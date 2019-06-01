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إيران تشكو عدم تزويد طائراتها بالوقود بمطارات دولية

٠١ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:١٧ ص
طائرة إيرانية
طائرة إيرانية
رفعت إيران شكوى لمنظمة الطيران المدني الدولية "إيكاو" بشأن امتناع بعض المطارات الدولية عن تزويد الطائرات الإيرانية بالوقود بسبب العقوبات الأمريكية. وتخضع شركات الطيران الإيرانية لعقوبات أمريكية مصاحبة لتلك التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على صادرات النفط الإيرانية، حيث حذرت وزارة الخزانة الأمريكية جميع دول العالم وشركات الطيران الدولية من خطورة منح تصاريح أو تقديم خدمات جوية للخطوط الجوية الإيرانية. وتسببت العقوبات الأمريكية في خسائر لشركات الطيران الإيرانية وتراجع في عدد عدد المسافرين على متنها.
في الثامن من مايو العام الماضي، قررت الولايات المتحدة الأمريكية الانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني وفرض عقوبات اقتصادية على إيران، شملت قطاع النفط، إلا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منح استثناءً من العقوبات لبعض الدول، سمحت لها باستيراد النفط الإيراني، إلا أن تقارير إخبارية أشارت إلى أن وزارة
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الانتخابات الإسرائيلية 3

إسرائيل في مأزق بعد الدعوة لانتخابات جديدة

الأربعاء الماضي، صوت البرلمان الإسرائيلي، الكنيست، على حل نفسه، بعد أن عجز رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عن تشكيل ائتلاف حكومي، الأمر الذي يعني عقد انتخابات جديدة في البلاد هذا العام، في واقعة غير مسبوقة، وصوت البرلمان بأغلبية 74 صوتًا مقابل 45 صوتًا لصالح حل نفسه، ومن المقرر إجراء الانتخابات الجديدة في 17 سبتمبر المقبل. وواجه نتنياهو، زعيم حزب الليكود الحاكم، صعوبة في جمع شتات أطراف الائتلاف، بسبب خلاف بين الأحزاب الدينية المتطرفة والأحزاب القومية.
اشرف-صبحى-وزير-الشباب

تخدم القارة.. إشادة إفريقية بمعايشة وزارة الرياضة

التقى السفير كوارتي توماس كويسي، نائب رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، وفد وزارة الشباب والرياضة المشارك في برنامج زيارة ومعايشة للاتحاد الإفريقي بإثيوبيا، والذي تنظمه وزارة الشباب والرياضة بالتنسيق مع وزارة الخارجية المصرية ومفوضية الاتحاد الإفريقي "مفوضية الموارد البشرية والعلوم والتكنولوجيا ومفوضية الشؤون السياسية"، وذلك بأديس أبابا بإثيوبيا. وأشاد نائب رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي بتجربة المعايشة وبالوفد المصري والذي تأتي زيارته تزامنا مع الرئاسة المصرية للاتحاد الإفريقي.
اشرف-صبحي

إحالة مسؤولين بمراكز الشباب في المحافظات للتحقيق

وجه الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بضرورة ضبط سير العمل داخل مراكز الشباب، وتشكيل لجان متابعة من الوزارة بالتعاون مع مديريات الشباب والرياضة بمحافظات الجمهورية، وذلك لعمل زيارات مفاجئة وإحالة ونقل المقصرين المتقاعسين عن أداء عملهم وتقديم وتطوير الخدمات لدى المواطنين والاعضاء المترددين على المنشآت الشبابية والرياضية على مستوى الجمهورية. واستهدفت لجان الرقابة مراكز الشباب الآتية: "محافظة القاهرة المعصرة، زهراء المعادي، محافظة بورسعيد، مركز شباب القابوطي"، محافظة سوهاج مركز شباب روافع القصير".
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حملة اعتقالات في صفوف المتظاهرين بالجزائر

شنت السلطات الجزائرية، حملة اعتقالات في صفوف المتظاهرين الذي تجمعوا، الجمعة، في ساحة البريد المركزي بالعاصمة الجزائر، حسبما ذكرت وسائل إعلام جزائرية. وتشهد ساحة البريد المركزي بالعاصمة الجزائر ومحيطها مظاهرات كل يوم جمعة، للمطالبة برحيل رموز النظام السابق، ومحاسبة المسؤولين السابقين المتورطين في قضايا فساد. واستجوب رجال الأمن الجزائري عددا كبيرا من المواطنين في ساحة البريد المركزي، سواء القاصدين لها أو حتى المارين فيها، الجمعة، واعتقلوا عددا كبيرا منهم.
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ظريف

«العشاء السري» يضع ظريف في مأزق تحت قبة البرلمان

في ظل التوتر المتصاعد بين واشنطن وطهران جاء الكشف عن لقاء جمع وزير الخارجية محمد جواد ظريف والسيناتورة الأمريكية عن الحزب الديمقراطي ديان فاينشتاين، ليثير حالة من الغضب داخل إيران. فقد كشفت السيناتورة ديان فاينشتاين، عن عقدها اجتماعًا مع وزير الخارجية الإيراني بنيويورك في أبريل الماضي، لبحث الوضع في المنطقة والتوترات في العلاقات بين طهران وواشنطن. وتم تأكيد اللقاء بعد أن أعلن ممثل إيران لدى الأمم المتحدة مجيد تختي روانجي، أن الاجتماع عُقد بالفعل بين ظريف والسيناتورة الديمقراطية ديان فاينشتاين.
بارجة-امريكية

واشنطن تعزز وجودها عسكريا.. وطهران تهدد بأسلحة سرية

في ظل التوتر المتزايد بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، وفي وقت تشهد العلاقات بينهما تصعيدًا منذ مطلع الشهر الحالي، تستمر التهديدات المتبادلة بين البلدين، ويسعى كل طرف إلى إثبات أنه الأقوى من خلال الاستعداد لما هو قادم واندلاع حرب التصريحات بين الجانبين. وفي إطار هذه الاستعدادات أعلنت واشنطن أمس عن نشر 1500 من قواتها بالشرق الأوسط في خطوة وصفتها بأنها مسعى لتعزيز الدفاعات في مواجهة إيران، وذلك بعدما اتهمت الحرس الثوري الإيراني بأنه مسؤول مسؤولية مباشرة عن الهجوم على ناقلات هذا الشهر.
عادل-عبد-المهدى

هل يوقف العراق طبول الحرب بين واشنطن وطهران؟

"سنلعب دور التهدئة في أزمة أمريكا وإيران لا الوساطة"، بهذه الكلمات كشف رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، عن الدور الذي ستلعبه بلاده للحد من الأزمة المتصاعدة بين واشنطن وطهران بعد أن بدأت تلوح في الأفق بوادر حرب بين البلدين. الحكومة العراقية كشفت عن قيامها بدور التهدئة بين إيران والولايات المتحدة للحيلولة دون تفاقم الأوضاع المتوترة بين البلدين، وذلك بالتزامن مع جهود وساطة لسلطنة عمان يقودها وزير الشؤون الخارجية يوسف بن علوي الذي زار طهران والتقى نظيره جواد ظريف.
صحف-الإمارات (1)

صحف عربية:إيران تتحدى نوويا والحوثي يستهدف مكة مجددا

أبرزت الصحف العربية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء، تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران، كما طالعتنا الصحف بالمحاولة الحوثية الجديدة لاستهداف مكة المكرمة، وتناولت أيضا تطورات الأوضاع في مناطق الصراع بالشرق الأوسط. تحت عنوان "إيران تزيد 4 مرات إنتاجها من اليورانيوم المخصّب"، كشفت صحيفة "الحياة السعودية" أنه في خطوة يرجح أن تؤجج توتراً مع الولايات المتحدة والغرب، أعلنت إيران أنها زادت 4 مرات إنتاجها من اليورانيوم منخفض التخصيب، وهو ما قد يؤدي إلى صراع محتمل في المستقبل.
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