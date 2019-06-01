جريمة

«زبايني أغنياء».. اعترافات تاجر هيروين بالحوامدية

تحرير:محمد رشدي ٠١ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:٤٣ ص
متهم ببيع هيروين
متهم ببيع هيروين
تمكن ضباط قسم شرطة الحوامدية من ضبط عاطل بتهمة الاتجار في المخدرات، إذ تم ضبطه وبحوزته 60 تذكرة هيروين، وحُرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات، واعترف المتهم أمام جهات التحقيق بأنه تخصص فى الاتجار في مخدر الهيروين، بسبب ارتفاع قيمته، لأن نسبة المكسب من بيعه أكبر من الحشيش، لكون متعاطيه من الأثرياء، وأضاف أنه كان يستعد لترويج الكمية المضبوطة بحوزته على عملائه، مع زيادة الإقبال على شراء المخدر خلال تلك الأيام بسبب اقتراب حلول عيد الفطر، وأرشد المتهم عن مصدر حصوله على المواد المخدرة.
واستنادا لاعترافات المتهم، وتحريات رجال المباحث، قررت النيابة حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق. تفاصيل الواقعة ترجع إلى ورود معلومات لضباط مباحث قسم شرطة الحوامدية، تفيد اتجار عاطل في المواد المخدرة، واستعداده لترويج كمية من مخدر الهيروين على عملائه. حملات لضبط تجار المخدرات وحائزي السلاح في الجيزة وبإعداد
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تمثيل-جريمة-قتل-سائق-توك-توك-بالبحيرة (3)

مصرع طفل دهسه «توك توك» أمام منزله بالبدرشين

تكثف قوات المباحث بالبدرشين جهودها، للقبض على سائق «توك توك» كان يقود دراجته النارية بسرعة كبيرة بدائرة قسم شرطة البدرشين، وصدم طفلا كان يلهو فى الشارع أمام منزله، يبلغ من العمر 3 سنوات، وتسبب فى مصرعه على الفور، وفر السائق هاربًا خوفًا من فتك الأهالي به، بينما صرحت النيابة العامة بدفن جثمان الطفل، مع طلب تحريات رجال المباحث للتحقق من وفاته على النحو الوارد فى محضر الشرطة، دون شبهة فى جريمة جنائية. تلقى ضباط مباحث قسم شرطة البدرشين إشارة من المستشفى تفيد وصول طفل، 3 سنوات، جثة هامدة وبه إصابات ظاهرية.
هشام-بركات

«اقتحام الحدود وبيت المقدس» أبرز محاكمات السبت

يمر قطار المحاكمات، اليوم السبت، بقائمة حافلة بالمحطات المهمة والمعروفة إعلاميا، تتقدمها إعادة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي وآخرين في اقتحام الحدود الشرقية والسجون، وتأتى إعادة محاكمة المتهمين بعدما ألغت محكمة النقض في نوفمبر قبل الماضي، الأحكام الصادرة بإعدام كل من الرئيس الأسبق محمد مرسي ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية، ونائبه رشاد البيومي، ومحيي حامد عضو مكتب الإرشاد ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل والقيادي الإخواني عصام العريان، ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد، وقررت «النقض» إعادة محاكمتهم.
حريق-الراشدة

حريق جديد في مزرعة نخيل بقرية الراشدة

شب، قبل قليل، حريق فى إحدى مزارع النخيل بقرية الراشدة التابعة لمركز الداخلة، فى محافظة الوادى الجديد، ويحاول رجال الإطفاء السيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى أماكن مجاورة. تلقى اللواء محمد كمال، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الوادى الجديد، إخطارا من إدارة الحماية المدنية، بشأن اشتعال النيران فى مزرعة نخيل بقرية الراشدة التابعة لمركز الداخلة. على الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحريق، وتم الدفع بسيارات الحماية المدنية ورجال الإطفاء للسيطرة عليه.
النقيب عمر ياسر عبد العظيم

استشهاد ضابط شرطة أثناء مطاردة لصوص بالشرقية

استشهد النقيب عمر ياسر عبدالعظيم، معاون مباحث مركز شرطة أبو حماد، التابع لمديرية أمن الشرقية، منذ قليل، إثر تبادل لإطلاق النيران مع لصوص، مجهولى الهوية، وذلك بعدما تمكنوا من سرقة سيارة أحد المواطنين بطريق بلبيس – أبوحماد، وتم التحفظ على الجثمان بمشرحة مستشفى بلبيس المركزي، تحت تصرف النيابة العامة، التي أُخطرت للتحقيق فى الواقعة، فيما أشارت التحريات الأولية إلى استشهاد الضابط حال نزوله من سيارة الشرطة لملاحقة المتهمين، وجارٍ ضبط الجُناة وتقديمهم للمحاكمة.
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ضبط-حشيش

«الألماني» يقع في الكمين قبل بيع حشيش العيد

تمكنت القوات الأمنية بالقاهرة، في إطار محاصرة تجار المخدرات قبل عيد الفطر، من ضبط مسجل خطر بحوزته مواد مخدرة بهدف الاتجار، قبل بيعها على عملائه في حلوان، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات، تفاصيل الواقعة ترجع إلى ورود معلومات لقسم شرطة حلوان تفيد بقيام «مجدي م.»، مسجل خطر، وشهرته «الألماني» بالاتجار في المواد المخدرة، وبإجراء التحريات تبين صحة المعلومات وتم ضبطه وبحوزته قطع من الحشيش المخدر، وزنت ربع كيلو، أثناء تواجده فى أحد الشوارع قبل بيعها على عملائه، وضبط هاتف محمول وسلاح نارى ومبلغ مالى.
محكمة

بينهم طفل.. سجن وغرامة لـ3 تجار «هيروين»

قضت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، برئاسة المستشار سامي عبد الحليم غنيم، وعضوية المستشارين محمد التوني ووليد المهدي، وسكرتارية خالد إسماعيل، اليوم الأربعاء، بمعاقبة 3 مزارعين من الأعراب، بينهم طفل في السادسة عشر من عمره، بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، مع تغريمهم جميعا 10 آلاف جنيه، لاتهامهم في القضية رقم 141 جنايات أول العاشر من رمضان لسنة 2019، بحيازة كمية من جوهر «الهيروين» المخدر، فضلا عن استعانتهم بسلاح ناري وطلقات للدفاع عن تجارتهم غير المشروعة.
هيروين

«شيماء» دفنت جثة «الديلر» تحت السرير بعد جرعة زائدة

باشرت النيابة العامة التحقيق في واقعة مصرع تاجر مخدرات، عثر على جثته أسفل سرير ربة منزل بالزيتون، حيث اعتادت شيماء صاحبة الـ34 عاما، تعاطي المخدرات بعدما تعرفت على "أحمد الديلر"، وكانت دائما تنتهي جلسات "الكِيف" بأن يذهب كل منهما إلى حال سبيله، حيث يقيم في الزاوية الحمراء، بينما تقيم هي في شقة بمنطقة الزيتون برفقة أولادها ووالدتها الكفيفة، وخلال الجلسة الأخيرة التي جمعتهما غاب الديلر عن الوعي وتوفي نتيجة جرعة هيروين زائدة، فقامت بإخفاء جثته تحت سريرها، ووضعت فوقها مرتبة، حتى انبعثت رائحة كريهة من داخل شقتها ليقوم الأهالي بإبلاغ الشرطة.
سجن

بسبب تسعيرة المخدرات.. حبس قاتل سباك في الخانكة

أمرت نيابة الخانكة بإشراف المحامي العام لنيابات شمال بنها، حبس عاطل متهم بقتل سباك بطلقات نارية، إثر نشوب مشاجرة بينهما بسبب الخلاف على أسعار شراء المخدرات. تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارًا من مركز شرطة الخانكة يفيد حدوث مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية ومتوفى بناحية عزبة الخفراء بمنطقة الجبل الأصفر – دائرة المركز، وبالانتقال والفحص تبين نشوب مشاجرة بين "أشرف.م.م" 38 عامًا، سباك، ومقيم بالعنوان سالف الذكر، وتوفي إثر إصابته بطلقات نارية بمنطقة البطن وحدوث نزيف حاد وتهتك بالأمعاء.
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