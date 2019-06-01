«زبايني أغنياء».. اعترافات تاجر هيروين بالحوامدية

تحرير:محمد رشدي ٠١ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:٤٣ ص

متهم ببيع هيروين

تمكن ضباط قسم شرطة الحوامدية من ضبط عاطل بتهمة الاتجار في المخدرات، إذ تم ضبطه وبحوزته 60 تذكرة هيروين، وحُرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات، واعترف المتهم أمام جهات التحقيق بأنه تخصص فى الاتجار في مخدر الهيروين، بسبب ارتفاع قيمته، لأن نسبة المكسب من بيعه أكبر من الحشيش، لكون متعاطيه من الأثرياء، وأضاف أنه كان يستعد لترويج الكمية المضبوطة بحوزته على عملائه، مع زيادة الإقبال على شراء المخدر خلال تلك الأيام بسبب اقتراب حلول عيد الفطر، وأرشد المتهم عن مصدر حصوله على المواد المخدرة.

واستنادا لاعترافات المتهم، وتحريات رجال المباحث، قررت النيابة حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق. تفاصيل الواقعة ترجع إلى ورود معلومات لضباط مباحث قسم شرطة الحوامدية، تفيد اتجار عاطل في المواد المخدرة، واستعداده لترويج كمية من مخدر الهيروين على عملائه. حملات لضبط تجار المخدرات وحائزي السلاح في الجيزة وبإعداد