الشريف".
رجب-طيب-اردوغان-رئيس-تركيا-22

الملك سلمان يشكر أردوغان في بدء القمة الإسلامية

وجه العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، الشكر للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، على رئاسته للقمة الإسلامية الثالثة عشرة. وانطلقت مساء الجمعة، بمكة المكرمة، أعمال القمة الإسلامية الرابعة عشرة تحت شعار "يد بيد نحو المستقبل" بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي. والقمة الإسلامية تأتي في أعقاب قمتين طارئتين للدول الأعضاء في جامعة الدول العربية، ومجلس التعاون الخليجي، استضافتهما مكة، أمس. والقمة الإسلامية المقرر عقدها مساء الجمعة، ستناقش القضايا والتحديات التى تواجه العالم الإسلامى، وأبرزها تطورات القضية الفلسطينية.
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القمة-الإسلامية

فلسطين وأنشطة إيران على طاولة القمة الإسلامية اليوم

في الثامن عشر من شهر مايو الجاري، وجه العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، الدعوة لقادة وزعماء الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، لحضور أعمال القمة العادية رقم 14، التي تعقد في مدينة مكة المكرمة، اليوم الجمعة. والقمة تأتي في أعقاب قمتين طارئتين للدول الأعضاء في جامعة الدول العربية، ومجلس التعاون الخليجي، استضافتهما مكة، أمس الخميس. القمة الإسلامية المقرر عقدها مساء اليوم، ستناقش عددا من القضايا الرئيسية، أبرزها تطورات القضية الفلسطينية، والأوضاع الراهنة في سوريا واليمن وليبيا والسودان والصومال.
السيسى

قمتان واعتداءات إيران.. تفاصيل زيارة السيسي للسعودية

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، إلى السعودية للمشاركة في القمة العربية الطارئة والقمة الإسلامية بدعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز. وكان في استقبال السيسي، الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، ووفد سعودي، حيث حرص الرئيس السيسي على مصافحة الوفد السعودي الذي جاء لاستقباله في مطار الملك عبدالعزيز بجدة. واستمع الرئيس لشرح مفصل من العقيد تركي المالكي المتحدث باسم التحالف العربي، حول الاعتداءات الإيرانية على المملكة العربية السعودية.
القمة-الإسلامية

إيران والقمة الإسلامية.. مخاوف وإصرار على الحضور

يبدو أن إيران بدأت في البحث عن وسيلة للخروج من عزلتها، فرغم عدم دعوتها من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز لحضور القمة الإسلامية التي تنطلق غدا الجمعة في مكة المكرمة، كشفت طهران عن نيتها حضور القمة. وأعلنت طهران أنها تلقت الدعوة من أمانة منظمة دول التعاون الإسلامي فقط ولم تتلق دعوة من الدول المضيفة، إلا أن عباس عراقجي نائب وزير الخارجية الإيراني كشف عن عزم بلاده المشاركة في قمة منظمة التعاون الإسلامي في مكة لكن ليس على مستوى رفيع. مشيرا إلى أن المشاركة ستكون على مستوى المدير العام لوزارة الخارجية، بسبب عدم دعوتها رسميا من قبل المملكة.
صحف-امراتية

صحف عربية: أزمات المنطقة أمام قمم مكة وواشنطن تتوعد

تصدرت القمم التي تنطلق في مكة المكرمة اليوم الخميس، مانشيتات الصحف العربية الصادرة صباح اليوم الخميس، كما طالعتنا على آخر تطورات التوتر المتصاعد بين واشنطن وطهران، واستعرضت أيضا العديد من القضايا الأخرى المتنوعة. في افتتاحيتها، ذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" أن مكة المكرمة تحتضن اليوم القمتين الخليجية والعربية الطارئتين، وذلك عشية القمة الإسلامية الرابعة عشرة لمنظمة التعاون الإسلامي. وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز قد دعا إلى عقد القمم الثلاث.
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