جريمة

مصرع طفل دهسه «توك توك» أمام منزله بالبدرشين

تحرير:سماح عوض الله ٠١ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:٤٦ ص
توك توك- أرشيفية
توك توك- أرشيفية
تكثف قوات المباحث بالبدرشين جهودها، للقبض على سائق «توك توك» كان يقود دراجته النارية بسرعة كبيرة بدائرة قسم شرطة البدرشين، وصدم طفلا كان يلهو فى الشارع أمام منزله، يبلغ من العمر 3 سنوات، وتسبب فى مصرعه على الفور، وفر السائق هاربًا خوفًا من فتك الأهالي به، بينما صرحت النيابة العامة بدفن جثمان الطفل، مع طلب تحريات رجال المباحث للتحقق من وفاته على النحو الوارد فى محضر الشرطة، دون شبهة فى جريمة جنائية. تلقى ضباط مباحث قسم شرطة البدرشين إشارة من المستشفى تفيد وصول طفل، 3 سنوات، جثة هامدة وبه إصابات ظاهرية.
بالانتقال والفحص وسؤال أهله أقروا بأنه في أثناء لهو الطفل أمام المنزل صدمته دراجة نارية "توك توك"، ولفظ الطفل أنفاسه الأخيرة متأثرا بإصابته، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات، وأخطر اللواء الدكتور مصطفى شحاتة، مساعد الوزير، مدير أمن الجيزة. كانت النيابة أمرت بحبس تشكيل عصابى مكون
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متهم-بحيازة-هيروين

«زبايني أغنياء».. اعترافات تاجر هيروين بالحوامدية

تمكن ضباط قسم شرطة الحوامدية من ضبط عاطل بتهمة الاتجار في المخدرات، إذ تم ضبطه وبحوزته 60 تذكرة هيروين، وحُرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات، واعترف المتهم أمام جهات التحقيق بأنه تخصص فى الاتجار في مخدر الهيروين، بسبب ارتفاع قيمته، لأن نسبة المكسب من بيعه أكبر من الحشيش، لكون متعاطيه من الأثرياء، وأضاف أنه كان يستعد لترويج الكمية المضبوطة بحوزته على عملائه، مع زيادة الإقبال على شراء المخدر خلال تلك الأيام بسبب اقتراب حلول عيد الفطر، وأرشد المتهم عن مصدر حصوله على المواد المخدرة.
هشام-بركات

«اقتحام الحدود وبيت المقدس» أبرز محاكمات السبت

يمر قطار المحاكمات، اليوم السبت، بقائمة حافلة بالمحطات المهمة والمعروفة إعلاميا، تتقدمها إعادة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي وآخرين في اقتحام الحدود الشرقية والسجون، وتأتى إعادة محاكمة المتهمين بعدما ألغت محكمة النقض في نوفمبر قبل الماضي، الأحكام الصادرة بإعدام كل من الرئيس الأسبق محمد مرسي ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية، ونائبه رشاد البيومي، ومحيي حامد عضو مكتب الإرشاد ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل والقيادي الإخواني عصام العريان، ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد، وقررت «النقض» إعادة محاكمتهم.
حريق-الراشدة

حريق جديد في مزرعة نخيل بقرية الراشدة

شب، قبل قليل، حريق فى إحدى مزارع النخيل بقرية الراشدة التابعة لمركز الداخلة، فى محافظة الوادى الجديد، ويحاول رجال الإطفاء السيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى أماكن مجاورة. تلقى اللواء محمد كمال، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الوادى الجديد، إخطارا من إدارة الحماية المدنية، بشأن اشتعال النيران فى مزرعة نخيل بقرية الراشدة التابعة لمركز الداخلة. على الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحريق، وتم الدفع بسيارات الحماية المدنية ورجال الإطفاء للسيطرة عليه.
النقيب عمر ياسر عبد العظيم

استشهاد ضابط شرطة أثناء مطاردة لصوص بالشرقية

استشهد النقيب عمر ياسر عبدالعظيم، معاون مباحث مركز شرطة أبو حماد، التابع لمديرية أمن الشرقية، منذ قليل، إثر تبادل لإطلاق النيران مع لصوص، مجهولى الهوية، وذلك بعدما تمكنوا من سرقة سيارة أحد المواطنين بطريق بلبيس – أبوحماد، وتم التحفظ على الجثمان بمشرحة مستشفى بلبيس المركزي، تحت تصرف النيابة العامة، التي أُخطرت للتحقيق فى الواقعة، فيما أشارت التحريات الأولية إلى استشهاد الضابط حال نزوله من سيارة الشرطة لملاحقة المتهمين، وجارٍ ضبط الجُناة وتقديمهم للمحاكمة.
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إصابة 6 أشخاص فى تصادم «توك توك وميكروباص» بالبدرشين

شهد طريق البدرشين فى الاتجاه إلى الجيزة، إصابة 6 مواطنين إصابات بالغة، تنوعت بين كسور ونزيف وكدمات وسحجات، جراء حادث اصطدام سيارة «ميكروباص» بـ«توك توك»، حيث كان قائد الميكروباص يقود مركبته بسرعة عالية، بينما خرج «توك توك» من شارع جانبي إلى الطريق العام فجأة، فلم يتمكن الأول من تفادي الآخير وصدمه، وأسفر الحادث عن إصابة 6 أشخاص، 3 من بينهم كانوا يستقلون التوك توك، وبينهم سيدة، وتم نقل المصابين جميعًا إلى مستشفى البدرشين العام لتلقي العلاج، كما انتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث.
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فيديو هز الغربية.. تعرف على عقوبة حرق قطة حية

فيديو بشع أثار استياء المواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر فيه مزاح صِبية قام أحدهم بسكب بنزين على قطة وأشعل النيران فيها وهى حية؛ ما تسبب فى حالة استنكار عارمة بين مشاهدي الفيديو بسبب بشاعته، مطالبين بالقبض على المتهمين ومحاسبتهم، وعلى الفور تولى رجال الأمن العام التحري، حتى تم تحديد هوية المتهم والقبض عليه، وكانت المفاجأة أنه زعم قتل القطة بتلك الطريقة رغبةً منه فى رحمتها، إذ أكد دهسها أسفل سيارة وقيامه بحرقها ظنًّا أنه بذلك يقدم إليها موتا رحيما.
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بلاغ جديد يتهم علاء الأسواني بالتحريض ضد الدولة

تقدم سمير صبري المحامي بالنقض، ببلاغ إلى النائب العام ونيابة أمن الدولة العليا، ضد الكاتب علاء الأسواني، يتهمه فيه بنشر مقال تحريضي ضد الدولة المصرية على موقع (DW عربية) عبر شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت"، بتاريخ 7 مايو الجاري، بعنوان "السكوت عن الحق.. هل يبطل الصيام؟"، وأكد البلاغ تعمد المشكو فى حقه نشر أخبار كاذبة من شأنها إحداث الفتنة وزعزعة أمن واستقرار الوطن، وطالب البلاغ بسرعة التحقيق فى الأمر، وإحالة المبلغ ضده إلى المحاكمة الجنائية العاجلة.
اصابة 8 أشخاص -في تصادم-سيارتين بالبحيرة (3)

قرار جديد من النيابة في واقعة دهس 5 أشخاص بالبساتين

أمرت نيابة البساتين باحتجاز سائق سيارة ملاكي، وعرضه على الطب الشرعي لإخضاعه لكشف تعاطي المخدرات، مع التحفظ على سيارته وعرضها على لجنة فنية لفحصها للتحقق من وجود خلل فني مفاجئ بها من عدمه، وذلك على ذمة التحقيق فى اتهام السائق بدهس 5 أشخاص بينهم أطفال، خلال توقفهم أمام محل عصير لشراء مشروبات منه فى الساعات الأولى من صباح اليوم، وذلك بشارع أحمد زكي، بدائرة قسم شرطة البساتين، وطلبت النيابة الاستعلام عن حالة المصابين لبيان إمكان سماع إفادتهم فى الوقت الراهن من عدمه.
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