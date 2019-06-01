نجاة مصطفى خاطر من الموت على يد أحمد ماهربـ«طلقة حظ»
تحرير:التحرير
٠١ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:١١ ص
طلقة حظ
بدأت الحلقة السادسة والعشرون من مسلسل «طلقة حظ» بطولة الفنان مصطفى خاطر والذى يعرض عبر قنوات «cbc،dmc،ONE والحياة، بذهاب «عبد الصبور» الفنان مصطفى خاطر رفقة «عباس» الفنان محمد أنور وأزواج شقيقاته إلى «الديسكو» من أجل مقابلة «سليم» المحامي والانتقام، إلا أنه فوجئ بأن «نرمين» الفنانة إيمي سالم تحاول قتله، ولكنه استطاع تدارك الأمر نتيجة معرفته بالأشخاص الذين طلبت منهم «نرمين» قتله، عندما كان فى السجن وعند خروجه من «الديسكو» تم إطلاق النار عليه من قبل رجال رجل الأعمال «منصور» الفنان أحمد ماهر ولكنه لاذ بالفرار منهم.
كما شهدت
أحداث الحلقة، محاولة «عبد
الصبور» الصلح
بين شقيقاته وأزواجهن وتقريب وجهات النظر
بينهم، بعد أن بدت عليهن علامات العز،
وشراء منزل جديد، كما طلب الزواج من «سلوى» الفنانة آيتن عامر من جديد بعد أن
قام بتطليقها وأكد لها على أنه لم يتزوج من «نرمين» ولم يكن يعرفها.
وتنتهى
أحداث
كما شهدت
أحداث الحلقة، محاولة «عبد
الصبور» الصلح
بين شقيقاته وأزواجهن وتقريب وجهات النظر
بينهم، بعد أن بدت عليهن علامات العز،
وشراء منزل جديد، كما طلب الزواج من «سلوى» الفنانة آيتن عامر من جديد بعد أن
قام بتطليقها وأكد لها على أنه لم يتزوج من «نرمين» ولم يكن يعرفها.
وتنتهى
أحداث الحلقة، بطرد «عبدالصبور» الضابط «محمد» من شركته عندما ذهب يُحذره
من الاستمرار فى الطريق الذي يسير فيه، وأن نهايته قد اقتربت ، ليتبين بعد ذلك أن
هذا كان بالاتفاق فيما بينهم وأنها مجرد
تمثيل حتى لا يشك أحد أنهما يعملان معاً.
المسلسل
بطولة مصطفى خاطر، آيتن عامر، من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج
أحمد خالد أمين، وبطولة مصطفى خاطر، وأيتن
عامر، وخالد أنور، وإنعام سالوسة.(اقرأ أيضا: «طلقة حظ» 24: مصطفى خاطر يفك لغز الجرائم المتورط بها