نجاة مصطفى خاطر من الموت على يد أحمد ماهربـ«طلقة حظ»

تحرير:التحرير ٠١ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:١١ ص

طلقة حظ

بدأت الحلقة السادسة والعشرون من مسلسل «طلقة حظ» بطولة الفنان مصطفى خاطر والذى يعرض عبر قنوات «cbc،dmc،ONE والحياة، بذهاب «عبد الصبور» الفنان مصطفى خاطر رفقة «عباس» الفنان محمد أنور وأزواج شقيقاته إلى «الديسكو» من أجل مقابلة «سليم» المحامي والانتقام، إلا أنه فوجئ بأن «نرمين» الفنانة إيمي سالم تحاول قتله، ولكنه استطاع تدارك الأمر نتيجة معرفته بالأشخاص الذين طلبت منهم «نرمين» قتله، عندما كان فى السجن وعند خروجه من «الديسكو» تم إطلاق النار عليه من قبل رجال رجل الأعمال «منصور» الفنان أحمد ماهر ولكنه لاذ بالفرار منهم.

كما شهدت أحداث الحلقة، محاولة «عبد الصبور» الصلح بين شقيقاته وأزواجهن وتقريب وجهات النظر بينهم، بعد أن بدت عليهن علامات العز، وشراء منزل جديد، كما طلب الزواج من «سلوى» الفنانة آيتن عامر من جديد بعد أن قام بتطليقها وأكد لها على أنه لم يتزوج من «نرمين» ولم يكن يعرفها. وتنتهى أحداث