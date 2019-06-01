مصرع طفل دهسه «توك توك» أمام منزله بالبدرشين

تحرير:سماح عوض الله ٠١ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:٤٦ ص

توك توك- أرشيفية

تكثف قوات المباحث بالبدرشين جهودها، للقبض على سائق «توك توك» كان يقود دراجته النارية بسرعة كبيرة بدائرة قسم شرطة البدرشين، وصدم طفلا كان يلهو فى الشارع أمام منزله، يبلغ من العمر 3 سنوات، وتسبب فى مصرعه على الفور، وفر السائق هاربًا خوفًا من فتك الأهالي به، بينما صرحت النيابة العامة بدفن جثمان الطفل، مع طلب تحريات رجال المباحث للتحقق من وفاته على النحو الوارد فى محضر الشرطة، دون شبهة فى جريمة جنائية. تلقى ضباط مباحث قسم شرطة البدرشين إشارة من المستشفى تفيد وصول طفل، 3 سنوات، جثة هامدة وبه إصابات ظاهرية.

بالانتقال والفحص وسؤال أهله أقروا بأنه في أثناء لهو الطفل أمام المنزل صدمته دراجة نارية "توك توك"، ولفظ الطفل أنفاسه الأخيرة متأثرا بإصابته، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات، وأخطر اللواء الدكتور مصطفى شحاتة، مساعد الوزير، مدير أمن الجيزة. كانت النيابة أمرت بحبس تشكيل عصابى مكون