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بعد رفع رأس المال.. هل تلجأ البنوك إلى الاندماج؟

رفع قانون البنوك الجديد رأس مال البنك من 500 مليون جنيه إلى 5 مليارات جنيه كحد أدنى، عدا البنوك الرقمية، وتشير التوقعات إلى إمكانية حدوث اندماجات واستحواذات للبنوك
تحرير:رنا عبد الصادق ٠١ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:١٣ ص
البنوك
البنوك
انتهى البنك المركزي المصري من إعداد قانون القطاع المصرفي الجديد، حيث تم إرساله إلى مجلس الوزراء للموافقة عليه، ومن المقرر أن يتم مناقشته في مجلس النواب خلال الشهر الجاري. ويغطي قانون القطاع المصرفي الجديد، كل من البنك المركزي والبنوك التجارية، وذلك لتطوير القانون ليتواكب مع التجارب الدولية، ويتضمن القانون الجديد أفضل الممارسات الدولية والنظم القانونية للسلطات الرقابية المناظرة في مختلف دول العالم، كما يتضمن القانون الجديد أن يكون استقرار أسعار الصرف، هدفًا رئيسيا للسياسة النقدية، إلى جانب توفير الضوابط لإحداث نقلة في الأنشطة المصرفية في مصر.
طارق عامر: قانون البنوك الجديد يعزز استقلالية البنك المركزي قال طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري، إن قانون البنوك الجديد يأتي في إطار الإصلاحات التشريعية التي تنفذها الدولة، ويهدف إلى مواكبة التطورات العالمية السريعة في مجال الخدمات المصرفية ونظم وخدمات الدفع والتكنولوجيا المالية، وزيادة اعتماد
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الذهب (2)

أسعار الذهب اليوم السبت 1 يونيو 2019

استقرت أسعار الذهب اليوم، السبت، خلال التعاملات الصباحية فى السوق المحلية، وذلك عقب صعودها أمس بشكل ملحوظ، وسجل سعر الأوقية نحو 1306 دولارات، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019 لتسجل نحو 357 مليون دولار.
دولارات

سعر الدولار اليوم السبت 1 يونيو 2019 في البنوك

استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصرى، خلال التعاملات الصباحية اليوم، السبت، حيث بلغ متوسط سعر الشراء فى البنوك نحو 16.73 جنيه، ونحو 16.83 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك المركزي. وبلغ أعلى سعر للدولار في بنك سئيب ليسجل نحو 16.91 جنيه للبيع، و16.81 جنيه للشراء، بينما بلغ أقل سعر للدولار في كل من البنك التجاري الدولي، وبنك عودة ليسجل نحو 16.80 جنيه للبيع، و16.70 جنيه للشراء، وسجل سعر الدولار في المصرف العربي الدولي نحو 16.81 جنيه للبيع، و16.71 جنيه للشراء، كما سجل سعر الدولار في البنك العقاري 16.89 جنيه للبيع، و16.79 جنيه للشراء.
روبل الروسي عملة روسيا

«المالية» تخفض سعر الدولار الجمركي للسلع غير الأساسية

أعلنت مصلحة الجمارك، اليوم الجمعة، أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري، والتي سيتم العمل بها اعتبارا من غد السبت وحتى نهاية يونيو. وأوضحت الجمارك، في بيان لها اليوم، أن تثبيت سعر الدولار الجمركي على معدلاته الحالية 16 جنيها بالنسبة للسلع الإستراتيجية والضرورية وغيرها من السلع الواردة بجدول التعريفة الجمركية.
دولارات

زيادة كبيرة في تحويلات المصريين بالخارج خلال مارس

سجل إجمالي تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال شهر مارس الماضي، زيادة نسبتها 23.3% والبالغ قدرها 426.1 مليون دولار، لتسجل 2.3 مليار دولار مقابل 1.8 مليار دولار في فبراير 2019، وفقا لبيان صادر عن البنك المركزي. وسجل إجمالي تحويلات المصريين ‏العاملين بالخارج ارتفاعا خلال 2018 بنحو 778.2 مليون دولار، وبنسبة 3.1% لتسجل نحو 25.5 مليار دولار بنهاية 2018، مقابل نحو 24.7 مليار دولار خلال عام 2017. وحققت تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال شهر ديسمبر 2018، زيادة قدرها 270.2 مليون دولار، لتسجل نحو 2.2 مليار دولار.
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سلع-غذائية

بعد تراجع الدولار.. لماذا لم تنخفض الأسعار بالأسواق؟

شهدت أسعار العملة الخضراء تراجعا ملحوظا أمام الجنيه المصري منذ بداية العام الجاري 2019، لينخفض سعر الدولار في البنوك بأكثر من 100 قرش، ليصل إلى مستوى سعر 16.86 جنيه، في مقابل نحو 17.95 جنيه نهاية العام الماضي 2018. وعلى الرغم من انخفاض سعر الدولار، غير أن أسعار السلع ما زالت مرتفعة بالأسواق، بينما أكد عدد من الخبراء أن الأسعار ستتراجع بشكل ملحوظ مع استمرار انخفاض العملة الخضراء. وتراجع معدل تضخم أسعار المستهلكين بشكل طفيف خلال شهر أبريل الماضي، مسجلا 8.1%، في مقابل 8.9% خلال شهر مارس 2019، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
دولار

توقعات باستمرار صعود الجنيه أمام الدولار

قالت شركة «لايتهاوس» لأبحاث السوق، في مذكرة بحثية لها، إن الجنيه المصري بصدد مواصلة صعوده التاريخي أمام الدولار، مخالفا الاتجاه النزولي العام في عملات الأسواق الناشئة العالمية، بحسب رويترز. وأكدت وكالة بلومبيرج الأمريكية أن الجنيه المصري من أفضل العملات أداءً خلال العام الجاري 2019، لافتة إلى أن الجنيه يعد حاليا في المركز الثاني بعد الروبل الروسي بالنسبة للعملات التي يتبعها مؤشر بلومبيرج. ويواصل سعر الدولار تراجعه أمام الجنيه المصري ليسجل متوسط سعر العملة الخضراء في البنوك نحو 16.77 جنيه للبيع، و16.87 جنيه للشراء، بحسب بيانات البنك المركزي.
الدولار-الجنيه

ارتفع بنسبة 5.7%| الجنيه المصري أفضل العملات في 2019

قالت وكالة «بلومبرج» الأمريكية إن الجنيه المصري من أفضل العملات أداءً خلال العام الجاري 2019، لافتة إلى أن الجنيه يعد حاليا في المركز الثاني بعد الروبل الروسي بالنسبة للعملات التي يتبعها مؤشر بلومبرج. وارتفع الجنيه المصري بقيمة بلغت نحو 104 قروش أمام الدولار الأمريكي منذ بداية العام الحالي ليصل إلى مستوى 16.91 جنيه للبيع، في مقابل نحو 17.95 جنيه نهاية العام الماضي 2018، ومع نمو تحويلات المصريين في الخارج وانتعاش عائدات الصادرات والسياحة، ليرتفع الجنيه بنسبة 5.7% أمام العملة الخضراء.
فلوس (3)

هل يواصل الدولار هبوطه أمام الجنيه؟ خبراء يجيبون

واصلت أسعار صرف الدولار الأمريكي تراجعها أمام الجنيه المصري في البنوك العاملة في مصر، وسجل متوسط سعر بيع العملة الخضراء نحو 17.09 جنيه، بينما سجل متوسط سعر الشراء نحو 16.99 جنيه، حسب بيانات البنك المركزي المصري، وسجل أقل سعر للدولار في البنك الأهلي المصري بواقع 17.07 جنيه للبيع، و16.97 جنيه للشراء. وتوقع عدد من خبراء الاقتصاد والمصرفيين أن يشهد سعر الدولار مزيدا من الهبوط أمام الجنيه المصري خلال الفترة المقبلة، بدعم من التفاؤل بالاقتصاد المصري وبدء جني ثمار برنامج الإصلاح الاقتصادي.
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